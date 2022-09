Seis abogados defensores presentaron alegatos en caso Odebrecht

La jueza Marquínez anunció que solo faltan dos abogados defensores por hacer sus alegatos. Archivo | La Estrella de Panamá

La defensa de los hermanos Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, además de la abogada de Importadora Ricamar, pidieron el sobreseimiento definitivo de sus clientes, ante la jueza Baloisa Marquínes, del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, durante el duodécimo día de la audiencia preliminar por el caso Odebrecht.

Por un lado, Luis Eduardo Camacho González, abogado de los hermanos Martinelli Linares pidió el sobreseimiento definitivo para sus defendidos, tras señalar que el Ministerio Público no explicó cómo se configura el tipo penal (blanqueo de capitales y soborno internacional) por el cual la entidad está solicitando el llamamiento a juicio.

Sostuvo que no existe un delito precedente acreditado, ya que el delito de soborno internacional no ocurrió, por lo que enfatizó que si no hay soborno internacional, no hay blanqueo de capitales.

De igual manera recalcó que la fiscalía no estableció cómo se configura el delito precedente ni cómo los hermanos Martinelli Linares incurrieron en el delito de blanqueo de capitales.

Cortés: 'Fue una relación comercial'

Por su parte, Alma Cortés, abogada de Importadora Ricamar, negó la comisión del blanqueo de capitales por parte de esta empresa y afirmó que el dinero recibido por Importadora Ricamar fue pago de deudas del partido Cambio Democrático (CD), que recibió una donación (en 2009) de la sociedad Caribbean Holding Services, Ltd.

Caribbean Holding Services, Ltd es una sociedad anónima que supuestamente se usó como intermediaria para canalizar los fondos provenientes de la cuenta Innovation Research Engineering and Development, controlada por Olivio Rodrigues Junior, quien era uno de los hombres que trabajaba en el Departamento de Operaciones Estructuradas –también conocido como caja 2– de la constructora Odebrecht.

De acuerdo con la abogada Cortés, en esa transacción comercial no hubo soborno internacional y tampoco delito de blanqueo de capitales, tras enfatizar que para ese momento Importadora Ricamar, Caribean Holding ni Cambio Democrático estaban cometiendo ningún delito porque la transacción se hizo de manera legal a través de una donación que se hizo al partido y el posterior pago de cuentas por cobrar a Ricamar.

“Allí están los reportes de gastos, eso no es ocultar ni es transformar, ese dinero fue aplicado a gastos. Lo que reporta el Ministerio Público como delito o dinero de procedencia ilícita está todo declarado y exactamente coinciden las cifras de lo depositado con lo declarado en el informe de gastos de campaña que reposa en el Tribunal Electoral”, sostuvo Cortés.

Cortés afirmó que existe una falta de competencia del Ministerio Público en investigar “estas donaciones porque no son ilícitas y no hubo tal triangulación como indica el Ministerio Público”.

Destacó que para el año 2009, tanto Importadora Ricamar, como su fundador Ricardo Martinelli Berrocal, proveedores, así como el partido Cambio Democrático, no estaban realizando ninguna actividad que no pudiera hacer un particular.

Durante la jornada de ayer también intervino Cosme Moreno, abogado defensor de Jaime Lasso, quien argumentó que se le violaron las garantías constitucionales a su cliente al ser sometido al fenómeno del doble juzgamiento.

En tanto, Nicolás Brea, abogado del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, negó que su cliente hubiese cometido el delito de corrupción de servidores públicos porque la entidad que licitó y adjudicó licitación de la construcción de la línea 1 del Metro fue la Secretaría del Metro y no el Misterio de la Presidencia.

También rechazó la comisión del delito de blanqueo de capitales, y negó que exista en el patrimonio de Demetrio Papadimitriu algún dinero que venga de Odebrecht.

“Lo que realmente sí ocurrió fue un negocio lícito inconcluso entre Diamantis Papadimitriu (fallecido padre de Demetrio Papadimitriu) y la empresa Odebrecht”, sostuvo Brea.

Durante la jornada de ayer martes también intervinieron Guillermina McDonald, abogada de Navin Mohan Bhakta, y Ana Belfon, quien hizo un alegato en favor de María Bagatelas de Papadimitriu, entre otros.