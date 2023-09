Don Lucho Moreno, sinónimo de honradez

Luis H. Moreno durante la entrega de la condecoración Tribunal Electoral. Larish Julio | La Estrella de Panamá

Un niño de ocho años presenció una de las campañas electorales más violentas en Panamá. En 1936 se registraron amenazas de muerte en el caldo político. Fueron muy complejas.

Aquel chiquillo era Luis Horacio Moreno Tejeira, quien se convertiría en un impulsor de los valores cívicos democráticos en Panamá. En la infancia de las personas se gestan las primeras pasiones, tal vez las más sólidas. El caso de Luis H. Moreno no fue la excepción.

Este hecho repercutió en su vida, ya que fue una de las situaciones que impulsaron su vocación como político. Luis H. Moreno, a sus 95 años, luce una medalla dorada que representa la condecoración Tribunal Electoral, un homenaje que se le hace por promover los valores democráticos, éticos y morales en Panamá.

Lucho Moreno –como es conocido por sus amigos– se encuentra de pie en el podio del salón de eventos del Tribunal Electoral (TE), la institución que le otorgó este lunes el mérito. Cuando empieza su discurso el silencio reina en la sala.

El ilustre panameño es el tercero en recibir esta distinción. Larish Julio | La Estrella de Panamá

“Cuando estas cosas suceden, el corazón llama. Me han emocionado tanto, tan profundamente. Tanto cariño en cada palabra, cada abrazo”, dijo sonriente al público que miraba atento al hombre que nació el 24 de noviembre de 1928 en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Lucho Moreno agradeció las palabras de quienes ponderaron su trayectoria. Uno de ellos fue el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá Wendehake, quien calificó a Moreno como un hombre de ética en cada una de las acciones que realizaba.

“Luis H. Moreno en 1998 creó la Fundación de Ética y Civismo para promover la ética y valores. Como dijo en innumerables ocasiones: solo con la ética se logra un desarrollo pleno y el país progresa. Don Lucho es un verdadero orgullo para el Tribunal Electoral (...) Usted es sinónimo de honradez, esta es una de las varias razones por las que se le entrega este reconocimiento. Quedan muy pocos hombres con la gallardía, con el compromiso y con la entereza de llevar adelante el trabajo para levantar a nuestro país. Hoy don Lucho nos sirve de ejemplo a cada uno de nosotros”, resaltó Juncá.

Luego de agradecer las palabras y los abrazos recibidos, el homenajeado comentó que aquella campaña violenta que presenció cuando tenía ocho años despertó su inclinación hacia la política.

Fotografía que registra la graduación de Luis H. Moreno como bachiller en letras y ciencias en el colegio La Salle. Cedida

Un recuerdo que transmitió con lucidez fue al indicar que su padre tenía afinidad con Juan Demóstenes Arosemena, mientras que su abuelo, con Domingo Díaz. “Mi abuelo y yo teníamos una magnífica relación. Me moría por ir a conversar con él y escuchar sus anécdotas”.

Cuando sus padres supieron que Domingo Díaz venía a Penonomé a hacer campaña, unos amigos de su padre se reunieron con él en Penonomé. “Uno de sus amigos preguntó que con quién estaba [políticamente] mi hermano, a lo que él respondió: Juan Demóstenes. Luego preguntó, ¿tú hermano? Él está con Domingo Díaz”.

Un amigo le dio un dólar a su hermano y otro dólar a Luis H. Moreno, y les dijo: 'viva Juan Demóstenes Arosemena'. “No le hice caso. Estoy contando una historia propia para esta ocasión que me he descubierto político”, confesó.

Cuando Domingo Díaz llegó al lugar, Luis H. Moreno corrió emocionado hacia Domingo Díaz y le haló el saco. Cuando el candidato vio a aquel niño, este le dijo: “Don Domingo, yo siempre estoy con usted”. La audiencia rió. “Este es el político que está condecorando el Tribunal Electoral. Porque nunca lo había contado a nadie, no porque me sentía cohibido, sino por la gran duda que siempre sentí: si yo era o no era político”, detalló Moreno entre risas de él y la audiencia.

Luis H. Moreno luego de contar sus primeras vivencias como político, inquirió al decir que hasta “dónde hemos llegado al nombrar esa política (...) Creo que ser político no es ser candidato y comenzar a estudiar la realidad del país. Esa no es la política que he practicado toda mi vida. El político primero estudia al país, lo estudia con cariño; el político que dice: soy un verdadero estudioso y querido hijo de esta patria”.

“Cuando usted conoce bien los problemas del país, busque la forma de ayudar a resolverlos. Entonces conviértase en político. No voy a compartir con el político qué negocio puede tocar. Debe decir: qué negocio puede sugerir con honestidad para que haga el bien en el país”, añadió el primer gerente general del Chase Manhattan Bank de Panamá.

Eso es un discurso político, dijo cuando la audiencia rió por el discurso sobrio y jocoso a la vez. “Esta condecoración me honra muchísimo (...) Me acerqué hace 25 años [al Tribunal Electoral], pero de una manera sincera (...) Ya han escuchado mucho de Lucho Moreno, debo ser prudente. Me llevo un recuerdo de alegría, de amistad, de patria. Me llevo ese recuerdo hoy, ojalá pueda volver a conversar con ustedes muchos años más”, concluyó sonriente.

El público aplaudió y se puso de pie tras las palabras del gerente del Banco Nacional de Panamá durante la administración Guillermo Endara Galimany. También presidió por varios periodos la Asociación Bancaria de Panamá, el Club Rotario de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), entre otras.