Linares: EE.UU. debe sustentar su decisión sobre Martinelli con una acción legal; sus hijos ya declararon

Adolfo Linares, abogado y exviceministro de Educación Abel Herrera | La Estrella de Panamá

La designación del expresidente Ricardo Martinelli como inelegible para ingresar a Estados Unidos (EE.UU.) sigue causando controversia y debate.

Este fue uno de los temas tratados ayer con el abogado Adolfo Linares en el programa “Portada” de La Estrella de Panamá. Un asunto que vuelve a ser el foco de atención tras las declaraciones dadas este lunes por la embajadora de EE.UU. en Panamá, Mari Carmen Aponte, quien reafirmó la postura del Ejecutivo estadounidense de que Martinelli recibió coimas en su mandato.

Para el jurista, la decisión de Washington debería estar acompañada de un sustento judicial, especialmente cuando ya hay condenas en la justicia estadounidense que relacionan directamente al expresidente con la trama de corrupción de Odebrecht.

“Son claros y evidentes los problemas legales que tiene Martinelli (...) creo que esas palabras (de la embajadora Aponte) debieran llevar el soporte de un verdadero encausamiento contra el expresidente Martinelli. Una persona no debería estar estigmatizada de esa forma, a los niveles de estar en una lista como esa, si no se le da una formalidad judicial (...) partiendo de la premisa que ya los hijos declararon, no es un tema de prueba”, señaló Linares, exviceministro de Educación y expresidente de la Cámara de Comercio.

Otro de los temas que Linares no dejó de lado fue el de las “listas grises” donde Panamá se mantiene según la Unión Europea (UE) y el Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) como un país que “no cumple” con las exigencias en materia fiscal.

En su opinión, esta inclusión viola el derecho internacional. “Hay que entender de una vez por todas que no hay regulaciones, ni estándares internacionales. Los Estados libres y soberanos se relacionan entre sí por medio de la diplomacia y el derecho internacional como punto fundamentalísimo. Por esta razón cada país tiene el derecho a gobernar de la mejor manera y de que ningún otro país intervenga en sus asuntos internos”, declaró.

El exfuncionario fue tajante en decir que Panamá debe “patear la mesa, levantarse y decidir si vamos a ser independientes, soberanos o nos vamos a comportar como una república bananera frente a la UE y EE.UU., que han decidido cómo el resto de los países va a gobernar”.

Linares también habló de sus aspiraciones a correr para diputado con el Partido Panameñista en 2024.

“A nivel interno decidí correr en la primaria por el circuito 8-4 (...) yo estoy dispuesto a someterme por primera vez al escrutinio político y mostrar que sí se pueden hacer cosas diferentes por el país”, aseguró.