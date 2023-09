Partido Alternativa Independiente Social posterga directorio nacional

José Alberto 'Toto' Álvarez Archivo | La Estrella de Panamá

El Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) postergó para el próximo lunes 25 de septiembre su reunión del Directorio Nacional, la cual estaba prevista a realizarse ayer miércoles, para tomar una decisión en torno a cuál alianza política se unirían para participar en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

El pasado lunes en horas de la mañana, el presidente de PAIS, José Alberto Álvarez, afirmó que sobre la mesa había dos alternativas que estaban siendo analizadas por los miembros del Directorio, una era la de irse solos con candidato propio o irse en alianza con el Partido Popular, que tiene como candidato presidencial al exmandatario Martín Torrijos.

No obstante, en una reunión sostenida la noche del lunes por los directores de PAIS, se tomó la decisión de ponerle nueva fecha a la reunión del Directorio Nacional.

Aunque Álvarez manifestó el lunes que era “casi no probable” retomar las conversaciones con la alianza formada por Cambio Democrático y el Partido Panameñista luego de que el panameñismo los expulsara de las conversaciones de alianza, se tomó la decisión de continuar las conversaciones con otras alternativas.

Al ser consultado sobre esta decisión, Álvarez sostuvo que “copartidarios están explorando durante esta semana otras opciones”. Fuentes a lo interno de PAIS aseguran que los miembros del Directorio aún no se ponen de acuerdo en torno a qué alianza o candidato presidencial apoyar. Hay algunos que abogan por reanudar las conversaciones con Rómulo Roux y José Blandón, otros creen que volver a la alianza con CD y panameñistas sería no tener dignidad. Aunque la mayoría, por el momento, respalda la decisión de unirse a la alianza con el candidato del PP y Martín Torrijos, los miembros del Directorio de PAIS, considerados como profamilia, no están convencidos con la posición de Torrijos en temas como la ideología de género y la agenda LGTBQ. Por otro lado, el Partido Panameñista realizará este sábado 24 de septiembre su Convención Nacional en donde tienen previsto ratificar la alianza Por un mejor Panamá, que tiene como candidato presidencial a Rómulo Roux y para la vicepresidencia a José Isabel Blandón.