Cortizo no apoya la prohibición del TE a periodista y medios de comunicación

‘En 51 meses que tiene la administración yo no he llamado a ningún dueño de medio, a ningún periodista por una noticia’, dijo Cortizo

Cortizo dijo que ha respetado y que seguirá respetando la libertad de prensa. Cedida

El presidente Laurentino Cortizo dijo este miércoles 11 de octubre que no está de acuerdo con la prohibición impuesta por el Tribunal Electoral (TE) al periodista Álvaro Alvarado y dos medios digitales.

Cortizo detalló en su encuentro con medios de comunicación tras su gira de trabajo comunitario 153 que durante su administración nunca ha llamado a un dueño de un medio de comunicación por una información.

“En 51 meses que tiene la administración yo no he llamado a ningún dueño de medio, a ningún periodista por una noticia, que sé perfectamente bien, que tengo la información, que tu noticia está equivocada… o esa noticia responde a una línea editorial, pero eso es la democracia”, reiteró el mandatario.

Añadió que ha respetado y que seguirá respetando la libertad de prensa y expresión.

El presidente recordó que hace unas semanas le hicieron un homenaje en la Asociación Panameña de Radiodifusión, en el que su presidente reconoció que Cortizo nunca llamó a ningún medio.

“Nunca lo he hecho y no lo voy hacer”, reiteró al presidente al tiempo que indicó que prohibir a un medio o periodistas “que no digan esto, no digan lo otro, no estoy de acuerdo.

Este viernes 6 de octubre el TE, a través de la Dirección de Organización Electoral, solicitó a Alvarado y a los medios digitales que suspendieran las publicaciones en las que aparezca el expresidente Ricardo Martinelli, candidato a la presidencia de la República por el partido Realizando Metas, el cual él fundó.

Los medios digitales y Alvarado no pueden aludir al exmandatario en sus publicaciones de X e Instagram, de acuerdo con el TE.

La orden de la entidad electoral se sustenta en una denuncia presentada por el equipo legal de Martinelli, que alega que se está llevando a cabo una campaña difamatoria en contra de su cliente.