Blandón: 'Hay partidos y candidatos de libre postulación que dicen ser el epítome de la moral, no lo son'

José Isabel Blandón, candidato a vicepresidente Eduardo Dutary | La Estrella de Panamá

La Convención Nacional panameñista ratificó este domingo la alianza con el partido Cambio Democrátrico (CD) y la declinación de José Isabel Blandón en favor del dirigente de CD, Rómulo Roux, para la Presidencia de la República.

Una apuesta que coloca al Partido Panameñista, por segunda vez en la era posinvasión, sin ir a la cabeza de una colación para llegar al gobierno.

Blandón conversó este lunes en “Portada” de La Estrella de Panamá sobre el espacio que tendrá el panameñismo dentro de ese acuerdo político con miras a 2024. Asegura que no habrá una dinámica de “dominación” de uno sobre otro.

“El candidato a la Presidencia es uno, Romulo Roux, y yo voy de vicepresidente, pero vamos a hacer un trabajo en conjunto. Esta no es una alianza como el PRD-Molirena donde evidentemente hay un partido dominante (...) acá estamos dos partidos que tenemos bastante que aportar”, señaló.

El dirigente panameñista confirmó que parte del acuerdo contempla postulaciones en otros cargos, pero sin incluir a la Alcaldía de Panamá.

Manifestó que el destino de la candidatura a la comuna capitalina es decisión del actual aspirante a ese cargo por su partido y representante de Don Bosco, Guillermo “Willie” Bermúdez.

Al ser cuestionado sobre los vínculos de figuras políticas históricamente relacionadas con prácticas clientelares y señalamientos de corrupción, y acompañan la fórmula Roux-Blandón, este se defendió indicando que los mismos no han sido condenados aún.

“Mientas no haya una condena, tú no puede presumir la culpabilidad de una persona ni tratarla como culpable”, dijo.

Con respecto al expresidente Juan Carlos Varela, acusado en el caso Odebrecht y precandidato a diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el panameñismo, reconoció que eso afecta la imagen de su partido, pero “no puede” evitar su postulación.

“Nosotros como partido no le podemos impedir ni a Varela ni a nadie que esté acusado en ese proceso (Obrechet), mas no condenado, que se postule a un cargo (...) yo no soy un dictador. No puedo decirle a alguien que cumple con los requisitos legales que no puede ser candidato porque a mi me afecta”, indicó.

Blandón reiteró que de llegar a la Presidencia iniciarán un proceso formal para retirar a Panamá del Parlacen.

El candidato vicepresidencial también respondió a las críticas de quienes señalan a su alianza de vínculos con corruptos y los tachó de tener “doble rasero”.

“Hay bastante gente que está de candidato por la libre postulación o en partidos que se dicen ser independientes y se dicen ser los epítomes de la moral, pero son gente que está muy lejos de serlo”, sostuvo Blandón.

En cuanto a la polémica sobre el conflicto de intereses de Roux, al ser este miembro del bufete Morgan & Morgan, que representa los intereses de Minera Panamá en la negociación del contrato minero, Blandón lo describió como un “desafío” y justificó que este aún no renuncie a la firma ya que “depende” de ese trabajo.

“Rómulo ya ha dicho que depende ahora mismo de su trabajo (en el bufete). No todo mundo puede decir que va a renunciar a lo que le da ingresos y vivir de la política por los siguientes años”, dijo.