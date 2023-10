El PRD completa su oferta electoral rumbo al 5 de mayo de 2024

En la elección se realizó a puertas cerradas. Ni la prensa ni los miembros del PRD que no son parte del CDN, tuvieron acceso a este proceso de votación. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

El oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), completó su oferta electoral rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, tras la escogencia de los candidatos a diputados, representantes de corregimientos y alcaldes que habían sido puestos en reserva.

De igual manera, también fueron escogidos los candidatos a diputados para el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La escogencia de todos estos candidatos estuvo a cargo de los 38 miembros del Consejo Directivo Nacional (CDN) de PRD, que lo integran los miembros del CEN; los 26 presidentes de área y los presidentes del Frente Femenino y el Frente de la Juventud.

Robinson va para diputado del Parlacen y para diputado de la Asamblea Nacional

Los alcaldes Héctor Valdés Carrasquilla; de San Miguelito y José Luis Fábrega, del distrito de Panamá, lucían muy inquietos y preocupados antes de ser electos. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Lo que más llamó la elección de este proceso de votación fue la escogencia del diputado Benicio Robinson en la casilla número uno para diputado del Parlacen, mientras que Rubén De León, Amado Cerrud, Jorge Luis Carrasquilla, Gilberto Sucari y Carlos Pérez Herrera en ese mismo orden también serán candidatos para este foro regional. En total fueron elegidos 20 candidatos principales al Parlacen,. con sus respectivos suplentes. Dentro de estos resalta el diputado Crispiano Adames, quien será el candidato suplente de Jorge Luis Carrasquila.

Pero Robinson no solo irá como candidato a diputado por el Parlacen , ya que también fue electo para buscar la reelección en la casilla 1 del circuito 1-1 en la provincia de Bocas del Toro y su suplente será su propio hijo del mismo nombre.

De igual manera, en este proceso de votación se definieron los candidaturas a diputados que habían sido reservadas.

En el caso del circuito 8-2 en donde se habían reservado los 7 escaños para diputado fueron electos Raúl Pineda, en la casilla 1, el diputado Leandro Ávila en la casilla 2, Luis Oliva en la posición 3, José Ruiloba en la número 4, Katy Ramos en la 5, Calixto Silgado en la 6 y Francisco “Pancho” Alemán; en la 7, quien es del Molirena y que ocuparía la postulación para aspirar a la curul por residuo por esta alianza.

Justamente Luis Oliva, quien hasta ayer ocupaba el cargo de director de la Autoridad Nacional de Innovación (AIG), informó que el pasado viernes 13 de octubre presentó su renuncia irrevocable al cargo ante el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.

Se conoció que el PRD respaldará con su bandera, la candidatura a diputada por el circuito 8-6, de Iris C. García, madre de la ex aspirante presidencial por la libre postulación Katleen Levy, quien será postulada por el Molirena.

Fábrega y Carrasquilla; los que más sufrieron en esta elección

Con relación a las alcaldías, al alcalde de la ciudad de Panamá, José Luis Fábrega irá por la reelección, tras ser electo por el CDN, como el candidato del PRD para este cargo. Su suplente será Nelson Vergara, miembro del Molirena y representante del corregimiento de la 24 de Diciembre.

Poco antes de su elección, Fábrega se apostó en las afueras del recinto en donde los CDN estaban reunidos para realizar la votación .

Fábrega estaba muy conversón, dialogaba con todo el que se le acercara, pero se mostraba inquieto ante el aparente temor y los rumores de que surgiera otro aspirante en su reemplazo. Cargaba una mochila negra a su espalda llenas de snack: maní, platanitos, agua, sodas y hasta un cepillo, según el, para peinar su blanca barba. Incluso varias decenas de seguidores se apostaron en la planta baja del hotel donde se realizaba la actividad, gritando arengas en respaldo del alcalde capitalino, algunos funcionarios del municipio capitalino. Estaban preparados para la guerra, para defender a su alcalde. “Aquí en el PRD, hay democracia, esto es una fiesta”, precisó Fábrega antes de ser electo como candidato para este cargo y luego de mostrarse seguro de que sería el candidato del PRD para la alcaldía. “Trabajo mata lengua”, exclamó antes de su elección.

Otro que estuvo algo preocupado en este proceso fue el alcalde de San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, ya que según a lo interno de este partido no había consensos en torno a la figura que respaldaría el Molirena para la alcaldía de este distrito. Se informó que el Molirena reclama la vicealcaldía, sin embargo, Carrasquilla se oponía , porque ya tenía definida esta candidatura. “Él lo que no quisiera es tener competencia por el Molirena. Ese es un tema que todavía está sobre la mesa, por que el Molirena todavía no ha terminado de hacer sus movimientos sino hasta el final de este mes”, afirmó Rogelio Paredes, segundo vicepresidente del PRD.

En lo que respecta a los representantes de corregimiento fueron llenadas en total 64 reservas, dentro de las que destacan Mario Kenedy; por San Felipe; quien irá a la reelección. Por San Miguelito irán Nicolás Barrios; por el corregimiento Amelia Denis de Icaza, César Caballero; por el corregimiento de Belisario Porras, Dixia Delgado; por José Domingo Espinar, Gertrudis Kirton; por el corregimiento de Arnulfo Arias, José Ruiloba Pineda; por Belisario Frías y que también irá como candidato a diputado por el 8-2 y Chayán Polo; por el corregimiento de Omar Torrijos.

Por el corregimiento de Calidonia irá como candidata Yatzumali Worrell, ya que el actual representante Ramón Ashby Chial, quien respalda la candidatura presidencial del Martín Torrijos, no presentó su documentación.