Paraguay anuncia que recibió el visto bueno de Panamá para exportar carne bovina

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay anunció este miércoles que recibió la autorización de Panamá para exportar productos cárnicos bovinos a ese país centroamericano.

El aval, otorgado por la Agencia Panameña de Alimentos, “es otro paso significativo” en la expansión de mercados para los productos paraguayos, destacó el Senacsa en un comunicado.

Según cifras del Senacsa, Chile es el principal mercado para la carne vacuna paraguaya, con lotes avaluados en 400,2 millones de dólares entre enero y julio pasado.

De acuerdo con los totales de los primeros siete meses de 2025, el segundo mayor destino de los cárnicos paraguayos es Taiwán, con ventas por 178,3 millones de dólares; en el tercer lugar se ubica Israel, con envíos que sumaron los 128,9 millones de dólares y en cuarto puesto se ubica Estados Unidos, con compras por 114,7 millones.

Las exportaciones de carne bovina de Paraguay sumaron 1.235 millones de dólares hasta julio de este año, un 32 % más frente al mismo periodo de 2024, detalló el organismo estatal.