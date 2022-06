Francisco Sánchez Cárdenas: 'No existe sintonía de ningún partido político con el pueblo' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Hacer lo mismo para obtener resultados distintos no es la fórmula más adecuada para cambiar el rumbo del país. Francisco 'Pachi' Sánchez Cárdenas, fundador del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), quiere ver un cambio en la forma de gobierno. Uno moderno, que tenga sintonía con el pueblo y que sea capaz de superar los problemas de arrastre que por décadas no hemos podido solucionar, como la basura. Habla de un hartazgo del poder tradicional, como ha ocurrido en varios países de América Latina en los que el ajedrez electoral dio paso a los llamados 'antisistema' y a la izquierda. Nuestros días conllevan un esfuerzo creativo del gobierno de turno para disminuir el impacto del alto precio del combustible, la inflación y el efecto de la pandemia que devastó el sector comercial que aún no levanta cabeza. Sánchez Cárdenas hace una crítica constructiva a los gobernantes de su colectivo, como la que recibe él en los congresos de medicina sobre los procedimientos médicos que emplea con sus pacientes. “Es para mejorar”, asegura tibiamente.

¿Su partido está sintonizado con el pueblo, entiende lo que está pasando en este momento?

En este momento, sinceramente no. Ese es mi malestar, mi inconformidad o preocupación. No existe sintonía con el pueblo de ningún partido político. Como ciudadano quisiera que todos los partidos políticos caminaran en ese sentido, en sintonía, pero creo que nuestro partido tiene la mejor estructura, la mejor calidad de miembros que pueden llevar al partido a un desarrollo social demócrata de calidad.

Los ciudadanos estamos pidiendo transparencia, una gestión sin corrupción, de consideración de la opinión de la ciudadanía, ¿no hay nadie en el partido que pueda decir esto al gobierno?

Sí, yo creo que se ha dicho, se ha aconsejado a los líderes del país que hay que hacer ciertas cosas, pero hay diferentes opiniones que quizás no tienen el eco necesario dentro de las autoridades.

Ese es parte del hartazgo…

Pero no es solamente contra el PRD. Es general.

Pero ahora el PRD está en el gobierno…

A eso me refiero, que los que estamos dentro del partido tenemos que seguir luchando para que las cosas se hagan bien.

Sus mensajes en Twitter critican la gestión gubernamental, vaticina que el país “va a peor”, ¿a qué se refiere exactamente?

No es incomodidad o molestia. Como ciudadano y miembro de un partido, uno siempre debe tratar de expresar qué es lo que la ciudadanía no ve con muy buenos ojos y qué se puede hacer para tratar de llevar una mejor gestión de gobierno. No significa una crítica a un gobierno, tenemos que ser lo suficientemente maduros para aceptar las sugerencias que se puedan dar. Como médicos estamos acostumbrados al debate, a discutir en congresos y clínicas sobre cómo se debe tratar a un paciente y ahí escuchas críticas a tu trabajo y de eso se aprende. En este caso, como miembro fundador de un partido que tiene una gran responsabilidad ahora mismo en la gestión de un gobierno, todos debemos elaborar qué es lo que se está haciendo de una manera no satisfactoria y qué es lo que debemos hacer para que las cosas sean mejor para todos.

Pero seguramente ha identificado varias situaciones, ¿cuáles son?

Yo creo que como país estamos cometiendo un error que no es de ahora, lo arrastramos de hace más de 40 años y como dice el viejo proverbio de Albert Einstein, no puedes hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Por ejemplo, el tema de la basura, yo escucho en los medios que la basura debe pasar al ministerio de Salud, que debe pasar al Municipio, o a otras instituciones y eso lo hemos repetido y repetido y siempre hacemos lo mismo. Ahora estamos volviendo a lo mismo. Tenemos que inventar cosas nuevas no solo en la recolección de basura, sino en otras cosas. Hay que implementar cosas nuevas también en otras instituciones, como el Seguro Social, en la justicia, educación.

¿Qué tanto puede comprometer la disposición del presidente la enfermedad que padece?

En mi modesto entender de esta especialidad, en la cual no pretendo meterme en honduras o hablar de la situación de cualquier paciente, eso hay que respetarlo, pero creo que la estrategia puede ser acudir a un lugar especializado. Hay muchos tipos de patología en esa especialidad y en Estados Unidos hay doctores que se han especializado mucho en enfermedades de displasia. El hecho de ir a Estados Unidos y buscar lo más profundo de este diagnóstico sirve para saber lo que sucede. Hay que darle crédito al médico de la presidencia, doctor Héctor Sánchez, que ante un hemograma que bajó sus valores de cuenta de glóbulos blancos haya tomado la decisión de investigar qué lo estaba causando.

¿Qué tanto afectará esto la gestión del mandatario?

Puede tratarse con medicamentos nuevos que no sean que lleven a la persona a estados fisiológicos que lo depriman. No sabemos qué tipo de tratamiento hay y por eso es por lo que va a un lugar muy especializado. No debemos entrar en especulaciones sobre quién puede asumir el cargo. Por constitución sería el vicepresidente José Gabriel Carrizo, pero en este momento el presidente es Cortizo y lo seguirá siendo hasta que él lo decida hasta que la enfermedad se lo permita o se lo recomienden los médicos. No debemos ponernos a especular que, si va a renunciar o dejar el cargo, eso no le beneficia al país. El paso que dio al informar sobre su enfermedad ha sido fantástico y de ahí la ciudadanía así debe manejar este tema.

