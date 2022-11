Según algunos juristas, los tiempos procesales no dan para que antes de las elecciones del 5 de mayo de 2024 haya una sentencia en firme ejecutoriada en su contra

Martinelli no tendría impedimento legal para ser candidato presidencial en las elecciones de 2024

El expresidente Ricardo Martinelli Archivo | La Estrella de Panamá

El expresidente de la República Ricardo Martinelli Berrocal no tendría ningún impedimento legal para ser el abanderado presidencial de su partido Realizando Metas (RM), en las próximas elecciones generales de 2024.

Tomando en cuenta que la jueza tercera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez, llamó a juicio a 36 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales, por el caso Odebrecht, entre ellos al expresidente Martinelli, y considerando que la fecha de audiencia plenaria sería del 1 al 18 de agosto de 2023, y la fecha alterna del 27 de septiembre al 17 octubre de 2023, los tiempos, según algunos juristas, no darían para que el exgobernante sea inhabilitado con una sentencia en firme y debidamente ejecutoriada en su contra, emitida antes de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

Mientras que la audiencia preliminar por el caso New Business, en el que también está señalado el exmandatario, está prevista a realizarse el próximo 29 de noviembre.

De acuerdo con el artículo 180 de la Constitución Política de Panamá: “No podrá ser elegido presidente ni vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia”.

En tal sentido, el abogado Ernesto Cedeño manifestó que, constitucionalmente, ni el expresidente Martinelli ni ninguno de los otros vinculados en el caso Odebrecht que cumplan los requisitos, tendrían impedimentos para ser candidatos presidenciales.

Incluso, señaló Cedeño, de darse un fallo en contra de ellos, estos pueden apelar ante el Tribunal Superior de Apelaciones, y de darse una decisión en contra, seguramente irían hasta casación. “Muchos casos de este tipo pueden durar meses y hasta años”, afirmó.

Manifestó que ya en medio de la audiencia, las elecciones generales de 2024 estarían a la vuelta de la esquina, aunque precisó que no pudiera lanzar una hipótesis de si Martinelli será candidato o no. “Habría que ver con qué celeridad se llevan los procesos. En todos los juicios se practican pruebas y el juez tiene un término para fallar. Pareciera que los tiempos son muy estrechos, pero no es imposible; en esto tiene que ver mucho los tiempos que se demoren los jueces en fallar”, indicó.

Por su parte, el catedrático universitario y abogado Miguel Antonio Bernal señaló que los tiempos procesales no dan para que puedan inhabilitar al expresidente Martinelli. “Ello es así, pues los recursos legales que sin duda interpondrán, no permitirán inhabilitarlo, salvo una acción ilegítima por parte del gobierno”, precisó Bernal.

Mientras que el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Alfonso Fraguela manifestó que al fijarse fechas de las audiencias por parte del Órgano Judicial en los casos de Odebrecht y New Business, percibe que los tiempos permiten que el expresidente Ricardo Martinelli pueda correr para aspirar al solio presidencial.

“Las fechas (de audiencias) caen en el momento en que los partidos políticos empiezan a calentar motores y a desvelar las figuras que serán los candidatos en las elecciones generales de 2024. No me cabe duda que el expresidente hará lo que tenga que hacer, para correr”, afirmó Fraguela.

Manifestó que el que piense que eso no ocurrirá, desconoce que Ricardo Martinelli es un animal político. “Los tiempos de los juicios en el Órgano Judicial no afectan los tiempos de la política”, aseguró.