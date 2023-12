Minera Panamá pide a Mitradel hoja de ruta ante “incertidumbre” de su “fuerza laboral”

Vista de las operaciones de First Quantum Minerals en Donoso, Colón.

La empresa solicitó el establecimiento de planes para atender la estabilidad laboral de aquellos colaboradores que la empresa no podrá retener

Minera Panamá solicitó al Ministerio de Trabajo, este sábado 2 de diciembre, un pronunciamiento “rápido para atender la incertidumbre que vive” su “fuerza laboral” y la de sus familias debido a la “falta de respuestas de las autoridades”.

Otro pedido de la empresa fue el “establecimiento de planes responsables para atender la estabilidad laboral de aquellos colaboradores que la empresa no podrá retener, debido a los últimos acontecimientos”, remarcó en un comunicado.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó este viernes 1 de diciembre que recibió solicitud de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo de aproximadamente 7 mil trabajadores de Minera Panamá.

Este sábado 2 de noviembre fue publicada en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406, que establecía el contrato entre el Estado panameño y la compañía canadiense Minera Panamá.

“En relación al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, es importante aclarar que hasta que no exista una hoja de ruta claramente por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar laborando en la empresa en tareas de conservación y mantenimiento (no operacionales), factor clave para evitar desastres ambientales futuros”, agregó Minera Panamá en dicha misiva.

Desde Cobre Panamá, remarcó la compañía, reiteran su “voluntad de entablar un diálogo abierto y constructivo”, que permita abordar estas y otras preocupaciones.