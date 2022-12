Alcalde Fábrega niega sobrecostos en alumbrado y desfile navideño

Fábrega pidió al ex alcalde Blandón o cualquier otro ciudadano que esté seguro de que hay sobreprecios, a que ponga la denuncia formal ante las autoridades competentes

El alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega salió en defensa del desfile de Navidad realizado este domingo 11 de diciembre, ante los cuestionamientos del ex alcalde José Isabel Blandón y algunos sectores que ponen el costo real y la calidad del mismo.

Fabrega aclaró que no le pagarán nada a ningún proveedor que no haya cumplido a satisfacción la entrega del bien por el cual fue contratado". Roberto Barrios/La Estrella de Panamá

En tal sentido, Fábrega frente a estas críticas sostuvo pidió que si el ex alcalde Blandón o cualquier otro ciudadano que están seguros de que hay sobreprecios, que pongan la denuncia formal ante las autoridades competentes, ante la Fiscalía Anticorrupción. "Si no las pone, quiere decir, que no tienen pruebas", dijo.

Según Blandón, en su admistración el alumbrado navideño en el 2018 costó 1.9 millón de dólares y en la actual administración 2.9 millones. Mientras que el desfile en el 2018 costó 1.9 millón y ahora cuesta 2.8 millones.

"En nuestra administración tanto el alumbrado y el desfile juntos costaron 2.4 millones de dólares menos de lo que costó ahora", indicó el ex alcalde.

Agregó que lo que hay que hacer es dar una explicación de dónde es que están los supuestos sobrecostos que llevan a gastar hasta 2.4 millones de dólares más y hay que ver la calidad del trabajo que se ha hecho.

Fábrega defendió el desfile realizado este domingo asegurando que los medios dijeron que fueron muchas, pero muchas personas, y que se vio hasta el mínimo detalle.

En cuanto al costo indicó que solo se ha hecho el abono del 20%, de 2.8 millones de dólares y todavía la empresa no ha presentado ni siquiera las cuentas del saldo restante.

"Lo digo para evitar el morbo de algunas personas mal intencionadas. Ese proyecto primero fue al Consejo Económico Nacional, fue asignado al pre CENA donde se le dio una segunda revisión y de allí fue a la Contraloría General de la República", dijo.

"Yo soy el primero y se los digo delante de todos ustedes los medios, que jamás pagaría ni una coima, ni un sobreprecio por algo que no tenga justificación. Ustedes han visto esta alcaldía; corrupción no ha habido y en esto siempre tenemos que estar al pie del cañón", exclamó.

Con relación a la iluminación navideña, Fábrega sostuvo que la empresa a la cual se le dio la contratación a su vez sub contrató a otra.

La empresa Contraseñas S.A, dijo, fue utilizada en administraciones pasadas, y según sus propietarios, tienen más de 22 años de experiencia.

No obstante, Fábrega advirtió que como ya ha manifestado, no le van a pagar nada a ningún proveedor que no haya cumplido a satisfacción la entrega del bien por el cual fue contratado.