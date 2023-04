Diez colegios serán parte del programa de licitación de CON Escuela 2023

Desde su creación, CON Escuelas 2023 ha estado interviniendo 3.102 centros educativos oficiales Meduca

El programa CON Escuelas 2023 del Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer los diez centros educativos que formarán parte de su plan de licitación.

Hasta el momento el plan ya se encuentra en fase de presentación de licitaciones y concursos de precios, y en proceso de contratos que ya están en recorridos de trámites.

La Dirección de Ingeniería y Arquitectura del Meduca informó que en las licitaciones previstas para este año se encuentra la del Instituto Profesional y Técnico (IPT) Fernando de Lesseps, ubicado en Panamá Oeste, que consta actualmente de un pliego y un trámite de certificación de partida.

El instituto Urracá, en Veraguas ya tiene una elaboración de alcance, mientras que el centro de educación básica general bilingüe José del Carmen Echevers, en la región educativa de Panamá este, tiene una partida a la espera de que la comisión de evaluación seleccione el comisionado.

En el colegio José Antonio Remón Cantera se están actualizando los pliegos con base en estudio de sustentación.

La licitación del colegio Manuel María Tejada Roca está en proceso de revisión por el Viceministerio de Infraestructura. Mientras que la del colegio Monseñor Francisco Beckmann está en fase de anteproyecto y programada para licitación en julio.

Referente a los concursos de precios que siguen en curso, la Dirección de Ingeniería y Arquitectura del Meduca detalló que en la escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, ubicada en Santiago, Veraguas, los procesos de licitación están en el recorrido de firmas.

En tanto, la escuela de Miraflores, en la provincia de Bocas del Toro, está en confección de fianza; el IPT de Buenos Aires, en la comarca Ngäbe Buglé, recibió la licitación para sus aulas modulares.

Las escuelas Peña Blanca, en Veraguas y CEBG Kuna Nega están en el proceso de comisión evaluadora y pendientes de certificación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fanny Solís, directora nacional de ingeniería y arquitectura del Viceministerio de Infraestructura del Meduca, aclaró que todavía no se puede hablar de cifras, porque todas son finalizaciones de propuestas que buscan establecer precio de referencia para después ser habilitadas.

Por ejemplo, mencionó el caso del Manuel María Tejada Roca, que el Meduca subirá nuevamente su licitación, después de que la obra quedará desierta.

Otra licitación que podría publicarse, dijo, es la del IPT Fernando De Lesseps que solo está en espera de la aprobación de certificación del Ministerio de Economía y Finanzas.

La directora de ingeniería y arquitectura del Viceministerio de Infraestructura del Meduca resaltó que con el plan de licitación los procesos son largos en el Meduca porque deben buscar las aprobaciones de diferentes ministros y viceministros para cumplir con todo el proceso legal.

Burocracia

Diógenes Sánchez, exsecretario general de la Asociación Nacional de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), manifestó que los trabajos que se hacen desde CON Escuelas 2023 “son realmente insuficientes para poder atender todos los problemas de infraestructura graves de muchos centros escolares”.

Sin embargo, reconoce que el Meduca no cuenta con los fondos ni los recursos, ya que constantemente ven a la ministra de Educación solicitando a la comisión de Presupuesto de la Asamblea varios traslados de partida para poder afrontar algunas construcciones.

Otras de las desventajas internas del Meduca, según Sánchez, es contar con poco personal de mantenimiento. Además, su “excesiva” burocracia en el sistema de infraestructura les impide tener un control. Esta falta de control es evidente en situaciones en las que empresas no cumplen con los pliegos de condiciones o no tienen suficiente solvencia económica para asumir obras importantes de construcción, o no tienen solvencia para asumir los pagos que adeuda el Meduca.

Un reflejo de esta situación, dijo, es el caso del colegio Fernando de Lesseps, que ha tenido la intervención de varias empresas que han incumplido.

El exsecretario de Asoprof sostiene que, a su juicio, la raíz del problema es “la falta de una política de mantenimiento permanente de las infraestructuras escolares”, puntualizó. “De nada sirve tener un Viceministerio de Infraestructura burocrático si los problemas siguen siendo igual o peores”, añadió.

Para Sánchez, los problemas que vive el Meduca son más integrales que solo de infraestructura, porque hay temas de carácter administrativo, pedagógico y curricular. Recomendó hacer toda una “revisión real” del sistema educativo y no solo enfocarse en uno, “aunque sea la infraestructura la que más pesa porque es la que debe crear las condiciones para el aprendizaje”.

Avances

La directora de ingeniería y arquitectura del Viceministerio de Infraestructura del Meduca defendió que hasta la fecha CON Escuelas 2023 tiene un avance del 92% en reparaciones menores, como plomería, electricidad, herrería, pintura y filtraciones. “Ya hemos utilizado casi los $4 millones que se nos dio de inversión y lo hemos gastado para la compra de materiales”, resaltó.

Solís explicó que aunque Con Escuelas 2023 está enfocado a reparaciones menores, también cuenta con proyectos de inversión y ahí es donde entra la dirección de ingeniería. “De las 3.102 escuelas intervenidas en CON Escuelas 2023, ya existen 122 con proyectos de inversión por un monto de $540 mil millones. Agregar más escuelas dependerá del presupuesto”, manifestó.

Aunque estén unidas bajo una misma propuesta, el plan de licitación de CON Escuelas 2023 trabaja individualmente los casos de las 10 escuelas seleccionadas.