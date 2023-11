Procurador González le reiteró a los gremios docentes que el contrato viola la ‘Constitución’

González le insistió a los docentes que cuando él emite una opinión es para decir que se deben defender los intereses del pueblo panameño. Tomado de video

El procurador general de la Administración, Rigoberto González, explicó la tarde de este martes 21 de noviembre a los gremios de los docentes que la Ley No. 406 “viola la Constitución”.

González le dijo a los delegados de los gremios docentes, a quienes recibió afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la Administración, que la mañana de este martes 21 de noviembre le reiteró a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante un alegato, que la ley que aprobó el contrato con Minera Panamá es inconstitucional.

Añadió que él era consistente y reiteraba la opinión que dio el pasado 1 de noviembre sobre el mismo tema.

El funcionario explicó que su respuesta al Órgano Ejecutivo de que la derogación del contrato-ley no es viable no contradice su posición. “El hecho que hallamos emitido una opinión al Ejecutivo, en la que estamos diciendo que lo constitucionalmente correcto frente a un contrato ley es un fallo de la CSJ y no a través de una ley, no significa que no coincidamos en la misma posición, la misma posición es que el contrato no debe sostenerse, la única diferencia en la que ustedes plantean y la que nosotros estamos sosteniendo es la vía, es el mismo camino con distintas formas de llegar”, explicó.

González le insistió a los docentes que cuando él emite una opinión es para decir que se deben defender los intereses del pueblo panameño, que es el dueño del suelo y el subsuelo, en donde está la minera.

Insistió que no hay ninguna contradicción entre la opinión que envió a la CSJ y la respuesta que le dio al Ejecutivo y explicó que la única diferencia es la manera en que debe quedar sin efecto ese contrato.

“Comparten la posición de todos los que se han opuesto al contrato-ley y lo comparto siendo Procurador de la Administración y expresó mis opiniones y las dejo consignadas”, enfatizó.