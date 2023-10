Moscoso tilda de “absurda” alianza parcial de CD-Panameñistas y PP

Expresidenta Mireya Moscoso.

El anuncio de la alianza parcial territorial entre los partidos Cambio Democrático (CD); Partido Panameñista y el Partido Popular (PP); siguen generando algunas reacciones entre diversos sectores políticos del país.

Las críticas a este acuerdo se dan debido a que por un lado, tanto Cambio Democrático en su alianza con el Partido Panameñista denominada, Lo bueno viene, tiene como candidato presidencial a Rómulo Roux; mientras que el PP continuaría con su candidato presidencial Martín Torrijos Espino.

En tal sentido, Torrijos explicó que lo firmado por el Partido Popular, Cambio Democrático y Panameñista es un acuerdo para dejar abierta la posibilidades de coincidir en postulaciones de un mismo candidato, en algunas circunscripciones puntuales, con el propósito de ofrecerle a los electores una mejor oferta electoral.

"En nada cambia el norte de mi campaña presidencial, ni mucho menos afecta ninguna de las postulaciones hechas, ni compromisos adquiridos, con aquellos aspirantes que serán postulados en los próximos días", indicó.

Agregó que hoy, más que nunca, está comprometido con atender las necesidades de las familias panameñas, darle soluciones a sus problemas y cumplir su firme compromiso de luchar contra la corrupción y devolver la decencia a la política.

No obstante, este acuerdo le ha caído como un balde a agua fría a la ex presidenta y miembro del Partido Panameñista, Mireya Moscoso consideró como absurdo, "eso de que vamos a posutular a personas ajenas a esta alianza que están apoyando a otro candidato a presidente [...] Creo que debemos fortalecer nuestra alianza, pero no estar pensando en individuos que quieren aprovecharse de este partido”, indicó.

Precisó que el presidente del Partido Panameñista, JOsé Blandón, debe explicar mejor de qué se trata y aseguró que lo que hay que hacer es fortalecer la nómina de la alianza CD-Panameñista, "porque el día de mañana esa nómina no está fuerte, y hay otro señor que está aspirando por ese partido y dice bueno yo si estoy fuerte, entonces nos tenemos que bajar, para que suba, “es absurdo”, reiteró.

No obstante, el analista político, Edwin Cabrera consideró que si efectivamente estos tres partidos políticos logran hacer alianzas en una cantidad importante de corregimientos, alcaldías claves, y varios circuitos uninominales, el análisis y proyección cambia.

Aunque inicialmente se manejaba la posibilidad de que el Partido Realizando Metas pactara acuerdos parciales territoriales para postular a figuras del Partido Revolucionario Democrático (PRD), para diputado, alcaldes y representantes de corregimiento, estos no presentaron estos acuerdos ante el Tribunal Electoral, en la fecha tope establecida para ello, el pasado 30 de septiembre.