'Se ha demonizado el proyecto de urbanización Plan Solidario de Vivienda'

El reto de la administración de Laurentino Coritzo no solo está en controlar la pandemia, sino en generar las condiciones para reactivar la economía y brindar un clima de estabilidad política y social para la inversión privada, motor de la generación de empleos. Al respecto han surgido algunas ideas que emanan del Ejecutivo para dinamizar la economía. Una de ellas se ha focalizado en bajar el déficit habitacional, que se calcula en aproximadamente 200,000 viviendas, con el Plan Solidario de Vivienda, al cual se asignaron $80 millones producto de los intereses del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) para la construcción de soluciones habitacionales en manos de la empresa privada. ¿Cómo se efectuó el discernimiento para destinar dicho monto al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (Miviot)? Según nuestro entrevistado, el ministro de la cartera Rogelio Paredes, ha sido una decisión de la junta directiva del FAP. El gobierno calcula que con este proyecto que beneficia a los interesados con un abono inicial de $1,000 al momento de calificar para adquirir una casa nueva, se generarán 84,000 nuevos empleos durante la construcción, y ayudará a paliar las extremas cifras de desempleo que rondarán en un 20% según han calculado especialistas.

El presidente anunció el uso de $80 millones del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) para el Plan Solidario de Vivienda, explique en qué consistirá el proyecto.

Estos intereses que produce el FAP pueden usarse para vivienda, educación o salud. En este caso, la junta directiva del FAP decidió extraer este dinero para dedicarlo a vivienda, otros $5 millones se destinarán para salud; los $80 millones refuerzan el Fondo Solidario de Vivienda que consiste en proyectos habitacionales cuyo costo no excede los $60,000 para viviendas de interés social. A aquellos promotores que decidan construir en este rango, se les da un aporte de $10,000 para que el beneficiario los reciba como un abono inicial. Esto significa que el banco que está financiando a ese promotor sabe que si costaba $60,000, y el banco está dando $10,000, el resto lo financia. Esto significa que al comprador le saldrá [la mensualidad] en $180 dólares, un monto que puede pagar; y pueden acceder personas con dos salarios mínimos. Lo que ha hecho el presidente es que lo ha elevado a $70,000 y además le seguimos entregando los $10,000 mil para viviendas que no excedan los $70,000. Los interesados son calificados por el banco, no por el Mivi, y reciben un financiamiento que tiene la ventaja como si lo hubiera aportado el beneficiario. Estos $80 millones representan en términos porcentuales una operación de uno a seis, porque si nosotros ponemos $10,000, los otros $60,000 los pone el promotor. Nosotros no perdemos con esta operación, sino que estamos impulsando la construcción de viviendas, con el apoyo de la empresa privada. El monto, $80 millones, significan $480 millones que pone la empresa privada para poder construir las viviendas, lo que significa $560 millones en la calle que generan 84,000 nuevos empleos en dos años.

¿Quiénes califican para este plan?

Serían dos personas que trabajen en almacenes, por ejemplo, cualquier familia que tenga el ingreso de dos salarios mínimos. Una persona que hoy alquila un cuarto por $150 o $200 al mes, con este proyecto pasaría a tener una vivienda digna de su propiedad.

Muchos se preguntan quién quiere comprar una vivienda en tiempos de pandemia, y agregaría, ¿quién en este momento de pandemia cuenta con dos empleos?

Por ejemplo, todo el sector público está trabajando en este momento, las enfermeras, policías, médicos, quienes trabajan en la cadena logística, supermercados, y poco a poco se irán incorporando otros. Nosotros no lo dimensionamos, pero el déficit habitacional está en más de 100,000 soluciones habitacionales. Esto vendría a entrar en ese nicho. Es verdad que a la fecha hay miles con contratos suspendidos, o que no tendrán su empleo, pero también hay otro grupo que estaba en el rango superior a los $70,000 que aspira tener una vivienda y probablemente tiene que mirar hacia abajo porque las condiciones se pusieron más apretadas, y ahí tendríamos otro grupo de personas interesadas. Es verdad que cualquiera podría decir para qué construir viviendas, han demonizado el proyecto, porque consideran que la gente está pasando hambre y se necesitan bolsas con comida, y salud, es verdad, pero también en la lista de prioridades está saber si van a ir a trabajar, y este proyecto también esta orientado en ese sentido.

¿Con qué criterio se definió el monto que se destinó para el Mivi. Es decir, por qué no se consideraron por ejemplo, $10 millones para mejorar la conectividad en educación, u otro monto para el sector salud?

