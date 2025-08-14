Griss Romero fusiona el regional mexicano y hace una gira acústica

La cantante mexicana, Griss Romero, visita Panamá como parte de su gira internacional acústica que la llevará a recorrer varios países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Panamá, Perú y Colombia.

Esta gira propone un formato íntimo y acústico en el que interpretará algunos de sus éxitos más representativos, incluyendo su tema inédito “Ya estuve ahí”, así como versiones propias de canciones como “Mi razón de ser”, “Cuando tú me besas”, junto a temas originales como “Difícil de querer”, “Antes de apagarnos”, “Calidad” y “Miénteme”.

Este formato íntimo permitirá al público disfrutar de la esencia de Griss Romero en su máxima expresión, generando una conexión directa y emocional con la artista a través de su voz, su guitarra y la sinceridad de su interpretación. Será, sin duda, un viaje cargado de emociones.

“Estoy visitando los países únicamente con mi guitarra, llevando mi música a una versión más acústica. Ahora estoy conectando más con la gente que para mí es lo más importante. Está bien padre hacer tu música encerrado, pero realmente te das cuenta de cuánto puedes conectar cuando estas frente a frente con la gente”, compartió Romero a este medio.

Cuando empezó en la música estaba en la escuela primaria, no lo veía como algo profesional. A los 20 años abrió un canal en Youtube con la única intención de hacer amigos. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que a las personas les gustaba su música, le comenzaron a pedir ‘en vivos’, terminó su carrera de Diseño Gráfico y de repente, ya estaba en los escenarios. “Ha sido muy bonito, de muchos años, pero la misma vida llevándome a esto”.

Griss hace música pop pero también regional mexicano. Al consultarle si este último lo hacía por moda o por pasión respondió: “¡Ahí te va! Hace 13 años estaba muy fuerte el regional mexicano en México, ahorita siento que ya está por todos lados. En aquel tiempo no me gustaba por lo que llevaba las canciones a una versión en guitarra a algo más pop y más íntimo y me terminé enamorando muy cañón de las letras, el lenguaje y todo lo que implica el género”.

Entonces,cuando empezó a hacer sus producciones eran del regional al pop,pero no quería dejar a un lado ninguno de los dos géneros, así que decidió hacer una fusión. “No es nada de lo que está sonando. No son corridos tumbados, no es norteño pero sí tiene toques de regional mexicano”.

Romero también escribe canciones. “Escribo mucho de mí, desde el dolor de la decepción. No es que me pase mucho en el amor, me pasa mucho es con el día a día, el estar lejos de casa, me pasa con las cosas que me duelen. Ese es mi desahogo, cuando estoy triste me inspiró a escribir”.

En Panamá, Griss Romero se presentó el miércoles 13 de agosto en el Rincón Cultural de la Feria Internacional del Libro, como parte de Las MIM Sessions de Escucha, una experiencia única organizada por MIM LATAM (Mujeres en la Industria Musical Latinoamericana).