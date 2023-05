'Willie' Bermúdez: Cómo queremos una ciudad de primer mundo con problemas de agua y basura

El concejal de Don Bosco dijo que el alcalde Fábrega usa de “excusa” la falta de competencia en temas como la basura o el agua en la capital, para no asumir su responsabilidad. Confirmó que su vicealcaldesa será una mujer

Guillermo 'Willie' Bermúdez, precandidato a alcalde de Panamá Abel Herrera | La Estrella de Panamá

La deficiente gestión de la basura, la falta de acceso a agua potable y los problemas de movilidad, son algunas de las deudas pendientes que tendrá que enfrentar quien sea elegido alcalde de Panamá en 2024.

Un panorama que de acuerdo con el representante de Don Bosco, Guillermo 'Willie' Bermúdez, se pudo haber atendido si hubiese “voluntad” del actual alcalde capitalino José Luis Fábrega.

“Hay que estar claro que el alcalde es la máxima autoridad del distrito, es quien debe resolver los problemas de la ciudadanía. Si no lo resuelve el MOP (Ministerio de Obras Públicas) o la Autoridad de Aseo, tiene él que resolverlo. La ley de descentralización le da claramente esa potestad”, señaló Bermúdez este lunes en “Portada” de La Estrella de Panamá.

El precandidato a alcalde de Panamá por el Partido Panameñista cuestionó a Fábrega ante la crisis de la basura en la ciudad, y que no ha aplicado las normas que le permiten a los gobiernos locales tomar medidas. “El artículo 44 de esa ley (de descentralización) indica que el alcalde puede invertir en recolección de la basura”, dijo. Para Bermúdez, el alcalde utiliza como “excusa” la falta de competencia en materias como gestiones de residuos o acceso al agua para no atender estos problemas.

“Todo lo que pasa en la ciudad: problemas de agua, infraestructura, titulación de tierras (...) todo es parte de la responsabilidad del alcalde, si no hay agua, él tiene que gestionar para que el Idaan garantice el servicio. Eso no puede estar pasando en una ciudad como Panamá (...) queremos llevarla a primer mundo y venderla como de primer mundo, pero no tenemos capacidad para poder garantizarles a los panameños servicios básicos”, remarcó.

En cuanto al proceso interno en el panameñismo, donde debe enfrentar al diputado Elías Vigil por la candidatura alcaldicia, dijo estar confiando en que ganará las primarias y que su propuesta se enmarcará dentro de la alianza de su partido con el colectivo PAIS y Cambio Democrático. “Estoy seguro que después de las primarias nos sentaremos a conversar, podremos llegar a un acuerdo que sea lo mejor tanto para la ciudad como para el país”, señaló.

Bermúdez también reaccionó a las críticas que lanzó el también aspirante a la alcaldía por PAIS, Raúl Ricardo Rodríquez, quien le reclamó no haberlo invitado al lanzamiento de su campaña.

“Me comprometo a invitarlo a celebración del 5 de mayo de 2024 cuando ganemos la alcaldía”, manifestó.

Aseguró que buscará a una mujer como compañera de fórmula para la carrera por la Alcaldía de Panamá.