Víctor Castillo: Un tatuaje no es motivo de discriminación para ingresar a la Policía

Víctor Castillo, diputado de la Asamblea Nacional Eric Marciscano | La Estrella de Panamá

Cambiar el paradigma en la sociedad sobre la tenencia de un tatuaje en los uniformados, es uno de los objetivos del proyecto de ley No. 866 que modifica un artículo de la Ley 18 de 1997 que regula a la Policía Nacional. Este proyecto permitiría el ingreso de personas con tatuajes a las filas de la Policía.

El diputado del PRD Víctor Castillo, proponente de esta iniciativa legislativa y que ya fue prohijada por la comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, manifestó en “Portada” de La Estrella de Panamá que esta propuesta va encaminada a combatir la discriminación que pueda haber en personas que quieren ingresar a las filas de la fuerza pública, pero no pueden por tener tatuajes.

El diputado Castillo aclaró que este proyecto no se trata de decir que “vamos a llenar a la Policía de gente con tatuajes, ese no es el objetivo, ni tampoco los que están se llenen de tatuajes”, sino más bien flexibilizar en la institución que esa persona que tiene un tatuaje o dos no visibles pueda servir en la Policía,

“El tatuaje es una expresión de un individuo de una manera cultural, ya es algo moderno, es diferente a lo que era antes, es cultura, es arte, es la apreciación de un individuo ético y moral”, sostuvo.

Castillo manifestó que hace 20 años, para que un joven ingresara a la Policía Nacional con requisitos como la estatura y la condición física era bien difícil, por lo que en estos momentos se trae esta propuesta, porque cuando se hace el censo de estos jóvenes para entrar a la institución, existe un número importante que aspira, pero son rechazados por un tatuaje, incluso uno escondido a la vista. “De repente ese joven tenía una buena condición física, pero por tener tatuaje no logró ingresar, entonces ¿por qué la discriminación?”, cuestionó.

Señaló que un tatuaje no debe ser motivo de discriminación u obstáculo para que un ciudadano pueda entrar a la Policía Nacional. “Un tatuaje no te va a decir si eres bueno o malo, la Policía es la herramienta importante para distinguir qué tatuaje está asociado a bandas delincuenciales, terrorismo, o a narcotráfico, ellos son los que van a reglamentar la ley”, dijo.

Asimismo, el diputado adelantó que aunque la Policía mostró su oposición a esta iniciativa en un análisis que hizo una subcomisión de la comisión de Gobierno alegando que los tatuajes están asociados a organizaciones criminales, deberán entregar una propuesta para discutirla con los miembros de esta comisión y lograr elaborar el proyecto de ley y llevarlo a discusión en primer debate.

“No se trata de llevar a la Policía gente tatuada en el pecho, en la cara ni en las manos, hablamos de tatuajes ocultos. Si yo fuera médico de la Policía e hiciera un examen médico, de cada 50 policías 5 tienen tatuajes", acotó.