Eso lo decide la junta directiva del FAP y nosotros nos enteramos cuando nos comunicaron; no fue una propuesta que hicimos. Yo puedo coincidir en que también se requiere dinero para educación o salud, pero una cosa no impide la otra. Te puedo decir que es el proyecto bandera del Mivio, porque con la relación de uno a seis que hacemos, no hay manera de perder, se generan empleos y se mueve la rueda de la economía, y no cancelas los $10,000 hasta que la casa esté debidamente inscrita en el Registro Público. Ahora bien, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, cree en este programa, considera que es una inversión rentable desde todo punto de vista, y puede ser que Alexander, quien me avisó sobre el monto, lo hacía sabiendo que había una operación muy ventajosa para el gobierno y genera mano de obra, que es algo que estamos necesitando en este momento.

Ha mencionado que se piensa disminuir el déficit habitacional, ¿cuántas soluciones habitacionales se van a construir con la fórmula que plantea el Miviot?

El déficit habitacional general ronda las 200,000 viviendas, eso incluye la legalización de tierras, detalles que forman parte del gran déficit que hay. El nicho con este proyecto son 22,000 casas. Dicho esto, te puedo comentar que por cada millón de dólares invertido, se generan 150 nuevos empleos; de ellos son 100 directos y el resto indirectos. Con los $80 millones que pone el gobierno, más los $480 millones que pone la empresa privada, estás hablando de 84,000 empleos en dos años. Hay una relación importante para poder avanzar y terminar cerca de 22,000 viviendas.

Otras voces critican el hecho de que este beneficio queda en manos de la banca o de inmobiliarias, y no del interesado, ¿qué opinión le merece esto?

La operación es ventajosa porque el dinero no necesariamente queda en manos de la promotora. Las empresas saben que de su inversión, $10,000 están cubiertos por el Estado, pero eso significa también que para el banco que está financiando, la parte que debe financiar es de $10,000 para abajo. El beneficiario salió con ventaja. Hay 181 anteproyectos de urbanización presentados ante el ministerio en los últimos cuatro meses. Estos proyectos generarán 22,000 casas. El monto asignado por el FAP beneficia a 8 mil familias.

¿Cómo procede el financiamiento?

Las empresas inscriben su proyecto en el Miviot, inician su proyecto y al terminarlo vienen al Ministerio y reciben su resolución, según la cantidad de casas que construyeron. Los $10,000 que aporta el gobierno no se transfieren hasta el momento en que el nombre del beneficiario esté inscrito en el Registro Público. Es cuando se hace la transferencia de banco a banco.

“La idea no es ir sobre el inventario construido, sino promover nuevas viviendas; está orientado a nuevos proyectos. Por la ventanilla del ministerio, en estos últimos cuatro meses han pasado 181 proyectos de urbanización que van dentro de este rango”.

La ciudadanía ha cuestionado la gestión y transparencia del gobierno, diga ¿cómo puede garantizar que estos fondos se empleen de forma transparente?

Qué bueno que lo preguntas. Nosotros estamos publicando todos los contratos que hemos efectuado durante nuestra administración en la página web del Miviot. Se trata de $41 millones que se detallará a quiénes se pagaron, qué promotora es, en qué fecha se recibió el dinero. Aparecen todas las promotoras y el nombre de los beneficiarios; así como vamos a hacer con este grupo, se hará con el siguiente. Tiene que construirse la casa primero y luego entonces transferir al banco el dinero, de esta forma sabe que el beneficiario recibirá una vivienda de mayor valor y pueden financiar menos porque ya tiene cubierta una parte.

¿Dónde se van a construir esas barriadas?

Tenemos 350 promotoras en estos proyectos en el país, 92 de ellas están en el sector de Panamá Oeste, otro grupo trabaja en el sector este, en Chiriquí hay varias y Santiago de Veraguas está volando; todos están metidos en proyectos de esta naturaleza. Todos están metidos en el Fondo Solidario de Vivienda porque obviamente tener un apoyo estatal de esta naturaleza, representa un beneficio para cualquiera, tanto para el promotor como para el beneficiario que va a pagar menos, y que va a cambiar el alquiler por su casa propia. Hay 350 promotoras, que no todos trabajan a la misma velocidad, pero el programa ha sido tan exitoso que hay más solicitudes que fondos de los que pudiéramos tener para cubrir la gran demanda. Es el proyecto estrella, bandera, del Miviot, el ministro del MEF está convencido de eso. Es verdad que en este momento hay una pausa, el Ministerio de Salud (Minsa) debe darnos luz verde para arrancar.

¿Son desarrollos nuevos, están en marcha o ya hay construidos?

La idea no es ir sobre el inventario construido, sino promover nuevas viviendas, está orientado a nuevos proyectos. Por la ventanilla del ministerio, en estos últimos cuatro meses han pasado 181 proyectos de urbanización que van dentro de este rango.

“No hay manera de perder, se generan empleos y se mueve la rueda de la economía, y no cancelas los $10 mil hasta que la casa esté debidamente inscrita en el Registro Público”.

