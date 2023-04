Alianza con el PRD o RM: la gran encrucijada del Molirena

Desde finales de 2018 el Molirena mantiene una alianza con el PRD, pero la continuidad de la misma rumbo a las elecciones de 2024 aún es incierta. CREDITO CREDITO CREDITO

Mientras que los llamados partidos políticos pequeños –como el Partido Popular (PP), País, MOCA– ya han dado luces sobre sus planes rumbo a las elecciones generales de 2024, el oficialista Movimiento Liberal Repúblicano Nacionalista (Molirena), presidido por el diputado Francisco Alemán, aún no define qué rumbo tomar: si se mantiene como aliado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) o respalda a su antiguo aliado y precandidato presidencial Ricardo Martinelli y su partido Realizando Metas (RM).

A lo interno del partido, los miembros de esta agrupación política están a la espera de la señal que pueda darle el presidente del Molirena sobre cuál alianza respaldar, aunque importantes dirigentes del partido ya han mostrado su simpatía, ya sea por el PRD o por impulsar la candidatura del expresidente Martinelli, con quien gobernaron desde 2009 a 2014, algunos de ellos con la cuestionada figura del transfuguismo.

Fanovich impulsa a RM

Por un lado, el diputado Miguel Fanovich desde hace más de un año viene abanicando la posibilidad de que el partido respalde a Realizando Metas y la candidatura presidencial de Martinelli.

Fanovich, a pesar de ser parte de la alianza de gobierno, hace constantes cuestionamientos sobre la gestión de diversas entidades y funcionarios.

Fanovich, al ser consultado en torno a si el Molirena se mantendrá en la alianza con el PRD o si se iría con el partido Realizando Metas, y a cuál candidato presidencial respaldaría, manifestó que todavía no han discutido este tema como partido y que la decisión final no le compete a él.

No obstante afirmó que: “Ya yo tengo mi favorito, pero soy yo, me entiendes”, exclamó.

Judy Meana aboga por mantener alianza con el PRD

Por su parte, la vicepresidenta del partido y vicealcaldesa Judy Meana manifestó que si en septiembre se tiene que tomar una decisión final sobre una alianza, se inclinaría más por mantener la alianza de gobierno con el PRD, “porque hemos estado tres años y el Molirena no ha dicho nada crítico en contra del gobierno”.

Agregó que son 47 votos para escoger con quién el Molirena se va en alianza. “Yo soy solo uno de esos votos”. “Dentro del Molirena hay diferentes posiciones; hay algunos que claramente y abiertamente han dicho a quién respaldarían”, dijo.

Manifestó que uno no se divorcia si no se dan señales de que las cosas no van bien “y estamos en alianza de gobierno”. “Si el Molirena rompe la alianza con el gobierno –en este caso con el PRD–, se tiene que dar una explicación del porqué”, exclamó la dirigente de esta agrupación política.

Comité Ejecutivo del partido decidirá

En tanto, la subfiscal del partido, la diputada Corina Cano, expresó que en los próximos días el partido tendrá su primera reunión del Comité Ejecutivo Nacional, recientemente electo, donde podrían analizar estos temas.

Sostuvo que como partido están a la expectativa de lo que ocurra en las otras agrupaciones políticas y en sus elecciones primarias, por lo que el Molirena está observando detenidamente sus proyectos políticos y sus diferentes propuestas electorales, para tomar una decisión responsable en beneficio del país.

Al ser consultada en torno a qué partido apoyaría como aliado rumbo a los comicios de 2024, Cano señaló que lo que decida el partido es lo que respaldará.

“Yo creo que es una decisión colectiva y no personal de cada uno, creo que pertenecer a un partido político es precisamente eso, hacerlo de manera democrática y que el directorio sea el que tome esa decisión soberana”, destacó.

Será el Comité Ejecutivo Nacional del partido la instancia que inicialmente deberá definir a qué candidato y cuál partido respaldarán en una alianza presidencial.

Este comité está conformado por 47 personas, incluyendo los miembros de la junta directiva, presidida por Francisco Alemán.

Partido Alianza, también bajo perfil

Por otro lado, el Partido Alianza, presidido por el exdiputado José Muñoz es otra de las agrupaciones políticas que aún no define su rumbo con miras a los comicios generales de 2024.

Aunque desde hace varios meses se habló de la posibilidad de que este partido sea parte de una gran alianza con el Partido Panameñista, el partido PAIS y Cambio Democrático, está opción sigue siendo incierta.