El movimiento quinta papeleta constituyente realizó una reunión de tipo académica en el Colegio Nacional de Abogados el sábado 1 de julio del presente. En dicha reunión participaron como panelistas el doctor Carlos Lee, el doctor Miguel Antonio Bernal y el doctor Jorge Giannareas; se contó con la participación de diversos líderes y activistas del movimiento quinta papeleta pro constituyente, así como profesores y estudiantes interesados en la temática.

El propósito de la reunión fue el de ilustrar a los presentes acerca de la importancia que tiene para el destino de nuestro país un proceso constituyente, y cuál sería el camino que se debe tomar para lograr ese objetivo.

El primero en subir al podio fue el doctor Carlos Lee, quien sostuvo como premisa el hecho de que Panamá realmente nunca ha tenido la oportunidad de establecer un pacto social que sea producto del consenso entre panameños, Y ya desde antes de nuestro nacimiento como república nos fueron impuestos intereses foráneos relacionados al comercio y al elemento transitista de nuestra geografía. Para muestra mencionó las llamadas ferias de Portobelo, que fueron utilizadas para intercambios comerciales entre España y sus territorios del Virreinato del Perú durante más de siglo y medio. También recordó que la Constitución de 1972 centralizaba el poder en la figura de la guardia nacional, es decir el gobierno militar, y que en 1983 con las reformas que se formularon ese poder traspasó a lo que hoy conocemos como la partidocracia, que no es más que el sistema clientelar de partidos políticos que hoy tienen control sobre todas las esferas sociales y sobre todos los órganos de poder del Estado. El Dr. Lee también reafirmó la importancia de que contemos con un modelo participativo, entendiendo de antemano que existe mucho temor en sectores de poder que no tienen interés en un nuevo pacto social porque el actual es conveniente para sus intereses. Señaló como ejemplo el monopolio farmacéutico que existe en la República de Panamá. Para culminar, habló de la importancia de definir un nuevo modelo de Estado y un pacto social que involucre a todos los sectores vivos del país.

El segundo en participar fue el catedrático y constitucionalista Dr. Miguel Antonio Bernal, quien estableció una ilación histórica sobre la lucha por la constituyente, una lucha que empezó en 1975 y que fue tomando auge en sectores académicos y sociales del país durante la década de 1980, y una vez llegado al poder el presidente Guillermo Endara, en el año 1990, el equipo que estaba a la vanguardia del movimiento constituyente en Panamá se reunió en dos ocasiones con el entonces presidente para pedirle que llamara a una constituyente, sin embargo, el presidente argumentó que dos de sus más importantes colaboradores le aconsejaron que no lo hiciera, ya que de hacerlo pondría en peligro su propio mandato. El doctor Bernal también relató que en noviembre del año 1999 se entregaron 66.000 firmas por la constituyente, pero el Tribunal Electoral respondió que no había papeletas suficientes para hacer la convocatoria, compartió también acerca de esfuerzos realizados en el año 2004 y en el año 2014 donde se presentó un anteproyecto de ley que nuevamente fue rechazado.

El doctor Bernal fue categórico al explicar que se ha manipulado a la opinión pública contra la constituyente, sin embargo, la actual constitución tiene 50 años de retraso frente a los avances constitucionales que se han dado en el mundo entero, y no se trata de inventar la rueda, sino poner nuestra constitución en sintonía con las transformaciones constitucionales que existen hoy. Para terminar su participación el doctor Bernal explicó que una constituyente sin participación sería más de lo mismo y que la quinta papeleta es una oportunidad para generar docencia y para poner el tema dentro de la opinión pública, pero no puede ser un fin en sí misma, también esbozó el hecho de que no tenemos que esperar hechos de violencia o estallidos sociales para entonces generar un nuevo pacto social, que el momento ideal es ahora.

Para terminar la tarde se dirigió al público el doctor Jorge Giannareas, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional sección de Panamá y quien además fuera coordinador de la mesa nueva constitución desde el año 2002 a 2004.

El doctor Giannareas explicó algunas diferencias y contrastes entre la sociedad panameña de inicios del milenio y la sociedad panameña actual; por ejemplo, señaló que la sociedad panameña hoy está sumamente fragmentada porque se ha perdido la confianza entre ciudadanos y existe una ausencia de proyecto político de consenso, así como una despolitización de las fuerzas económicas y políticas y un Estado mucho más deteriorado.

La participación del doctor Giannareas acabó con una serie de lecciones aprendidas que son muy útiles para todo esfuerzo ciudadano que busque impulsar una constituyente en Panamá.

En primer lugar, señaló que la tarea principal es construir confianza y contar con una base social amplia, sumar incluso los partidos políticos al proceso, ya que dentro de los partidos políticos hay buenos panameños conscientes de los cambios necesarios.

En segundo lugar, comentó que debemos construir contenido social de consenso, es decir, prestar atención a lo que nos une en torno al tema constituyente. También mencionó que es necesario contar con una estrategia de comunicación que nos permita sumar a los panameños al proceso constituyente. Acotó también que debemos rebajar las expectativas sobre la constituyente, ya que es un proceso no automático pero que sí rendirá frutos en su tiempo, y terminó indicando que tenemos que tener una disposición a orientar, no a imponer, no a amenazar Y esta orientación tiene que darse desde la docencia con amplitud para poder sumar a diversos.

Considero que gran parte de nuestros lectores comprenden que atravesamos por una profunda crisis, la democracia representativa solo representa y salvaguarda privilegios de sectores políticos de poder, no existe una república que imponga una separación real de poderes, y la democracia participativa es una quimera mientras no haya mecanismos reales de participación. Los presidentes todos y cada uno se convierten en monarcas que gobiernan con poderes no restringidos e ilimitados, y los partidos políticos se han convertido en una bolsa de corrupción y narcodinero que tienen poder e influencia sobre todos los órganos del Estado, mientras que la ciudadanía ve con impotencia como en el país con el ingreso per cápita más alto de la región, los recursos se diluyen en clientelismo y corrupción.

Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta al momento de pensar en cómo debe ser el pacto social que permita a los panameños avanzar hacia niveles de desarrollo deseados, en un ambiente de democracia participativa y confianza en la gestión pública, todo esto dentro de un verdadero estado de derecho.