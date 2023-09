Martín Torrijos enfrentará un proceso de expulsión del PRD

El actual fiscal del PRD, Roy Torres recibe de manos del ex fiscal, Víctor 'Chachi' de Gracia una denuncia contra Martín Torrijos en la que se solicita su expulsión del partido. Aris Martínez | La Estrella de Panamá

Tal como lo había anunciado, el ex-fiscal y miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Victor De Gracia presentó de manera formal ante Roy Torres, fiscal general del colectivo político, una solicitud de expulsión contra el expresidente Martín Torrijos Espino.

El hijo del fundador del PRD, Omar Torrijos Herrera es sometido a este proceso disciplinario tras ser postulado como el candidato presidencial por el Partido Popular (PP) para las próximas elecciones del 5 de mayo de 2024.

¿Cuál es el procedimiento de expulsión del partido?

El fiscal general del PRD, luego de recibir la solicitud de expulsión contra Torrijos, deberá hacer la revisión correspondiente y hacer el trámite que establece el estatuto del partido.

Dijo que, cumplido el procedimiento, esperaría 30 días calendario, para entonces dar traslado al denunciado, en este caso, al expresidente.

Posteriormente, Torrijos podrá presentar sus descargos, cumpliendo así “con todos los términos y los trámites procesales que establece el estatuto del partido. Aseguró que garantizará a las partes el cumplimiento del debido proceso”.

¿Qué artículos de los estatutos del partido violó el expresidente Torrijos?

El fiscal general del partido, Roy Torres explicó que a su juicio el expresidente violó el artículo 89 del estatuto del PRD, que establece como causales de expulsión, la colaboración con organismos contrarios al Partido, o en la formación de otros partido políticos; y el artículo 169 que establece que ningún miembro de este partido, aunque no participe en unas primarias puede ser candidato de otro partido de libre postulación, si no tiene la autorización del partido.

Víctor De Gracia, el denunciante, detalló las pruebas que presentó: los boletines del Tribunal Electoral (TE) en los cuales el Partido Popular acepta un acuerdo político con Martín Torrijos para ser su candidato presidencial, “aquí están los 4 boletines en los que incluyen el último se comunicado que recoge lo que decidió el Congrego Nacional Extraordinario del PP que lo postula y el acepta”, indicó.

Arremetió contra Torrijos y señaló que le hubiera gustado que una vez que llegó al acuerdo con un partido adversario hubiera renunciado “pero el no puede ni debe burlarse de los torrijistas porque de torrijista solo tiene su apellido, no su conducta”.

El ex fiscal del PRD señaló que si hay miembros del partido que quieran apoyar a un candidato de otro partido que pueden hacerlo “yo les pediría con mucha responsabilidad que no sometan al partido a una situación de conflicto interno, y que renuncien porque no hacen ningún bien con tener doble moral en este país y menos en este partido”, dijo.

“Los que están con el señor Torrijos, miembros del PRD, van a estar mañana aunque esté en el partido, y eso no es victimizarlo, lo que nosotros no podemos permitir es que siga irrespetando a este partido”, sostuvo.

Agrega que Martín Torrijos, se perdió del partido “y ahora se alía con un adversario para buscar la manera de que nuestro candidato pierda las elecciones…. Victimizarlo, nooo, él lo que está es haciéndole es daño al torrijismo que nunca ha profesado”.

“Yo le reto a él a un debate público sobre lo que es torrijismo o lo que es ser un fascista para este partido. Usó al partido y al nombre de su padre para ser presidente de la República, usó al partido para tener la riqueza que no tenía antes del 1994”, manifestó De Gracia.

El fiscal Torres mencionó que es la primera denuncia que ha recibido como Fiscalía General del partido, en cuanto a solicitudes de inicio de procesos disciplinarios y de expulsión.

Adelantó que están analizando, como fiscal general del PRD, solicitar en la celebración del próximo Directorio Nacional del partido, el 14 de septiembre, la expulsión de la diputada Zulay Rodríguez Lu, tras convertirse en candidata presidencial por la libre postulación el pasado 31 de julio, fecha en que concluyó el proceso de recolección de firmas.

Además se realizarán otros procesos similares con miembros del partido que se postularon para un cargo de elección popular por la libre postulación.

Explicó que en el caso de la diputada Rodríguez, por ser electa popularmente, su expulsión deberá ser solicitada al Directorio Nacional del partido, y si así lo deciden, entonces iniciar con el proceso disciplinario de acuerdo a la violación de los estatutos del colectivo político, así como a otros miembros del partido que se postularon para un cargo de elección popular por la libre postulación.