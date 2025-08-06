Universidad de Estados Unidos impartirá un curso sobre Bad Bunny y su último disco

La <b>Universidad Emory,</b> una de las instituciones de educación superior más prestigiosas del sur de <b>EE.UU.,</b> ofrecerá este otoño un curso inspirado en la superestrella puertorriqueña <a href="/tag/-/meta/bad-bunny"><b>Bad Bunny</b> </a>y el mundo del reguetón.El curso, ofrecido a través de la Iniciativa de Estudios Latinx, analizará el último álbum del artista <b>‘Debí Tirar Más Fotos’</b>, que servirá como una guía para aprender sobre la historia de <b>Puerto Rico</b>, explicó en su sitio web la universidad ubicada en <b>Atlanta (Georgia).</b>Las clases interdisciplinarias se centrarán tanto en la producción cultural y artística de <b>Bad Bunny </b>como en las fuerzas políticas y socioeconómicas de las que emerge.'Se hará especial hincapié en los últimos 30 años de dominio colonial estadounidense en Puerto Rico y los movimientos de resistencia', explica el sitio web de la universidad.Además, usará la obra del artista para explorar temas más profundos como el colonialismo, la soberanía, la nacionalidad, la migración y la diáspora, la deuda, los desastres, la ayuda mutua, el turismo, la protesta y la música (reguetón).Las tareas semanales incluirán lecturas académicas, episodios de podcast y análisis exhaustivo de canciones.La clase también destacará el trabajo de otros artistas puertorriqueños para ofrecer una visión más completa de la vibrante escena creativa de la isla.El curso sobre <b>Bad Bunny</b>, impartido por la profesora <b>Taina Figueroa</b>, es una de las varias ofertas de la<b> Iniciativa de Estudios Latinx de Emory</b>, un programa interdisciplinario que busca ampliar la comprensión de las comunidades latinas en Estados Unidos.