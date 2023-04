Juez de paz sanciona con $20 a representante de Burunga

Antonio “Macaraca” Atencio, representante del corregimiento de Burunga, perteneciente al distrito de Panamá, en Panamá Oeste, fue conducido por unidades de la Policía Nacional ante la justicia administrativa por participar en una protesta de alteración a la convivencia pacífica, informó el Ministerio de Seguridad (Minseg)

Atencio junto a otras personas fue sancionado por juez de paz con la suma de $20 por afectar el derecho al libre tránsito de terceros, destaca el comunicado oficial.

“Además, fueron removidos en grúa 11 vehículos en los que figura un bus de la junta comunal de Burunga, en el que se presume fueron trasladadas algunas de las personas que participaban de la protesta la tarde del martes, 4 de abril, a la altura de la vía Centenario”, destacó el Minseg en el escrito.

Según la nota, el Minseg también coordinó con la regional de Contraloría General de República, en Arraiján, para remitir el bien del Estado, (bus de la junta comunal).

La acción policial se enmarca en el Artículo 29 de la Ley 16, numerales 1 y 8, que instituye la justicia Comunitaria de Paz.

Atencio al igual que otros residentes de la provincia de Panamá Oeste vienen protagonizando cierres de calles por la falta de agua.

Tras la sanción, el representante de Burunga, a través de su cuenta en Instagram, manifestó que la acción de la Policía Nacional es un "atropello" y que está en complot con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

"Después de tres semanas de estar en 'diálogo' con el IDAAN para dar una solución sobre el agua el día de ayer que se supone que era la última reunión para concretar el uso de los tanques de agua de la Lucas Bárcenas nos dejaron esperando 3 horas como si fuéramos animales, la hora pactada era a las 9AM y los irresponsables llegaron a la 1PM y sin una respuesta concreta porque nos dijeron tal cual "NO TENEMOS RESPUESTAS"", aseguró Atencio en su redes sociales.

También denunció que "lastimosamente el pueblo fue amedrentado por órdenes del Sub Comisionado Oriel Batista, Jefe de la Policía de Arraiján y el Policía de control de multitudes que ven vestido de verde en la penúltima foto. Fueron gases, balas de goma y tolete que recibimos de parte de ellos. En el momento de mediar recibí de frente gas pimienta y me llevaron detenido, junto con colaboradores de la Junta Comunal que fuimos apresados en la orilla de la calle con los vehículos parqueados en los hombros. Fuimos 28 personas detenidas ilegalmente, 4 menores de edad, 11 vehículos, 1 de ellos oficial de la Junta Comunal, el cual era que estaba llevando al personal de la institución en horas laborales para mediar la situación. Fuimos retenidos hasta las 11PM y tuvimos que pagar multas ante el Juez de Paz, algunos de ellos no estaban en la huelga, estaban transitando normalmente, pero como querían llenarse de 'gracia'".