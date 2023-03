Lento conteo de las actas enfrenta al TE y Comisión de Elecciones de CD

Miembros de CD protestaron frente a la sede del TE y pidieron que la Junta Nacional de Escrutinio del partido se declare en sesión permanente. Gustavo Aparicio@laestrella.com.pa

La diputada Ana Giselle Rosas, de la facción del presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, se mantenía encabezando la votación en la elección por le Secretaría Sectorial de la Mujer, contabilizado al menos el 9% de las mesas de votación, en donde tiene como rival a Nadine González, del grupo de la nómina “El Cambio es Ya”, respaldado por la diputada Yanibel Ábrego.

El proceso de conteo de las actas en la Junta de Escrutinio ha sido bastante lento; apenas pasadas las 5:00 de la tarde de ayer, solo se había escrutado el 9% de las mesas, principalmente provenientes de diversos puntos de la ciudad de Panamá.

TE y Comisión de Elecciones de CD se culpan

En tal sentido, la Dirección de Organización Electoral del TE indicó en un comunicado que con relación al proceso de elección de convencionales, directivas de corregimiento, Secretaría de la Juventud y Secretaría de la Mujer del partido Cambio Democrático, dijo que esta elección es un evento interno del partido en donde el TE contribuye con parte de la organización en los términos que manda la ley; sin embargo, la responsabilidad le compete a la Comisión de Elecciones del partido.

Los primeros datos oficiales mantenían a Ana Giselle Rosas liderando la elección por la Secretaria Sectorial de la Mujer. Gustavo Aparicio@laestrella.com.pa

Indica la entidad que el Tribunal Electoral, tal como establece el artículo 329 del Código Electoral, cumple con financiar el evento, aprobar el calendario y el reglamento, emitir el padrón electoral, coordinar los centros de votación, entre otras funciones, pero la convocatoria, el conteo de votos y la proclamación de los resultados es responsabilidad de la Comisión de Elecciones del partido.

En cuanto a la transmisión extraoficial de resultados, el TE aclaró que la Comisión de Elecciones no contempló la utilización de este mecanismo. Sin embargo, señala que por transparencia el Tribunal Electoral está transmitiendo, a través de YouTube, el proceso en la Junta Nacional de Escrutinio del partido.

El TE hizo un llamado a que se respete lo establecido en el Código Electoral y el Reglamento de Elecciones dentro de este proceso e informó que en tiempo oportuno y en la instancia correspondiente, el Tribunal Electoral actuará conforme a derecho y producto de las reclamaciones que pueda tener la membresía del partido.

Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, quien también es el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio de CD, Ovigildo Herrera, al ser consultado por la demora en el conteo, señaló que las actas las transporta el TE y la Junta Nacional de Escrutinio está esperando que las actas lleguen.

El mecanismo que se está utilizando para el conteo de las actas es manual y, según Herrera, “ya no se puede implementar otro sistema que no sea el de contar en la Junta Nacional de Escrutinios”.

Herrera manifestó que dentro de 3 a 4 días podrán terminar con el conteo de las actas y ofrecer los resultados oficiales. “Nosotros tenemos que esperar que el Tribunal Electoral traiga las actas de todo el país, estamos hablando de 935 actas de cada elección donde hay candidatos en más de 700 corregimientos en las diversas provincias y comarcas del país, con muchas zonas de difícil acceso y lógicamente eso toma tiempo”, indicó.

En cuanto a la no utilización de la transmisión extraoficial de resultados, Herrera precisó que no se utilizó por un tema de recursos. “Hubo un mal entendido entre el TE y la Comisión Nacional de Elecciones en función de la implementación de ese sistema. Nosotros pedimos la transmisión extraoficial de resultados, pero el partido tenia que sufragar los gastos de todas las elecciones de directivas de corregimiento y secretarías sectoriales, y el partido tiene suspendido el subsidio electoral”.

Señalo que el Tribunal Electoral le suspendió el subsidio al partido, en función de que no se tiene todavía fecha para la convención nacional, “eso es o que dicen los magistrados”.

En tanto, Nadine González, quien le disputa a la diputada Ana Giselle Rosas la Secretaría Sectorial de la Mujer, manifestó que este proceso ha generado incertidumbre y dijo no creer cómo el mayor partido de oposición, so pretexto de no tener subsidio electoral, no haya solicitado la transmisión extraoficial de resultados, lo que hubiera dado tranquilidad a este proceso.

“Ya pasaron muchas horas, solo hubo 107 mil electores que votaron, para que vayan apenas contabilizado el 8,8% de las actas y es por eso que nuestras bases están exigiendo que se agilice y que la Junta Nacional de Escrutinio se declare en sesión permanente, porque realmente no es justo que a estas alturas no haya una tendencia en los resultados”, dijo.