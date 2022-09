Carlos Tribaldos: 'Hay un franco crecimiento para el año 2022 en la industria de seguros'

El presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), Carlos Tribaldos Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), Carlos Tribaldos, hizo un balance de los resultados del sector durante el primer semestre 2022, los siniestros, los retos y perspectivas. En esta entrevista con La Estrella de Panamá, Tribaldos aseguró que durante el primer semestre 2022 el comportamiento de los seguros, especialmente del segmento de personas ha sido “positivo”, con un crecimiento de un 8%, y $808 millones en primas.

¿Cuáles son los resultados generales del sector de seguros durante el primer semestre 2022?

Voy a ir de lo macro a lo micro. Puntualmente hemos tenido un resultado positivo, un resultado con un crecimiento de un 8%, con $808 millones en primas, con respecto al año anterior. También hemos tenido un crecimiento con respecto al trimestre anterior, de casi 2 puntos, con lo cual se refleja que hay un franco crecimiento para este año en la industria de seguros. Aunque todavía venimos con algún rezago de pandemia del año anterior, creo que vamos a lograr un resultado, inclusive arriba de lo que se tenía previsto probablemente llegando a dos dígitos para el cierre de 2022.

Por ramo, ¿cómo está la industria?

Si a ese crecimiento hacemos su división puntual en lo que respecta al área de personas, llámese de vida, salud, colectivo y accidentes, representa un 51% de la cartera o de esos $808 millones, y ha tenido inclusive un crecimiento superior. El segmento de ramos generales, que representa un 49%, todo lo que es la cartera de automóviles, responsabilidad civil, incendios etc.... también ha tenido un crecimiento de 7,8% más o menos. Hay que destacar que el seguro de personas, a lo largo de los años anteriores siempre ha estado por debajo de los generales, pero lo que estamos viendo ahora es que se invierte. Más del 50% de las primas viene del área de personas y vemos un crecimiento inclusive superior, con lo cual vemos hay una oportunidad importante ahí.

En definitiva, ¿creció o no el número de primas de seguro de salud suscritas o solo fueron los ingresos de la industria?

Sigue creciendo la cartera del número de asegurados de salud, pero el incremento no obedece solamente a que hay más asegurados, sino a que han subido las tasas y, por ende, si las tasas suben, suben las primas de cada uno de los asegurados. Esto obedece a que los resultados del negocio de salud en tiempos de pandemia fueron adversos, y como no pudimos subir las tasas y ahora hemos podido hacerlo, entonces se está viendo el crecimiento de las primas de salud.

¿Cómo están los siniestros?

Si nos vamos al área de siniestros, vemos que también hemos tenido un incremento importante sobre todo en las líneas importantes de salud y en el ramo de automóviles puntualmente. Salud, a pesar de que tiene un crecimiento cercano al 20%, también ha tenido un crecimiento en siniestros muy por encima del 19%, pegando a un 30 y pico por ciento, más o menos.

¿Qué significa esto?

Que no necesariamente es un tema de covid-19. En reuniones anteriores con los medios hemos expresado que la covid-19 ha tenido una incidencia importante en el sector salud, y ya no está en siniestros como tal. Realmente el resultado del incremento de siniestro de salud obedece a muchas consultas que se dejaron de hacer en tiempos de pandemia. Las personas no iban a los hospitales, nadie se estaba atendiendo y lógicamente eso quedó detenido. Entonces, sí veníamos con un cúmulo de consultas médicas y de exámenes médicos que quedaron pendientes durante la pandemia, que se están viendo ahora, eso ha hecho que definitivamente haya un incremento importante en el número de casos registrados y lógicamente en el monto de siniestros que ha hecho que el negocio de salud tenga una siniestralidad mucho más alta que el año anterior, 600 puntos arriba con respecto al tema de siniestros.

¿A qué obedece el incremento del ramo salud?

