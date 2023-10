Movimientos independientes afinan sus brújulas rumbo a los comicios del 2024

Recientemente el pasado 28 de septiembre el movimiento independiente Panamá Posible, oficializó su respaldo a la candidatura presidencial de Martín Torrijos. Cedida

Los grupos o movimientos independientes comienzan a afinar sus brújulas políticas, a medida que va esclareciéndose el panorama en torno a cuáles serán las candidaturas que finalmente se disputarán la silla presidencial el próximo 5 de mayo de 2024.

Algunos de estos grupos o movimientos de sectores independientes, sin ser partidos políticos legalmente reconocidos, han sido piezas clave en anteriores procesos electorales, a pesar de que la mayoría solo han sido organizaciones fugaces que desaparecen dependiendo de la derrota o del triunfo del candidato presidencial que respalden.

El gran paso en este tipo de organizaciones sí lo dio el Movimiento Nuevo Camino Panamá, que lideró Ricardo Lombana y que luego de participar en las elecciones de 2019 como candidato presidencial independiente y obtener un tercer lugar, se ha mantenido en el ruedo político hasta lograr formalizar la inscripción del partido Movimiento Otro Camino (Moca) que participa en el actual proceso electoral.

Surgen nuevos grupos

Para la contienda electoral de 2024 el movimiento de independientes Panamá Posible acaba de surgir como un grupo de respaldo al candidato presidencial del Partido Popular (PP) Martín Torrijos.

Este movimiento es coordinado por Juan Mcaky, quien es originalmente fundador de la organización Panamá Decide, un grupo que impulsó la recolección de firmas ciudadanas para promover la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Su intento fracasó al no poder alcanzarlas 581 mil firmas que se necesitan para lograr convocarla.

Apenas el pasado 28 de septiembre Panamá Posible oficializó su respaldo a la candidatura presidencial de Martín Torrijos.

Mckay, presidente de ese movimiento asegura que ellos no representan a ningún partido político y se definen como “Martinistas” y que están a favor de la democracia, la inclusión y la promoción de valores. El dirigente indicó que empresarios, deportistas, indígenas y demás representantes de la sociedad panameña están vinculados a la organización.

Por otro lado, el Movimiento Independiente (Movin), como en anteriores ocasiones, no ha hecho público su respaldo a ninguno de los actuales candidatos presidenciales.

En las elecciones de 2014 algunos de los miembros de Movin se decantaron por respaldar la candidatura presidencial del electo presidente Juan Carlos Varela, y algunas de sus figuras incluso fueron nombradas en puestos de gobierno.

En febrero de 2019 en la entonces red social tuiter (hoy X), el perredista y actual director de la Autoridad de Aduanas de Panamá posteó un mensaje en el que decía que: “Movin apoyo a Varela y pasó a ser parte del gobierno panameñista. Hoy se pintan como independientes y nos quieren dar clases de moralidad por favor”.

En el actual proceso electoral públicamente Movin no han anunciado el respaldo hacia a alguno de los candidatos presidenciales; sin embargo, fuentes políticas consultadas señalan que parte de este movimiento apoya la candidatura presidencial de Rómulo Roux, del partido Cambio Democrático (CD), que va en alianza con el Partido Panameñista y José Blandón Figueroa como su vicepresidente.

En lo que respecta a José Gabriel Carrizo, candidato presidencial de la Alianza oficialista entre el Partido Revolucionario Democrático (PRD)-Molirena, hasta el momento no se conoce de algún movimiento independiente que lo respalde.

“Como tal y con nombre específico, no se ha anunciado nada, se espera un anuncio próximamente. Hasta el momento Gaby maneja el mensaje de que su alianza es con el Molirena y con el pueblo panameño, pero no se ha oficializado aún nada con ningún grupo”, sostuvo una fuente allegada a la campaña del aspirante presidencial oficialista.

Tampoco se conoce de algún movimiento independiente que avale la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli, del partido Realizando Metas (RM).

Vamos y UNIDAD aún no se deciden

Con relación a la Coalición Vamos y el Movimiento Independiente Unidad, organizaciones que han estado muy activas políticamente en el actual proceso electoral, por el momento ninguno ha tomado bandos.

Aunque Vamos anunció un acuerdo parcial con el partido Movimiento Otro Camino (Moca), para lograr que este partido no postule candidatos en donde Vamos tiene sus fichas con “opciones de triunfo”, esto indica un respaldo de esta agrupación a la candidatura presidencial de Moca, Ricardo Lombana.

Juan Diego Vásquez, uno de los líderes de Vamos, ha sido enfático en esta postura.

“Si el partido Otro Camino decide no postular, así como estamos buscando que otros partidos tampoco postulen, es una decisión que vemos con buenos ojos, pero no es una alianza a nivel presidencial”, ha señalado Vásquez. Mientras que Francisco Carreira, presidente del Movimiento Independiente Unidad, grupo que también tiene candidatos que participarán en la próxima contienda electoral, expresó que todavía están en conversaciones para definir su respaldo o no a alguna figura presidencial.

“No puedo decirle por ahora, pero son varios candidatos [...] Ahora hay conversaciones sujetas a reserva”, enfatizó.

Ordinola: Movimientos de independientes son parte de la estrategia

Para el abogado y experto en temas electorales, Javier Ordinola, la creación de estos movimientos o grupos independientes son parte de la estrategia de las diversas alianzas para el candidato o el partido a veces no tengan que hacerle frente a algunos temas o cuestionamientos, sino que siempre va haber una organización de defensa que hable por ellos, brindándoles apoyo de manera particular, sin necesariamente ser una organización política.

“Movin fue un ejemplo claro, y aunque todo mundo pensó que se iba a constituir en un partido político, al final no fue así, quedaron como una simple organización de la sociedad civil que se interesa en algunos temas”, indicó.

Ordinola cree que estos grupos no atraen votos en mucha proporción, pero considera que sí ayudan por que hay líderes de la sociedad civil involucrados en estos movimientos.

“Estos movimientos son más que nada para tener otro frente de ataque, sin que necesariamente sea el candidato o el partido el que los enfrente. Son como un vocero que no representa intereses particulares, sino que nace de la sociedad civil”, aseguró.

Con relación a Vamos, que sí tiene un interés de mantenerse beligerante políticamente hacia futuro, para Ordinola al no constituirse como un partido político les trae sus malas consecuencias porque no tienen derecho al subsidio estatal y no pueden hacer alianzas con otras agrupaciones políticas.

“Mantenerse como una agrupación que no sea un partido político como tal, trae sus problemas”, concluyó Ordinola.