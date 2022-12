Rolando Gordón: Incentivos a grandes empresas, si no generan empleo son un vulgar subsidio

Rolando Gordón, economista y docente universitario Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá

El año 2022 termina con un panorama económico de crecimiento. Un dato que podría ser alentador, de no ser porque este no generó empleos y, por el contrario, se registró un aumento de la informalidad en Panamá.

Un escenario que podría empeorar para el próximo año y que tiene que ver con razones estructurales ligadas al modelo económico del país, señaló el economista y catedrático universitario Rolando Gordón.

“Panamá no produce bienes tangibles, sino servicios, y esos servicios están en manos de grandes compañías transnacionales. Esas compañías utilizan un gran componente tecnológico para competir en el mercado internacional, eso trae como consecuencia que no generen gran empleo. Por ejemplo en el caso del Canal, está generando mayores ingresos ahora que se amplió, $2.500 millones anuales, pero no está en capacidad de generar más empleo”, explicó el profesor este jueves en “Portada” de La Estrella de Panamá. Subrayó que sectores como la Zona Libre o el Centro Bancario Internacional están en la misma situación.

“La que puede generar empleo es la pequeña y mediana empresa nacional, pero allí los préstamos han caído como goteras (...) lo peor es que Panamá no tiene una política económica para darle orientación a la banca. Por ejemplo, no existe un techo hasta cuánto debe ser un interés, el gobierno intentó en la pandemia ponerle algunas medidas a la banca, pero esta ser rebeló, tiene un gran poder político y no se pudo. La banca nunca perdió (en la pandemia), al contrario, sigue ganando”, apuntó Gordón.

Entre las lecturas de 2023 el docente manifestó su preocupación porque la situación económica deje a la población sin capacidad de pagar sus deudas como resultado de la crisis sanitaria, y los bancos terminen quitándole sus casas y otros bienes.

Gordón insistió en la necesidad de establecer una política económica que atienda la deuda social que hay en el país, y que se aleje de los “paliativos” en forma de subsidio. Afirmó, además, que los denominados “incentivos” para algunas grandes empresas o industrias, si no son medidos y generan empleo, al final terminan siendo subsidios a la actividad privada.

“Mientras no se mida si esos incentivos están haciendo que se genere más empleo, eso es un vulgar subsidio. Yo te incentivo a ti para que produzcas más, pero tú tienes que comprobarme que estás produciendo más y creando más empleos formales”, dijo.

El aumento creciente de la deuda pública y la persistencia de monopolios también son parte de los problemas que debe enfrentar el país, afirmó el economista, quien considera se deben revisar las planillas públicas y los gastos injustificados en las instituciones estatales; muchos de estos ligados a practicas clientelares y corrupción.

“Los monopolios y oligopolios en Panamá son parte del modelo transitista que se ha dado (...) no hay competencia. Cuando hay monopolios no existe”, aseguró.