Para explicar un poco el incremento que ha tenido salud, en primas, obedece también a que –como habíamos conversado– se iba a dar un incremento en bolsas, sobre todo porque durante el tiempo de pandemia, hace dos años, de manera solidaria no hicimos ningún incremento en las tarifas de salud. Fue parte del aporte que hicimos, además de que son una exclusión. Sencillamente, tomamos la decisión de no incrementar las tasas, y en virtud de los resultados adversos que tuvimos en el negocio de salud, pues definitivamente ha habido un incremento. Esto no es un tema de gremio, es un tema de compañía de seguros. Cada una hace sus ajustes correspondientes y eso es parte del crecimiento en primas que ha tenido el sector de salud. No necesariamente estamos viendo un incremento en la línea de salud, por más asegurados, sino que ha habido un incremento de las tasas de las primas de seguro. Eso con respecto a salud.

¿Cómo están los siniestros de automóvil?

Los siniestros de automóvil también son una línea importante. Ambas líneas, la sumatoria de salud y vida representan casi un 40% de las primas totales del mercado, por lo cual es importante que hablemos del tema de autos. Es una línea que también está en crecimiento, impactando fuertemente. Realmente hemos tenido resultados en siniestros bastante aceptables en el tiempo de pandemia: lógicamente no había tráfico en la calle, no había accidentes. En ese sentido, lo que estamos viendo ahora es que estamos regresando a la normalidad y lógicamente tenemos un impacto importante en siniestros. Y cuando digo regreso a la normalidad es porque estamos regresando a los mismos siniestros o casi igual al número de siniestros que en años anteriores de pandemia. Lo que pasa es que la siniestralidad ha subido justamente porque los precios de las pólizas de automóviles no han subido.

¿Por qué no han subido?

Porque recuerde que nosotros en tiempos de pandemia hicimos ajustes importantes en las pólizas de seguro, porque los asegurados no estaban utilizando sus carros, y de manera solidaria hicimos un descuento importante a nivel de industria. ¿Qué significa?, que ahora que regresamos a la normalidad los siniestros han ido primero que el incremento de las pólizas, y yo creo que el mercado se debe ajustar próximamente, diría que este semestre, en materia de incremento de las pólizas de automóvil. Primero, por lo insuficiente que están siendo las primas para costear los reclamos que estamos atendiendo, no solamente porque hay escasez de piezas. Ahora mismo la cadena de suministro, usted sabe, no solo en el tema de seguros a nivel global, ha estado afectada por lo problemas que hay. En seguros hemos tenido también problemas por efecto de las piezas. Los precios de las piezas han subido porque hay escasez, así que ese es el reto. Como balance hay otras líneas importantes creciendo, en ramos generales, incendios y líneas aliadas. Los comercios se han reactivado y por ende reactivan las pólizas de seguro también. El negocio de fianza es un negocio que está muy ligado a la economía. A efectos del gobierno estamos viendo también ese mandato de más licitaciones, de parte del Estado, que va alineado directamente a fianzas y sus gremios asociados, así que también vemos un incremento ahí. Pocas son las líneas que han tenido decrecimiento, que son dos, diría que son pólizas bancarias y creo que ramos técnicos; pero realmente no tienen materialidad. En términos generales todas las líneas de negocio están creciendo, así que el balance es positivo. El reto es tratar de corregir los costos y, definitivamente, el mercado se va regulando solo, en virtud de un incremento en los precios para poder costear los reclamos.

¿El hecho de que haya más vacunados ha ayudado a mejorar la siniestralidad y los reclamos?

Sin duda, muy marcado. Realmente se han detenido muchísimo los siniestros que se venían dando en salud y en el segmento de vida. Salud es un tema aparte y vida es otro, o sea fallecimientos. La cantidad de fallecidos que se estaban dando todos los días, eso impactaba directamente en el segmento de vida y en el segmento de colectivo de vida. Muchas personas tienen préstamos, y detrás de esos préstamos tienen una garantía y una póliza de vida; y el resultado muchas veces, una persona tenía el crédito de un auto, de una tarjeta de crédito, la hipoteca, y entonces eso impactó fuertemente el resultado del área de vida y de salud. Lógicamente, al entrar el tema de la vacuna, hemos visto un resultado, se ha detenido prácticamente. Sí sigue habiendo fallecidos, pero muy pocos, por lo cual eso ha allanado muchísimo la siniestralidad o los siniestros que venían por parte de la covid-19.

