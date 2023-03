Desafíos del desarrollo minero en Centroamérica y el Caribe

Imagen de una mina de carbón en América Latina. Shutterstock

La ingeniera civil Elinic Almonte, quien trabaja en la mina Falcon Bridge de República Dominica, ve en América Central y el Caribe una oportunidad para el desarrollo minero, que no está presente en otras zonas del continente americano. “Cuando se habla de minería en nuestro continente no se suele mirar a Centroamérica, pues no tenemos la misma historia minera que otros países de la región sur del continente”, comenta la especialista.

Almonte plantea que como América Central tiene menos tiempo realizando minería que Sudamérica, tiene la oportunidad de aprender de los errores que se han visto en otros países y no generar un mal antecedente sobre la actividad minera. Así lo explicó durante el panel “Retos para el desarrollo minero en Centroamérica”, durante ExpoMinera 2023, que comenzó el pasado 29 de marzo y se extenderá hasta este viernes. en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa, ciudad de Panamá.

Esta oportunidad también representa un gran desafío, considera la especialista, pues viene acompañada de un desconocimiento de lo que implica la minería. “El dominicano no se siente minero. A los niños no se les enseña sobre minería en los colegios y eso crea barreras”, lamenta la ingeniera.

En este punto coincide María Lourdes Morera, gerente general de Orotex, una mina subterránea en Alajuela, Costa Rica. “Hay mucha falta de educación, no solo en los colegios, sino en las universidades y puestos de poder”, dice.

Vista de la mina Cobre Panamá de la Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals, en Donoso (Panamá). Cedida

La falta de conocimiento minero en puestos de poder también es resentida en Honduras, revela Sofía Fortin, gerente general de Relaciones Comunitarias, Institucionales y legales de la mina Aura Minosa. “Los bancos no entienden las etapas del desarrollo minero”, relata la especialista, quien explica que suelen tener problemas cuando piden dinero en los bancos para realizar exploración minera.

“Les cuesta entender que una empresa invierta tantos millones de dólares en un proceso que no les está generando ganancias desde un inicio”, lo que ocasiona que estén constantemente visitando la mina para pedir información.

“La gente critica la minería, pero usan carros y celulares... prediquen con el ejemplo”, dijo Ana Juárez, presidenta de Consultoría y Tecnología Ambiental, una empresa enfocada en la preservación del ambiente, con presencia en 19 países.

Juárez plantea que esta falta de educación es la causante de que la minería actual tenga el estigma de dañina con el ambiente, aunque reconoce que las empresas mineras “no siempre han procurado ser amigables con el ambiente”.

Uno de los desafíos que tiene el sector minero en Centroamérica es ser amigable con el ambiente. Bienvenido Velasco | EFE

Esta realidad es confirmada por Morera, quien considera que “los conflictos socioambientales que genera la minería son producto de un pasado minero mal administrado”, alegando que el estigma social no solo se limita a algo educativo, sino que se extiende a problemáticas reales.

“Estamos haciendo todo lo posible para que nuestro trabajo sea sostenible”, añadió Morera, quien piensa que la mayoría de los proyectos mineros que se desarrollan en nuestra región “cumplen con los más altos estándares” ambientales, aunque considera que se debe seguir trabajando por mejorar porque "todavía no es suficiente”.

Según Juárez, las regulaciones ambientales están cada vez más presentes en la labor de la minería, dado que los propios inversionistas velan porque su dinero no esté siendo nocivo con el ambiente. No solo esto, sino que “el comprador de los minerales también presiona a las minas para que la extracción se haga de forma ética y segura”.

La seguridad durante el proceso de extracción de los minerales ha sido uno de los principales argumentos en pro de la regulación del trabajo minero, señala Mario Carmona, consultor en gestión de crisis y desarrollo sostenible, en Costa Rica. “La minería ilegal es la que realmente está dañando el ambiente y poniendo en peligro la vida de los trabajadores”, aseguró el especialista, que considera es necesario legislar sobre la materia para garantizar la seguridad de quienes trabajan en las minas.

Vista de las operaciones de minera Cobre Panamá. Cedida

La necesidad de establecer un marco jurídico que brinde estabilidad al desarrollo minero es compartida por Fortin, quien señala que es urgente establecer leyes sobre la minería que no fluctúen con el tiempo. “Llegamos a acuerdos con un gobierno y cuando viene el siguiente, todo cambia”, exclamó, alegando que esta realidad genera incertidumbre en el negocio y no permite que evolucione como debiera.

El trabajo comunitario

Con el objetivo de reducir los estigmas relacionados con el trabajo minero, buena parte de las minas en Centroamérica han desarrollado planes de inclusión laboral y social en las comunidades donde operan.

“El 97% de los trabajadores de la mina es de las comunidades”, asegura Fortin, y agrega que “decirle a los trabajadores de Aura Minosa que están dañando el ambiente, es decirles que no están haciendo un buen trabajo”.

Fortin también es la directora ejecutiva de Women In Mining Centroamérica, una organización que busca incrementar la participación de las mujeres en el renglón minero. “La participación femenina [en la minería] no solo beneficia a nuestras comunidades, sino que también genera espacios y las condiciones necesarias para potenciar el liderazgo femenino”.

Este pensamiento comunitario es compartido por Morera, quien considera que “entre más transparente se sea con los colaboradores será mejor, porque se les incluye en la vida de la mina y eso los hace desarrollar un sentido de pertenencia”.

Almonte dijo que en Falcon Bridge desarrollan procesos de construcción y remodelación de estructuras en las comunidades donde tienen presencia, destacando la remodelación del Centro de Atención Primaria de Quita Sueño, Haina, y la construcción del puente que une a las comunidades de Caribe y El Verde, en Bonao.