¿Cuál es el plan del Mivi postpandemia?

Estamos promoviendo un proyecto que es parecido a Techos de Esperanza, pero con una variable. Hace años se promovió la estrategia de piso y techo, se entregaba una unidad a la persona de darle la mitad de la casa construida y ella desarrollaba la otra mitad a su necesidad. Esto dará la oportunidad de autogestión y así puedan convertir la casa de una o dos recámaras, o una parte de ella, en algún negocio que pueda generar un autoempleo, pero nos está costando menos porque entregaríamos la mitad de la casa. Este plan nos ayuda a masificar la cantidad de casas que podemos desarrollar, es hacer más con menos. Para la clase media estamos promoviendo un plan que hemos denominado “Cambia tu techo”, en el que los techos de vivienda de clase media que tienen deterioro se puedan cambiar dividiendo los gastos entre el Miviot y la familia interesada.

¿Cuál es el plan que tiene el gobierno con respecto a la apertura de los bloques económicos?

Ya comenzamos en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos en la última semana, donde se permitió la construcción privada. En la ciudad hemos hecho la petición al Minsa, que autorizó la segunda etapa de Altos de los Lagos en Colón, para hacer movimientos de tierra, pero en el momento de mayor contratación va a haber al menos 800 personas. Autorizó también la reanudación de un movimiento de tierra en la carretera hacia Arraiján, porque son actividades que no tienen mayor contacto y son al aire libre. Están midiendo los lugares donde nos autorizan. He estado muy pendiente con los promotores que nos autorizan y estamos a la espera que dé el visto bueno.

“Hay una línea muy delgada entre abrir y controlar la salud, y reactivar la economía. Sucre es de la tesis que debe irse abriendo paulatinamente; ya habló del Aeropuerto Internacional de Tocumen y lo hemos visto más flexible en cosas que antes no se le había visto. Este tema de salir y trabajar, más temprano que tarde debe darse”.

El grueso de la población está de brazos cruzados a la espera de la autorización del Minsa, ¿en el Gabinete hay alguna estrategia para proceder en los próximos meses?

Se ha tocado el tema en Gabinete y sé que el ministro Francisco Sucre, del Minsa, ha estado recibiendo la noticia sobre lo que pasa con la pandemia a nivel internacional y local, y por el otro, la necesidad de abrir las actividades económicas. Hay una línea muy delgada entre abrir y controlar la salud, y reactivar la economía. Sucre es de la tesis de que debe irse abriendo paulatinamente, ya habló del Aeropuerto Internacional de Tocumen y lo hemos visto más flexible en cosas que antes no se le había visto. Este tema de salir y trabajar, más temprano que tarde debe darse.

Comprendo que tal vez la siguiente pregunta escape de sus funciones, pero me pregunto, a juzgar por la reapertura económica del país, ¿qué pasará con aquellos que no puedan pagar la hipoteca después del plazo de la moratoria?

No tengo un rol al respecto, pero te puedo decir que los alquileres que no se han pagado y están acumulados, se hará un plan de dos años para que se llegue a un entendimiento entre arrendador y arrendatario, y se desplace el pago en este tiempo. Ya se están alcanzando algunos acuerdos en forma privada, y lo estamos promoviendo.

En el programa Construyendo tu Barrio que anunció el presidente Laurentino Cortizo, ¿cuál será el rol del Miviot?

Es una recuperación de edificios del gobierno, pintura, áreas sanitarias, cambio de techos, y parques, y para esto se va a contratar gente de las áreas. Involucra $70 millones que se estarán contratando con la empresa privada en ciertos casos, pero lo harán los mismos residentes de las zonas, en total serán contratadas 2,200 personas.

ROGELIO PAREDES

Asumió el cargo como titular del Miviot en junio de 2020

Nombre completo: Rogelio Paredes Robles

Nacimiento: 17 de agosto de 1957 en Colón, Panamá

Ocupación: Ministro

Resumen de su carrera: Designado viceministro y después ministro de Vivienda durante el mandato del doctor Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). Dirigió la oficina de Infraestructura y Servicios Generales de la Asamblea Nacional (2014-2015). Elegido diputado del circuito 8-1, Arraiján, por dos periodos consecutivos (2004-2009 y 2009-2014). Secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano (2004-2009). Asesor de la Comisión de Vivienda, Secretaría de Infraestructura y Oficina para la Promoción de la Participación Ciudadana (2000-2004). Dirigió la junta directiva del Banco Hipotecario (1994-1999). De igual manera la junta directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (1994-1999). Presidente del Consejo Nacional de Vivienda (1994-1999). Presidente del Fondo de Ahorro Habitacional (1994-1999) y de la Federación Panameña de Fútbol.