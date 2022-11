Presidente Cortizo sanciona ley que reconoce el Festival del Tambor y la Pollera de San José de Las Tablas

El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó este jueves en el Museo de la Nacionalidad de la Heroica Villa de Los Santos, el proyecto de ley 288, que reconoce el Festival del Tambor y la Pollera de San José de Las Tablas y su patronato.

La ley tiene busca resaltar los valores y tradiciones referentes a la confección del traje típico, la pollera, al igual que la ejecución y toque del tambor, por ser estos elementos esenciales de la vida diaria en el corregimiento de San José, distrito de Las Tablas.

Según esta ley, la junta directiva del patronato estará integrada por siete miembros: el alcalde del distrito de Las Tablas o a quien designe, el representante del corregimiento de San José; un representante de los comités de Salud de San José, de Deporte, Católico, de Padres de Familia de la Escuela Primaria de San José y de los Artesanos.

Los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y vocales son escogidos por el miembro del patronato.

La normativa establece además que el festival se celebrará a finales del mes de noviembre en el corregimiento de San José, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, en el marco de la fundación del corregimiento.

De igual manera, se reconoce al Patronato, el cual cuenta con patrimonio propio, personería jurídica y autonomía en su régimen administrativo, como el organizador de esta festividad.

Además, destaca la ley que el Estado, a través de la Autoridad de Turismo de Panamá y del Ministerio de Cultura, destinará anualmente una partida del presupuesto de estas entidades para el festival, que no será inferior a $20,000 por institución. Estas partidas no podrán ser transferidas para otras actividades que no sea la señalada en el artículo 9 de esta ley.

La Contraloría General de la República será la encargada de fiscalizar el manejo de los fondos y bienes del Patronato provenientes del Estado.

En tal sentido, la ministra de Cultura, Giselle González Villarrué resaltó que dos elementos de nuestra panameñidad: el tambor y nuestra pollera se coronan con la ratificación de esta ley que pondera nuestras costumbres, tradiciones e identidad.

“Abrimos otra ventana para salvaguardar, visibilizar y hacer docencia sobre nuestro folklor”, enfatizó González.

Mientras que Iván Eskildsen, administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), manifestó que los festivales culturales son una parte fundamental de la estrategia turística nacional que destaca la extraordinaria riqueza y diversidad de nuestro patrimonio cultural y natural.

“La ATP continúa comprometida en desarrollar estos festivales para que cada día puedan ofrecer una mejor experiencia a turistas nacionales y extranjeros”, resaltó Eskildsen.