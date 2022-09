El problema de la gestión de los desechos: ¿cuáles son las áreas más críticas en San Miguelito?

El inadecuado manejo de los desechos no es un problema exclusivo de Panamá, y más bien está relacionado con países en desarrollo con un acelerado proceso de expansión urbana

En el corto plazo se deben explorar medidas de alivio inmediato a la situación de insalubridad denunciada por la comunidad. Cedida

El problema de los 'pataconcitos' –acumulaciones de basura en sitios inapropiados– en diversos sectores de la ciudad de Panamá, es quizás uno de los principales retos de la gestión urbana. El problema del saneamiento urbano fue uno de los principales atendidos a inicios del siglo XX, como parte de los esfuerzos por controlar las enfermedades que diezmaban a la población y que habían imposibilitado la construcción del canal por los franceses.

No obstante, el inadecuado manejo de los desechos no es un problema exclusivo de Panamá, y más bien está relacionado con países en desarrollo con un acelerado proceso de expansión urbana, y una creciente desigualdad en el ingreso, la informalidad y con acceso deficiente a los servicios básicos.

A este respecto, la publicación 'Problems of Solid Waste Management in Indian Cities' (Kumar, Panditt, 2013) detalla con bastante claridad algunas de las situaciones como, “que ni las autoridades ni las empresas hacen arreglos para proporcionar basureros adecuados en áreas residenciales, institucionales y comerciales; que la población arroja los desechos en carreteras cercanas, las vías del tren, los lotes abandonados, en los ríos, o que no hay adherencia a ninguna norma para la disposición”, retos que son comunes tanto en San Miguelito como en la India.

Las similitudes alcanzan también aspectos socioeconómicos relacionados con la pobreza. Existen corregimientos en San Miguelito, que al igual que la India, llegan a tener hasta el 20% de su población en pobreza. San Miguelito es el segundo distrito con la mayor proporción de barrios originados como asentamientos informales en el área metropolitana de Panamá, con el 46% de los barrios. En estos barrios informales, el 87% de las viviendas no cuentan con servicios de recolección de basura, según datos del censo de población de 2010.

Urban Risk Center de Florida State University y el Laboratorio de Aceleración del Pnud realizaron un análisis geoespacial, a partir del uso de datos de los censos de población. Cedida

Un estudio para la identificación de las áreas críticas

Como parte de un esfuerzo por caracterizar la situación del mal manejo de los desechos en el distrito de San Miguelito, el Urban Risk Center de Florida State University y el Laboratorio de Aceleración del Pnud realizaron un análisis geoespacial, a partir del uso de datos de los censos de población, localización de puntos críticos para la recolección de basura, facilitados por Revisalud, y otros datos disponibles.

La metodología utilizada para la elaboración de este reporte se basó en un análisis multicriterio, a través del cual se busca establecer, ¿cuál es la probabilidad de que un barrio dentro del distrito de San Miguelito sufra de problemas críticos en la recolección de la basura? Este análisis toma en cuenta tanto variables relacionadas con la generación, como la concentración de población y actividades económicas, y las relacionadas con la accesibilidad física. Esta caracterización debería permitir entender cuáles son los barrios o zonas qué podrían reflejar una mayor producción de desechos.

El principal hallazgo de este análisis fue la identificación de un clúster de concentración de población y de áreas con abruptas pendientes, de morfología mayormente informal, en las cuales la accesibilidad se hace mediante vías o escalinatas muy estrechas, lo que dificulta la entrada de camiones que permitan la recolección de los desechos. Este clúster comprende una superficie de 575 hectáreas y unos 89.414 habitantes. Esta zona concentra también el 73% de los puntos críticos para la recolección de los desechos localizados por Revisalud, y que corresponden a sitios donde la empresa indica que debe pasar más de una vez durante el día para poder mantenerlos libres de desechos.

Estos corregimientos en los que se presentan el mayor número de puntos críticos, la mayor concentración de población y la topografía más abrupta, resultan también ser las áreas donde se concentra la mayor parte de la morosidad en el pago del servicio de basura –$14,2 millones o el 36% de la morosidad–. Son estos también los corregimientos con la mayor proporción de población en pobreza dentro del distrito de San Miguelito, con entre el 15% al 25%.

Posibles alternativas

Lo que se hace evidente con este análisis es que esta zona de asentamientos informales y barrios de vivienda social, en los corregimientos Arnulfo Arias, Belisario Frías y Belisario Porras, presenta un escenario bien diferenciado en el manejo de los desechos respecto al resto del distrito de San Miguelito. Esto plantea un reto y una oportunidad para valorar la posibilidad de desarrollar un nuevo modelo de gestión de los desechos en este sector del distrito, el cual tome en consideración estas diferencias.

Las iniciativas relacionadas con incentivar el reciclaje que se están dando en ciertos sectores del distrito de San Miguelito, por diversas oenegés y microempresarios –con apoyo del Municipio–, podrían brindar esa ventana de oportunidad para explorar y experimentar con nuevas formas de dar atención al problema del manejo adecuado de los desechos, en un entorno de limitada capacidad financiera.

Este proceso de experimentación y exploración debe ser estimulado y potenciado por parte de las autoridades e instituciones relacionadas con la atención al manejo de los desechos. Entre estos actores se encuentran el Municipio de San Miguelito, el Ministerio de Salud, la Autoridad de Aseo, el Ministerio de Ambiente, el proyecto de saneamiento de la bahía y la empresa Revisalud. El involucramiento de estos actores debe facilitar un proceso qué permita, por un lado, fortalecer la capacidad de organización de las comunidades, y por el otro la inclusión de otros actores, como los recicladores informales, microempresas recicladoras y oenegés.

En el corto plazo se deben explorar medidas de alivio inmediato a la situación de insalubridad denunciada por la comunidad. Algunas opciones a explorar podrían ser, la revisión de la frecuencia y cobertura del servicio de recolección de basura qué brinda Revisalud en la actualidad; evaluar la necesidad de ubicar un mayor número de contenedores para la disposición de desechos, e incluso de optimizar las localizaciones donde se encuentran actualmente; la realización de campañas de educación ambiental, con el fin de educar sobre la correcta disposición de los desechos y los horarios asignados para su recolección por parte de los camiones, entre otras medidas similares.

Finalmente, el problema del inadecuado manejo de los desechos debe ser entendido como un problema de salud pública que no puede ser desatendido. Desde esta óptica, si bien resolver el problema de la morosidad es un tema clave, el foco principal debe estar en la necesidad de mantener el saneamiento de la comunidad como una forma de asegurar el derecho a un ambiente sano y libre de enfermedades para la sociedad en su conjunto. Para ver un mapa interactivo con los resultados de este estudio, puede visitar: https://urbanriskcenter.org/blog/