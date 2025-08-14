IMA anuncia cierre de la tienda de Bingos Nacionales, ¿cuál es la razón?

A través de un comunicado, el <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) </a></b>ha informado que la<b> tienda del Pueblo ubicada en Bingos Nacionales</b>, Santa Ana permanecerá cerrada.Según el comunicado, la suspensión del servicio se debe a la conmemoración de la fundación de la ciudad de Panamá, por lo que la tienda permanecerá cerrada este viernes, 15 de agosto de 2025.La atención al público en la <b>tienda del IMA en Bingos Nacionales</b> se reanudará en su horario habitual el próximo martes, 19 de agosto, desde las 7am. Esta tienda permanente del IMA atiende de martes a viernes, de 7am a 11am, se trata de la única ubicada en el distrito de Panamá. <b>La tienda de Silos Pan de Azúcar </b>sí estará operativa.