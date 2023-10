Canciller Eli Cohen: 'Israel no perdonará'

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen EFE | APA

“Israel está en guerra, estamos en una guerra que no escogimos, pero estamos haciendo frente a la perversa organización Hamás (...) Incluso en la guerra entre Ucrania y Rusia no habíamos visto algo como esto, es una maldad que solo es igual con lo hecho por la organización terrorista Estado Islámico o los nazis”, fueron las palabras el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, en una conferencia de prensa internacional de la cual formó parte La Estrella de Panamá.

En el espacio se aclaró la posición de Israel ante este conflicto armado, así como la actualización de las cifras de personas afectadas en los enfrentamientos a la organización Hamás.

Cohen tuvo la oportunidad de visitar la mañana de este lunes las ciudades al sur del país y destacó que en su recorrido vio la masacre por armas de fuego de niños, adolescentes, mujeres, hombres y familias enteras. “Los Hamás han asesinado a una cantidad de personas que Israel no perdonará”, agregó.

Actualmente se registran 700 israelíes fallecidos a manos de la organización Hamás, así como decenas de personas heridas, de acuerdo con las declaraciones de la mayor Libby Weiss, quien también formó parte de la conferencia de prensa internacional.

Weiss mencionó que lo que está ocurriendo es una agresión directa a los civiles israelíes que han sido asesinados y secuestrados.

“Lo que hemos visto en estos dos últimos días es la peor masacre de ciudadanos israelíes en la historia. La magnitud de esta pérdida y luto ha sido abrumadora para todos, esto es algo por lo que nunca hemos pasado y es difícil describirlo con palabras”, declaró la mayor Weiss.

Por ahora los principales objetivos de Israel son proteger el sur del país, traer a las personas secuestradas devuelta a Israel y eliminar las fuerzas militares de Hamás de una vez por todas.

“Me gustaría concluir diciendo que no hay legitimidad para este tipo de ataque a la ciudadanía. Niños, mujeres, hombres y adultos mayores han sido asesinados en sus casas y no hay justificación para esto. Estas personas no hicieron nada malo, solo estaban viviendo sus vidas”, resaltó para finalizar.

Los desaparecidos

En la conferencia de prensa se especificó que Israel aún no tiene la información sobre todas las personas secuestradas por la organización Hamás, sin embargo, se aseguró a la comunidad internacional de ser informada una vez estén disponibles los datos.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel advirtió a la organización de no hacerle daño a los secuestrados, pues su seguridad será su responsabilidad.

“No tenemos otra opción [que luchar], hay muchos israelíes y otras nacionalidades que han sido tomadas como rehenes y estamos comprometidos a traerlos de regreso. Les exigimos a los Hamás no hacerles daño a ninguno de los secuestrados, su bienestar es su responsabilidad y este es un crimen de guerra que no será perdonado”, dijo Cohen.

Por otro lado, la relación entre Palestina e Israel dará un giro de 180°, según las palabras del canciller, quien dejó claro que “lo que fue en el pasado no será en el futuro e Israel jamás perdonará”.

Según el canciller israelí, no había ningún conflicto pues Israel le cedió Gaza a Palestina “hasta el último minuto” e incluso permitieron comodidades, como servicios y trabajos para los palestinos en Israel.

Tanto Weiss como Cohen concluyeron mencionando que el conflicto con los Hamás será un proceso largo y que hasta el momento no hay intenciones de negociar o mediar con Palestina.

La otra cara

El primer ministro de Palestina, Mohammad Shtayyeh, también ha dado declaraciones al respecto de las acciones de la organización Hamás.

Este indicó que el “apoyo internacional a Israel incita a cometer más crímenes”.

También mencionó que “toda la responsabilidad” de lo que está ocurriendo es de Israel, pues el país ha creado una “atmósfera de violencia, odio e incitación a la violación de las leyes internacionales”.

“Las instituciones internacionales de derechos humanos deben intervenir para terminar con el terrorismo sistemático practicado por las 'pandillas coloniales', en cooperación con los soldados israelíes”, argumentó Shtayyeh en declaraciones anteriores, alegando que tachar de terrorismo las acciones de la organización Hamás puede caer en el racismo.

Panameña en Israel

La mañana de este lunes 9 de octubre se conoció que apareció Daryelis Denises Sáez Batista, la panameña que se había reportado como desaparecida en Israel luego del ataque del grupo Hamás.

Itai Bardov, embajador de Israel en Panamá, confirmó la mañana de este lunes que Sáez Batista fue localizada junto con su esposo.

Bardov expresó que la pareja se encuentra bien. “Ya ha hablado con su familia”, indicó.

Se estima que en Israel residen unos 250 panameños. La Embajada de Panamá en Israel habilitó el número de teléfono +972-54795-9493.