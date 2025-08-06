Paraguay anuncia que recibió el visto bueno de Panamá para exportar carne bovina

El <b>Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)</b> de <b>Paraguay</b> anunció este miércoles que recibió la autorización de Panamá para exportar productos cárnicos bovinos a ese país centroamericano.El aval, otorgado por la <b>Agencia Panameña de Alimentos</b>, 'es otro paso significativo' en la expansión de mercados para los productos paraguayos, destacó el Senacsa en un comunicado.Según cifras del Senacsa,<b> Chile</b> es el principal mercado para la carne vacuna paraguaya, con lotes avaluados en 400,2 millones de dólares entre enero y julio pasado.De acuerdo con los totales de los primeros siete meses de 2025, el segundo mayor destino de los cárnicos paraguayos es<b> Taiwán</b>, con ventas por 178,3 millones de dólares; en el tercer lugar se ubica Israel, con envíos que sumaron los 128,9 millones de dólares y en cuarto puesto se ubica <b>Estados Unidos</b>, con compras por 114,7 millones.Las exportaciones de carne bovina de <b>Paraguay</b> sumaron 1.235 millones de dólares hasta julio de este año, un 32 % más frente al mismo periodo de 2024, detalló el organismo estatal.