Zulay se defenderá de eventual proceso de expulsión del PRD

Zulay Rodríguez, candidata presidencial. Archivo La Estrella de Panamá

¡Qué lo hagan! Así respondió la diputada Zulay Rodríguez y candidata presidencial por la libre postulación a las pretensiones de solicitar su expulsión del Partido Revolucionario Democrático, agrupación política a la que pertenece.

El pasado lunes 4 de septiembre, el fiscal general del PRD, Roy Torres, informó que analiza solicitar el próximo 14 de septiembre al Directorio Nacional del partido la expulsión de Rodríguez, tras convertirse en candidata presidencial por la libre postulación el pasado 31 de julio.

Ante este escenario, Zulay Rodríguez dijo a La Estrella de Panamá que no tiene temor que busquen expulsarla del partido y advirtió que se defenderá, “que lo hagan porque me voy a defender”, dijo.

Rodríguez señaló que esta sería la cuarta vez que la quieren sacar del PRD. “Les he votado en contra en todo, si me quieren sacar, que me saquen, y voy a exponer lo que han venido haciendo de manera continua y donde ellos me han puesto desde tribunales, Corte Suprema de Justicia, y no se lo han hecho a ningún otro diputado; la Corte no ha investigado a nadie, solo a mí, con una celeridad, y pusieron a un procurador a investigarme cuando no tiene las facultades”, dijo.

Mencionó que el partido está secuestrado, que la justicia social, el equilibrio y las oportunidades para el país han sido pisoteadas por la cúpula del PRD que solo piensa en sus intereses personales, “malversando los recursos del Estado y dejando los intereses de la mayoría, o sea, del país”.

Ya el expresidente Martín Torrijos y candidato presidencial por el Partido Popular enfrentará un proceso de expulsión del PRD, luego de que un miembro del colectivo hiciera la solicitud al fiscal general. Torrijos fue acusado por “violar dos artículos de los estatutos del colectivo”.

Asimismo, dijo que se realizarán otros procesos similares con otros miembros del PRD, que se postularon para un cargo de elección popular por la libre postulación.

El fiscal general del PRD explicó que en el caso de la diputada Zulay, por ser elegida por votación popular, su expulsión deberá ser solicitada a los miembros del Directorio Nacional del partido, y si así lo deciden, iniciarán el proceso disciplinario de acuerdo con la violación del estatuto del colectivo político.

La exministra de Salud Rosario Turner, quien es coordinadora de campaña de Martín Torrijos, opinó al respecto: “En algún momento la dirigencia del PRD perdió el rumbo en cuanto a los valores y la lucha por ideales en busca de una patria justa. Hoy en día, defender la soberanía y la diversidad es motivo de expulsión”.

Finalmente, el fiscal general del PRD explicó que en el caso de Martín Torrijos, Zulay Rodríguez y otros adherentes podrían haber violado el artículo 89 del estatuto del partido, que establece como causales de expulsión la colaboración con organismos contrarios al partido, o en la formación de otros partidos políticos; así como el artículo 169 que señala que ningún miembro de este partido, aunque no participe en unas primarias, puede ser candidato de otro partido o por la libre postulación si no tiene la autorización del partido.