¿A cuánto asciende la cifra de reclamaciones de siniestralidad por covid-19?

Para el cierre de 2021 creo que estábamos pegando a $125 millones en reclamos pagados entre salud y vida por covid-19; y a junio 2022 ha bajado muchísimo.

¿Cuál es el número de pólizas vigentes de vida?

Creo que en pólizas de vida, no de salud, habrá 120 mil pólizas individuales, cuando mucho, por lo cual fíjese la oportunidad que hay en el segmento de personas; y en salud probablemente un poco más, pero todavía hay una oportunidad enorme en el negocio de salud.

¿Cómo están las tasas y quién los regula?

Nadie regula tasas en temas de automóvil, puntualmente; en salud, la superintendencia nos da el permiso de incrementar las tasas. Pero las tasas en el negocio de salud puntualmente, no son tasas que se pueden subir de forma individual, sino a través de planes. ¿Qué significa esto? Que si bien usted tuvo una siniestralidad porque tuvo un tratamiento o algo, no necesariamente la compañía de seguros le debe cobrar a usted lo que se le indemnizó, sino que en virtud del comportamiento que tenga el plan de todas las personas que están dentro de él, si los resultados son adversos en virtud de que los costos no se han disparado. Pedimos un permiso a la Superintendencia, a través de algunos análisis actuariales, y se le pide permiso para poder subir las tasas. Por eso es que muchas veces usted ve que las personas se pueden quejar porque subieron pólizas de salud sin haber reclamado. Y es porque el negocio de salud, precisamente, es solidario. Es decir, el incremento o las primas que muchos pagan para el beneficio de pocos, entonces va en función de eso, porque la ley no me permite a mi poderle subir el precio a usted en una póliza. Eso es para la parte de salud. En el tema de automóvil, no está regulado como tal. El tema de automóvil va por oferta y demanda. Cada compañía de seguros toma la decisión de incrementar o no su tasa, con base en su competencia y según los resultados técnicos que tengan.

¿El aumento del combustible y el incremento en el costo de las piezas de vehículos incide de algún modo en el aumento de las tasas del ramo?

El tema del combustible realmente no incide. Lo que incide en una reducción o en un aumento de las tasas es el comportamiento según los siniestros. Es decir, si a mí me está costando $150 un repuesto que me costaba 100, el siniestro va a ser el mismo; y si sigo pagando la misma prima, lo que está resultando de eso es que me está costando mucho más con el mismo costo de prima, por lo tanto yo tengo que subir la prima para poder costear esos incrementos.

¿Qué es lo que ha impactando la cadena de suministros de automóviles?

La cadena de suministros se ha detenido. Ha tenido mil dificultades, no solo por la guerra en Ucrania, hay dificultad también en Taiwán por el tema de los microchip; y eso puede dilatarnos aún más porque todos estos carros andan con chip hoy, por eso en gran parte tenemos dificultad en el inventario de los distribuidores. Eso nos impactó a nosotros en los costos en reparación, no en venta. Lo único que nos impacta es que no haya carros para la venta y no hacemos primas, definitivamente. Pensaría que automóvil podría crecer en virtud del incremento de las tasas, pero no porque se están vendiendo más carros (para hacer pólizas), por el tema de escasez, hasta que se regule el mercado.

¿Significa que el panorama para el ramo de autos es a un aumento?

¡Sí! ¡Sí!, lo es. Además mostramos resultados adversos por líneas de negocio porque somos un negocio regulado, pues si la Superintendencia está viendo que nuestra tendencia es mantener resultados adversos en las líneas de negocio nos van a aprovisionar reservas, por lo cual, de alguna manera estamos forzados, inclusive, a subir los precios.