IMA anuncia cierre de la tienda de Bingos Nacionales, ¿cuál es la razón?

A través de un comunicado, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha informado que la tienda del Pueblo ubicada en Bingos Nacionales, Santa Ana permanecerá cerrada.

Según el comunicado, la suspensión del servicio se debe a la conmemoración de la fundación de la ciudad de Panamá, por lo que la tienda permanecerá cerrada este viernes, 15 de agosto de 2025.

La atención al público en la tienda del IMA en Bingos Nacionales se reanudará en su horario habitual el próximo martes, 19 de agosto, desde las 7am.

Esta tienda permanente del IMA atiende de martes a viernes, de 7am a 11am, se trata de la única ubicada en el distrito de Panamá. La tienda de Silos Pan de Azúcar sí estará operativa.