Carolina Martinelli Linares demanda decreto de la Superintendencia de Bancos

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Vásquez, deberá definir si acoge una demanda de acción contencioso-administrativo de nulidad presentada por Carolina Linares Martinelli.

Linares Martinelli demandó en la Sala Tercera de la CSJ el Acuerdo No. 2-2023 de 28 de marzo de 2023, emitido por la Superintendencia de Bancos, por el cual se adiciona el artículo No. 3-A y se modifican los artículos No. 13 y No. 27 al acuerdo No. 005-2011 sobre el Gobierno Corporativo.

El acuerdo fue publicado en la Gaceta Oficial No. 29757 del 10 de abril de 2023.

La demanda fue presentada por Leonardo Bedoya Carrera el 8 de mayo, según información de la CSJ.

La Superintendencia de Bancos frente a las demandas presentadas ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Casación Laboral inició la búsqueda de un abogado o firma para que los defienda.

En el estudio de mercado comenzado por la Superintendencia de Bancos se señala que se considera recomendable la contratación de un abogado o firma de abogados especializados en los temas objeto de las demandas, que tenga experiencia y que cumplan con el perfil que requiere la causa propuesta, a fin de que bajo la asesoría y directrices de la Procuraduría General de la Administración, represente a la Superintendencia de Bancos ante la Corte Suprema de Justicia-Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Casación Laboral, en todas las demandas presentadas.

Recientemente, GB Group Corporation -empresa panameña dueña del 100% de las acciones de Global Bank- adquirió la totalidad de las acciones de la familia Martinelli en la citada entidad bancaria.