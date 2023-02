Los medios de comunicación no han perdido la guerra en la transformación digital

La periodista panameña Elizabeth Garrido; Selymar Colón, directora de la redacción digital del periódico Nuevo Día; Cibeles De Freitas, experta en relaciones públicas. Cibeles De Freitas

La transformación digital que se ha desarrollado desde hace 20 años ha dado paso a nuevas formas de comunicación, con la democratización de las redes sociales.

En medio de este proceso, los medios de comunicación tradicionales no han “perdido la guerra” porque se han sabido adaptar; así lo manifestó un grupo de periodistas que brindaron sus opiniones en el marco del foro sobre Democracia y Libertad de Expresión, organizado por la Cancillería de Panamá con el apoyo de la delegación de la Unión Europea en este país y la Casa de América de España. Se trata de una cita que reúne a periodistas, políticos de la UE y América y defensores de derechos humanos.

Una de ellas fue Selymar Colón, directora de la redacción digital del periódico Nuevo Día, el más importante de Puerto Rico, quien sostuvo que la transformación digital ha sido una transición “interesante” porque ha dado a los periodistas un alcance a sus historias con lectores de todas partes del mundo. Además, de que también les ha ofrecido nuevas narrativascon el fin de que las historias se cuenten mejor y sean entendibles con gráficos, videos, etc.

Como parte de la academia y con una amplia experiencia en medios tradicionales y nativos digitales de Panamá, la periodista Elizabeth Garrido señaló que ha visto una diferencia en cómo se hace periodismo en la actualidad.

Un punto que destacó es que mientras los medios tradicionales tienen que convertir sus procesos para la transformación digital, ya existe un medio digital que nace con todos esos procesos internalizados.

Aseguró que ya existe un interés genuino de los estudiantes que están apostando por un nuevo periodismo, que está muy relacionado con la tecnología.

Aunque el desarrollo de esa transformación digital puede ser vertiginoso, Garrido recalcó que no pueden faltar nunca los principios éticos.

“Yo creo que eso es fundamental, o sea, no podemos dejar aparte a la tecnología y al ser humano porque ambos van de la mano. Si bien la Inteligencia Artificial nos está llevando a procesos más acelerados, también es cierto que los principios éticos, los valores y el respeto pasan por ese tamiz de ética”, sostuvo la periodista.

Pero es en la verificación constante donde está el trabajo del buen periodista, añadió Cibeles De Freitas, experta en relaciones públicas.

“Los medios han tenido que adaptarse a toda esta realidad. He visto que el cambio ha sido tan radical y rápido que mi mayor preocupación es la poca verificación”, manifestó De Freitas, quien expresó que con las nuevas plataformas o medios de comunicación no tradicionales existe una fácil destrucción de la reputación de empresas o personas porque no hay reglamentación.

“Con las redes sociales ya no es necesario salir en televisión o tener una columna en un periódico porque uno ya tiene su propio medio de comunicación. Puede haber credibilidad en aquellos periodistas independientes, pero no es lo mismo cuando es una persona común porque no son periodistas”, resaltó la experta en relaciones públicas.

La directora de la redacción digital de El Nuevo Día, comentó que como medio de comunicación tradicional verifican los contenidos que les envían, pero aclaró que hay muchos lugares donde no pueden llegar los periodistas, como son los grupos de WhatsApp o Telegram, que son “burbujas cerradas”

Otro aspecto negativo, resaltó, es la desinformación y la manipulación del trabajo periodístico, que ha llevado a los ataques masivos contra los comunicadores.

Desde el rol como periodista, indicó que se debe ayudar a alfabetizar digitalmente a la sociedad para que puedan diferenciar entre noticias falsas y medios de confianza. Pero lo más importante, dijo, es entender las nuevas tecnologías y saber qué es lo que hacen, para qué están y para qué vinieron.

Otra herramienta, según Garrido, es la actualización constante, que no solo tiene que ver con los jóvenes de la generación Z.

Mirando la democratización de la información, la periodista panameña reflexionó que el trabajo de este gremio es denunciar, informar y verificar la información.

“La identificación es un deber del periodista porque la población no tiene tiempo para esto. Es allí donde nuestra labor es fundamental y eso es parte de la lucha para que se respete la libertad de expresión y de prensa, precisamente para construir la democracia”, resaltó Garrido.

“En medio de esta transformación digital, no tenemos la guerra perdida, porque nos hemos adaptado. Pero debemos crear los espacios de discusión para sumar otras personas y alfabetizar digitalmente porque para construir democracia no solo debemos quedarnos con la denuncia”, concluyó.