La fuerza femenina sigue irrumpiendo con firmeza en la industria marítima, y en esta ocasión dos mujeres, una empresaria y una periodista, se disputan la presidencia de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), uno de los gremios más importantes del país que aglutina a empresas de los sectores marítimos, logísticos y portuarios, ejes de la economía nacional.

La primera aspirante es Yira Poyser, empresaria con más de 22 años de experiencia en el sector marítimo y logístico y CEO de Grupo Bless. Por el otro lado está Michelle de la Ossa, periodista y directora encargada de ventas de los servicios que ofrece la empresa Maritime & Logistic Group, S.A. Ambas candidatas buscan reemplazar al actual presidente de la CMP, Enrique Clément, quien este año termina su periodo luego de dos años al frente del gremio.

En el proceso de elecciones que se celebrará mañana jueves 25 y el viernes 26 de mayo, los miembros de la CMP, a través del voto electrónico, también deberán elegir la nueva junta directiva que está formada por 8 directores. Unos 15 aspirantes presentaron su candidatura para ese cargo: Isaac Alvarado Nikolov, de Macs Marine Transport; Francis Zeimetz, de Panamá Agencies CO. INC.; Gabriel Fernández, de Sea Energy shipping; René Gómez, de Commercial Diving Panamá; Rodrigo Hernández, de Interoceanic Supply Services inc; Alejandro Kouruklis, de Hutchison Panamá Port Company; Alessandro Risi, de Associated Steamship Agency; Max Flórez, de Manzanillo International Panamá; Horacio Cofer, de Melones Oil Terminal; Milton M. Mckay, de Panamá Canal Railway Company, y Hermel Rodríguez, de Pty Ship Suppliers, S.A.

Para ocupar las posiciones en la junta directiva también han presentado su candidatura cuatro reconocidas mujeres en la industria. Son ellas: Electra Karnakis, de Island Logistics, S.A.; Anamae Ortiz, de Castro & Robles; Carmen Márquez, de CMA CGM Panamá INC y Paula Cubilla, de Panamá Transshipment Group.

Perfil de las candidatas a la presidencia de la CMP

Yira Poyser ha sido elegida directora de la CMP por tres periodos consecutivos desde 2020 hasta la fecha.

Actualmente Poyser, CEO de Grupo Bless, dirige la empresa Bless Truck, líder y pionera del trasbordo de carga terrestre, así como Bless Marine, que abarca todo lo referente a agenciamiento de barcos, yates y veleros, especialmente pesqueros que vienen recorriendo desde Alaska y cruzan el Canal de Panamá para abastecimiento y mantenimiento.

Poyser jugó un papel clave en plena pandemia, cuando asumió la labor de liderar por casi cuatro meses la movilización masiva de carga que quedó detenida en puerto, luego del accidente donde un barco perdió el control a la salida del Canal de Panamá y chocó con el carril que une la vía ferroviaria con el Atlántico. Esta operación que fue ininterrumpida 24 horas al día, los siete días de la semana, permitió la movilización de 240.000 contenedores, logrando demostrar que Panamá es un país de conectividad alterna, con capacidad de reacción y donde se brindan servicios de calidad y de manera responsable.

Adicionalmente, Poyser dirige otros proyectos como el primer puerto seco en Divalá, Chiriquí, inaugurado en 2020, con estándares internacionales, cuyo principal objetivo es acercar los puertos al productor, lo que se traduce en ahorro de tiempo y costos para su exportación, y les permite una mayor competitividad. También tiene en marcha el segundo parque logístico en el Pacifico, con el que se busca crear valor agregado a la carga qué transita por Panamá, generando oportunidad para el nearshoring.

Entre las propuestas presentadas por Poyser está la coordinación de acciones con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y demás autoridades vinculadas con el sector marítimo para facilitar el comercio (tránsito, cambio de tripulación y facturación); continuar con el programa “Más cerca de ti” para conocer las necesidades de los miembros e impulsar proyectos conjuntos, apoyar el turismo náutico para posicionar a Panamá como centro atractivo para cruceros, yates y veleros, así como coordinar con la AMP las acciones que faciliten las operaciones de las industrias marítimas auxiliares y con las entidades bancarias para concretar el financiamiento naval.

Michelle de la Osa es licenciada en comunicación social graduada de la Universidad de Panamá. Fundadora de “Panorama Marítimo y Logístico”, una publicación especializada en temas del sector en Panamá, que cuenta con más de 20 años de trayectoria y del primer boletín marítimo y logístico semanal digital nacional, PMLDigital. Además es directora encargada de ventas de los servicios que ofrece la empresa Maritime & Logistic Group.

De la Ossa, quien es esposa del expresidente de la CMP Rommel Troetsch, fungió como presidenta de la Conferencia Anual Marítima de Panamá y como directora de la junta directiva 2022-2023.

Entre las propuestas presentadas por De la Ossa está el apoyo a los agremiados, mejorando la condición de los negocios marítimos, la implementación de un programa de capacitación interna del recurso humano de los agremiados; promoción de una mayor implementación de los pendientes de la estrategia marítima y logística para generar más oportunidades de negocios marítimos, así como continuar con la coordinación entre agencias navieras-líneas y entidades gubernamentales para resolver los problemas del cambio de tripulación.

El proceso de votación empieza a las 8:00 a.m. de hoy, jueves 25 de mayo, y termina a las 5:00 p.m. del viernes 26 de mayo de 2023.

La CMP es un gremio que cada año renueva su presidencia y junta directiva, y tiene más de seis décadas de trayectoria, lo que la convierte en una de las organizaciones más sólidas e influyentes del país. Se estima que el sector logístico, marítimo y portuario aporta al país más de $25.000 millones al año y genera alrededor de 250.000 empleos.