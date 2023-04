José Blandón: 'Hay sectores poderosos que no quieren un cambio constitucional'

José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista Abel Herrera | La Estrella de Panamá

La posibilidad de incluir una “quinta papeleta” en las elecciones generales de 2024 volvió a tomar relevancia, luego de que un grupo de ciudadanos solicitó la medida al Tribunal Electoral (TE) con la finalidad de consultar a la población si desea o no convocar a una asamblea constituyente para cambiar la carta magna.

Una iniciativa que ha aparecido en diversos momentos y que encuentra una resistencia desde ciertos sectores. Para el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, se trata de sectores de poder que han amasado sus fortunas bajo el statu quo.

“Hay sectores poderosos que se sienten cómodos con la Constitución y con el sistema. Así es que prefieren el statu quo a cualquier cambio que lleve a democratizar y mejorar el funcionamiento del Estado panameño (...) critican y cuestionan tal o cual cosa, pero al final les va bien (...) han hecho millonarias fortunas con un statu quo que les ha servido bien”, señaló este lunes el exalcalde capitalino en “Portada” de La Estrella de Panamá.

El dirigente panameñista se mostró favorable de incluir la “quinta papeleta” y que la iniciativa debe formar parte de los acuerdos de alianzas para 2024. Considera que aún es prematuro definir cómo estará estructurado ese pacto entre la oposición y que está a la espera de los resultados de las primarias en los otros partidos.

Confirmó que el próximo 23 de abril se postulará en las primarias de su partido para buscar la candidatura presidencial y se mostró confiado que ganará las internas.

“El tema de los debates de la propuestas ha estado totalmente ausente a lo interno de dos de los principales partidos que van a competir por la Presidencia, el PRD (Partido Revolucionario Democrático) y RM (Realizando Metas). No queremos que eso pase en el caso del panameñismo, nos vamos a concentrar mucho en hablarle al país y no solo a los panameñistas”, subrayó Blandón.

También confirmó que ha tenido conversaciones “informales” con dirigentes panameñistas que han optado por correr por la libre postulación fuera del colectivo y reaccionó a las críticas del exministro Melitón Arrocha, quien cuestionó el liderazgo de Blandón.

Las semana pasada Arrocha afirmó que el exacalde llevará al partido a quedar de “segundón” en una alianza. “Si el liderazgo nuestro tuviera las debilidades que él señala, hubiese corrido a las internas, ¿por que no se atrevió?”, respondió Blandón.

En cuanto a posibles acuerdo con el Movimiento Otro Camino (Moca), dirigido por Ricardo Lombana, no lo descarta, pero para concretarse las conversaciones no pueden darse bajo el escenario de que “si yo no estoy a la cabeza no hay alianza”.

“Yo estoy seguro de que podemos encontrar esos puntos en común, y si es así buscar el mecanismo de armar esta gran alianza, pero eso supone deponer orgullos. Tener ese desprendimiento por el país y hasta ahora, por lo menos en el caso de Ricardo Lombana, no me ha demostrado que tiene ese nivel de desprendimiento”, afirmó Blandón.

El dirigente también habló de la crisis en la Caja de Seguro Social, el contrato minero y sobre la posible participación de Martín Torrijos en la alianza opositora. Puede ver la entrevista completa en nuestros canales digitales.