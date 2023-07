Panamá Pride suspende la primera boda igualitaria, reiteran carencia de leyes de protección

Este 1 de julio se desarrollará la Marcha del Orgullo que saldrá desde la Cinta Costera. Shutterstock

Panamá Pride —organizador de las actividades conmemorativas del Mes del Orgullo LGBTIQ+ en el país— informó que suspendió la primera boda para parejas del mismo sexo que, se desarrollaría este sábado 1 de julio, debido a los reiterados mensajes de odio e incluso de amenazas de grupos extremistas.

A través de redes sociales, Franklyn Robinson, presidente de Panamá Pride, compartió el comunicado de prensa donde destaca que “los ataques y amenazas demuestran que la sociedad panameña es mayoritariamente homofóbica, y que para reafirmar sus prácticas nocivas utilizan el discurso de odio, la desinformación, la calumnia y la injuria”.

“Nuestra población LGBTIQ no cuenta con leyes que la proteja y, por otro lado, las mismas instituciones promueven, desde sus roles, la discriminación y la exclusión”.

“Lamentablemente, esta situación recientemente cobra otra víctima infantil que no soportó la presión social que se genera contra nuestra población sexo diversa. Con apenas 14 años, el bullying escolar llevó al niño al suicidio, hoy fue su sepelio y el último mensaje a su abuela fue “te quiero mucho”, ante de quitarse la vida”, destaca el comunicado compartido por la organización.

Aunque la boda igualitaria fue suspendida, el sábado se desarrollará la Marcha del Orgullo, que saldrá desde las 2:00 p.m. de los estacionamientos de la Cinta Costera, en la calle 13, Casco Antiguo.

En la boda se celebraría a las 9:00 a.m. en San Ana y participarían unas 10 parejas del mismo género. La ceremonia iba a ser oficiada por Maricarmen Gutiérrez; no obstante, el jueves, la Alianza Evangélica de Panamá se desvinculó la referida “pastora” y alegaron que no le constaba que la misma cuente con la autorización del Tribunal Electoral, para realizar matrimonios.

Advierten que además de la marcha del sábado, incrementarán sus acciones. “No podemos seguir permitiendo que las ideologías enquistadas en las instituciones sigan llevando la muerte a nuestras familias diversas”, acotó el comunicado de Panamá Pride.