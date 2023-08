Blandón lanza sus dardos contra Lombana y Arrocha le riposta a Blandón

Melitón Arrocha. Cedida

Luego de definidos los candidatos presidenciales, tanto por los partidos políticos como los de libre postulación, los intercambios y misiles verbales entre algunos de estos aspirantes por concretar una alianza política rumbo a las elecciones generales del 2024, comienzan a intensificarse.

Blandón pide a Lombana dejar la demagogia

Por un lado, el candidato presidencial del Partido Panameñista, José Blandón pidió al candidato del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, que deje la demagogia, mientras que el aspirante presidencial por la libre postulación, Melitón Arrocha, quien aún es miembro del panameñismo, le ripostó al presidente de su partido y aspirante presidencial panameñista, que él no es su subordinado.

Blandón, al referirse a la concreción de una futura alianza, expresó que siempre ha dicho que cree en la necesidad de este acuerdo y la necesidad de transformar el país y que si en un momento dado el camino para conformar esa alianza no pasa por que él la presida, no va a poner su intereses personas por encima de los intereses del país.

Ricardo Lombana. Cedida

Lombana, quien ha sido un duro crítico de los partidos políticos tradicionales que ya han gobernado el país , ha insistido que será candidato presidencial con MOCA hasta mayo de 2024.

Blandón por su parte, sostuvo que ir solo significa casi con toda seguridad que no vas a ganar la elección y toda esa gente que esta detrás de ese candidato que se mantiene en esa posición, pensando que van a llevar adelante una visión de país, se va a quedar frustrada de que esa visión de país, no se va a ejecutar y con la posibilidad de que una alternativa peor llegue a la Presidencia de la República al final. “Aquí hay que tener sentido práctico”.

En tal sentido, expresó que ve a Lombana decir... “ah yo quiero ver quién se va a comprometer como yo a luchar contra la corrupción”. “Ven acá Ricardo... yo tengo años de tener esos mismos compromisos, antes de que tu siquiera los tuvieras, y no solamente compromisos de palabras. La Ley de declaraciones juradas de estado patrimonial la propuse yo, el tema del Habeas Data fue una propuesta que hice yo como diputado, o sea, dejemos la demagogia y si realmente hay un interés por construir una alianza que pueda cambiar las cosas en el país vamos a sentarnos a hablar”, dijo Blandón.

“Todo es demagogia porque al fin, de lo que se trata es llegar al gobierno para cambiar las cosas”.

José Blandón. Archivo | La Estrella de Panamá

Expresó que si alguien lo que quieres es pegar un cuadro en su casa, diciendo que fue candidato presidencial pero nunca llegó, lo puede porque, total, ese es su derecho.

Arrocha le recuerda a Blandón su derrota en el 2019

Por otro lado, Melitón Arrocha, quien se convirtió en el tercer candidato presidencial por la libre postulación con más firmas de respaldo , respondió a la invitación del candidato presidencial José Isabel Blandón, para sumarse a su propuesta dentro del panameñismo.

Blandón ha manifestado que le gustaría conversar con Melitón Arrocha y ver si se suma nuevamente a su colectivo, “él (Arrocha) tiene que entender que en esa candidatura por la libre postulación, no lleva mayor chance”.

Al respecto, Arrocha ripostó y dijo que hay que prestarle atención a esas palabras de Blandón, “sobretodo viniendo de una persona que tiene mucha experiencia en perder”.

“En la pasada contienda electoral ni los miembros del Partido Panameñista salieron a votar por él y tuvo una pobre participación”, señaló Arrocha.

Declaró que ve una candidatura presidencial de José Isabel Blandón “imposible”, pero que en todo caso, si hubiera un acercamiento es para considerarlo a que forme parte de la estructura presidencial que él está construyendo para las elecciones del 2024.

Arrocha indicó a La Estrella de Panamá que no deberían considerarlo a él un “subordinado”, porque Blandón no tuvo que competir contra nadie en las elecciones primarias “mientras que nosotros tenemos una gigantesca competencia que duro 350 días logrando recolectar 157 mil firmas, este es el resultado de una competencia y esfuerzo, en el caso de él casi fue el resultado de una designación su candidatura estuvo decidida el día de la postulacion”, acotó.

“En estos momentos somos primos entre pares, no sería justo para mi que tengo 350 días haciendo campaña que hemos logrado 157 mil firmas que el planteamiento este sesgado como si yo fuera un subordinado de cualquiera persona”, manifestó Arrocha.

No cerró las puertas de conversar con el candidato presidencial panameñista; sin embargo, desde la eventualidad que se dé y sin poner precondiciones, Arrocha manifestó que la entrada a la mesa de negociación sería para sumarlo a él (Blandón). “Él tiene mucha experiencia en el Legislativo, creo que desde esa perspectiva podríamos abrir un espacio para considerarlo, pero primero tendríamos que ver otros temas del quehacer nacional”, enfatizó.

Por otra parte, Melitón Arrocha señaló que en el caso de que José Isabel Blandón le ofreciera la vicepresidencia no aceptaría “no, no tengo ningún interés ni del señor Blandón ni de absolutamente nadie, yo sí no puedo descartar ofrecerle la vicepresidencia a Blandón en la eventualidad que pudiéramos conversar”, expresó.

Primera reunión entre Álvarez y Blandón

Los candidatos presidenciales abordaron la situación política del país

Acercamiento

El tiempo no se detiene y en política cada día es importante para alcanzar el objetivo de ganar la elección.

Ayer, los candidatos presidenciales José Alberto Álvarez y José Isabel Blandón se reunieron para seguir conversando y lograr una posible alianza para las elecciones de mayo de 2024.

Álvarez es el candidato presidencial del Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), que participará en su primera elección. Blandón es el candidato presidencial del Partido Panameñista, que intenta llegar nuevamente a la Presidencia de la República.

Álvarez y Blandón buscan concretar un acuerdo de alianza desde hace dos años. Las conversaciones iniciaron desde el 2021. Ambos se conocen desde la vida de estudiantes en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

En la reunión se abordó el tema de la situación política del país previa al torneo electoral.

“Seguimos en el camino de construir una alianza”, aseguró Alvarez, quien se reunió con Blandón como amigo y presidentes de partidos políticos.

Igualmente, los participantes expresaron sus opiniones sobre cada uno de sus partidos, precisó Álvarez, en una conversación con 'La Estrella de Panamá'.

El próximo encuentro entre las dos figuras se tiene programado para el día lunes.

El candidato presidencial del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux no estuvo en el primer encuentro, porque está de viaje.

El Código Electoral determina que la fecha límite para que los partidos políticos concreten alianzas es el 30 de septiembre.

El Código Electoral permite que los partidos puedan formalizar alianzas para todos o algunos de los cargos de elección popular, sin que ello altere su organización interna.

Las decisiones relativas a las alianzas se tomarán de conformidad con su estatuto y, si esto no es contemplado por el mismo, tendrá que ser normando por medio de un acuerdo del directorio o de la convención, mediante votación secreta.

Ismael Gordón Guerrel