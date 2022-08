Control de precios crea zozobra en el sector empresarial

Empresarios advierten de efectos adversos al país por regulación de precios. Archivo / La Estrella de Panamá

La reciente medida de control de precios y el margen bruto de productos de la canasta básica de alimentos, de aseo personal y limpieza, aprobada por el Gobierno Nacional tras los acuerdos en la mesa del diálogo por Panamá, mantienen en zozobra al sector empresarial.

Más de 80 agremiados a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) se reunieron este martes, 2 de agosto, para tratar el tema de la regulación de precios, con la participación de autoridades del gobierno.

La presidenta de la Cciap, Marcela Galindo De Obarrio, advirtió que imponer figuras como control de precios, control de márgenes de ganancia y barreras comerciales, al final termina afectando no solo al sector privado y a los productores del país, sino a los propios consumidores, con efectos opuestos.

“En poco tiempo nuestra economía podría ver las consecuencias de estas acciones, como son el desabastecimiento de productos, disminución en la oferta, desincentivos a la producción, deterioro en la relación calidad-precio, impactos que sufriremos todos los panameños”, expresó Galindo De Obarrio a este diario. Pero aún más grave, “la posibilidad de reactivación económica, que con los acuerdos presentados hasta ahora en la mesa de diálogo sufrirá un importante revés”.

Sin embargo, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni, aseguró que mantienen reuniones constantes con el sector empresarial y que en esta oportunidad “es para buscar una fórmula que permita el abastecimiento y el descuento que va a ser asumido por el gobierno”.

En la coyuntura de la reunión de la Cciap, a la que no tuvo acceso la prensa, el empresario Rafael Carles aseguró que hay “mucha preocupación por la implementación de esta medida que no resolverá absolutamente ninguno de los problemas fundamentales de este país”. “Se ha querido hacer ver que el problema son los precios de los alimentos, cuando en realidad el tema clave aquí es la eliminación de la corrupción”, cuestionó el agremiado a la Cámara.

Carles enfatizó que la regulación de precio lo que va a traer es desabastecimiento, desincentivo para producir y desajustes en la cadena alimentaria. “De verdad, en vez de incentivar la producción, lo que han hecho es todo lo contrario. Es una lástima que los que han tomado estas decisiones en la mesa única no siembran pero ni un grano de frijol. ¡Muy lamentable todo!”, dijo Carles.

En una conferencia, el pasado 29 de julio, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, dijo que “no se pueden establecer medidas que vayan a arruinar al sector productivo”.

La empresaria, miembro del Conep y representante de la Asociación de Productores Exportadores (Apex), Francis Vergara, por su parte dijo “no” estar de acuerdo con el control de precios porque hay una cadena logística en la parte de insumos y costos de producción, y no han sido incluidos en la mesa de diálogo para poder llevar un mejor consenso y ayudar a buscar los mejores precios.

“Estamos siendo muy afectados en una manera en la que nos están imponiendo una rebaja sin nosotros poder dialogar y ver en verdad qué nos afecta”, dijo Vergara, quien también expresó la preocupación del sector empresarial con respecto a cómo se harán los pagos del subsidio de los precios controlados por el gobierno.

“Eso es lo que no se hablado. No tenemos idea de cómo se llegó a consenso, ni cómo lo piensan aplicar, por eso estamos en desacuerdo con esa negociación que se hizo en la mesa”, afirmó la empresaria.

De igual modo consideró que se puede llegar a un consenso, pero se tiene que hablar con todos los actores que están afectados. “Durante los dos años de pandemia no dejamos de trabajar, ni en la parte avícola ni en la parte de frutas, no dejamos de trabajar con todos los problemas que había, con todos los riesgos, y ahora nos sentimos aludidos porque no nos toman en cuenta para poder proveerle al pueblo los alimentos como productores, y no estamos en esa mesa”, manifestó.

En declaraciones a la prensa, Rognoni adelantó que están haciendo la calibración entre los importadores y la Acodeco para fijar el precio de los productos a los que se le redujo el impuesto de importación y se le puso un tope a su precio. El costo se determinará por marca y eso será verificado y monitoreado por la Acodeco, adelantó.

Mientras que para los productos nacionales (Productos Panamá), que serán vendidos en las tiendas y ferias del IMA de todo el país, se estableció un descuento del 25%. Pero ahora mismo están trabajando con todos los ministerios y las instituciones involucradas para poner a andar sobre todo las ferias y las tiendas del IMA, que son las que van destinadas a atacar el problema de raíz en las comunidades que más lo necesitan. “Los productos que ya estaban dentro de regulación de precios, están en todos los establecimientos comerciales y los 15 añadidos que se les eliminó el impuesto de importación también van a estar a lo largo y ancho del país en comercios privados”, subrayó Rognoni.

Mientras que el expresidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta), Lorenzo Jiménez, aunque no es comerciante, consideró que en el tema del control de margen “es muy peligroso ponerle un límite”.

Sustentó su postura en que, por ejemplo, con el paro se mandaba carga hacia Merca Panamá, y como demoraba tres o cuatro días en llegar, se perdía hasta la mitad de la carga, y como había escasez, el comerciante subía los precios de venta para poder sacar su costo. “¡Sí! Es verdad que hay especuladores, pero incentivemos la competencia, porque cuando hay competencia, no debe haber especulación. ¡No hay manera!”, matizó Jiménez.

Galindo De Obarrio subrayó que las medidas establecidas en la mesa son reglamentaciones temporales establecidas por decreto ejecutivo, y que entre la implementación y la docencia “hay un gran atraso”.

No obstante, la expectativa es que la Acodeco y los diferentes entes del gobierno tengan la capacidad para llevar una gran campaña de divulgación y que haya un correcto manejo de las expectativas de cara a la población. “Subrayamos la importancia de que esta temporalidad no se convierta en permanencia, de lo contrario termina finalmente afectando no solo al sector privado y a los productores del país, sino a los propios consumidores”, puntualizó.