¿Su partido cómo lo va a tomar, habrá ambiciones?

Yo creo que debe adoptar la misma actitud, no meterse a hacer especulaciones porque estamos a dos años de terminar el periodo, atravesamos por una situación económica seria, una pandemia que está controlada pero que aún está en el país. Por qué meternos a hacer especulaciones sobre cosas que no se han presentado en el partido.

El país atraviesa por una situación económica delicada, ¿el gobierno está tomando las medidas que debería para aliviar la situación de la población?

Creo que debemos impulsar la economía nacional. Definitivamente que la pandemia ha sido un golpe muy duro y al gobierno le toca poner en marcha todos los proyectos de infraestructura para poder crear un dinamismo económico, crear nuevos puestos de trabajo, impulsar el desarrollo en todos los aspectos alrededor de infraestructuras. Gran parte de los subsidios, alrededor de $2,300 millones anuales, aunque algunos son necesarios, debemos ir localizando el gasto y el dinero que no se emplea, trasladarlo a obras de infraestructura.

Creo que la otra parte le corresponde al empresariado panameño, que sea más avezado, más agresivo tomando las medidas necesarias en cuanto al riesgo de la inversión, pero que se metan más a fondo. Redirigir los recursos del Estado significa también eliminar una serie de gastos, por ejemplo, los nombramientos en la Asamblea.

Tenemos la planilla estatal más alta que los gobiernos anteriores …

Hay nombramientos que deben hacerse, pero no por política, sino para buscar las mejores mentes y técnicos. Si nosotros tomamos esa medida de racionalizar el gasto, que la población vea que se toman los pasos necesarios para no gastar en cosas innecesarias, la población se suma al sacrificio. Pero mientras no veamos eso, y que se palpe que hay gastos que no deben hacerse, todo mundo va a pedir que les den algo y no se suman a un esfuerzo.

Estamos a la espera de un informe sobre las finanzas y las modificaciones a la Caja de Seguro Social (CSS) con respecto a las pensiones. ¿Este gobierno aplicará los correctivos?

Es lo que le decía, el tema del Seguro Social desde cuándo lo venimos manejando, y siempre con las mismas medidas, que si aumenta la edad, que si aumentan las cuotas. Martín Torrijos, en su momento como presidente hizo las reformas que si se hubiesen seguido como estaba planificado ahora no tendríamos esta situación. Torrijos le metió dinero a la CSS. Seguir ahondando en que hay que aumentar las paramétricas, creo que ese camino está recorrido. Creo mucho en el sistema europeo, que destina el producto de los recursos naturales para la seguridad social y tener una jubilación digna. En Panamá lo de las minas, parte del Canal.

Hay que crear un nicho de ciudadanos que tendrán un mejor poder adquisitivo y que van a mover la economía. El secreto de Noruega, por ejemplo, es que el producto de su petróleo lo han dedicado a la seguridad social, que no solo es la pensión, sino una buena calidad de vida que se convierte en los usuarios de los servicios del país. Tenemos que dejar de ver la Caja como paramétricas, sino como un elemento de desarrollo.

Aquí la gente no quiere pagar más cuotas o trabajar más tiempo…

Viene la otra parte de la cultura de esos países, la gente paga sus cuotas, el empresario le remite a la CSS de esos países lo que les descuentan. En Panamá muchas empresas no quieren pagar a la Caja y beneficiar a la mayor cantidad de personas. La deuda del Seguro Social es espantosa.

Desde que entró el gobierno sabemos que es espantosa, otro tema que no se resuelve…

No nos olvidemos y echemos la culpa a este gobierno. Recuerde que en la época de Guillermo Endara (1989-1994) se condonaron $400 millones a la empresa privada. Es una cosa que ha venido dándole a la CSS muy duro en muchos aspectos y distintos gobiernos. No sigamos tratando de hacer lo mismo y esperar diferentes resultados.

¿En este gobierno harán cambios en la CSS?

Creo que no. Quizás tratarán de meter dinero, que ya se anunció, producto de la minera, es parte de la solución, pero no lo es toda.

¿Cree que habrá sorpresas en las próximas elecciones?

Creo que veremos algunos antisistema. Creo que los independientes van a tomar una mayor fuerza que la vez pasada, pero se les agota la función como tal. Me refiero a que en la pasada elección llegaron cinco independientes a la Asamblea Nacional, pero de ellos solo dos continuaron con esa independencia. No creo que escojamos a un independiente como presidente por la razón de la estructura. Se requiere mucha estructura para llegar a la presidencia. En mi opinión, la cosa va a estar entre partidos políticos y candidatos por otro lado. Me explico, los partidos políticos como organización van a jugar un papel importante, el PRD, el Cambio Democrático, Realizando Metas aún no tiene una estructura bien conformada, pero tiene a una persona muy popular que es Ricardo Martinelli.

El partido Panameñista, el PRD y Cambio Democrático son los colectivos de más fortaleza estructural. El de Ricardo Lombana creo que le va a faltar estructura, aunque será mejor que la vez pasada. Dependerá mucho de cómo se maneje y no lo veo que se está manejando bien con respecto a los independientes. No arranca y ya debió haber arrancado si lo vemos en contexto del ánimo nacional e internacional que hay en contra de los partidos. Viene ahora el tema de los candidatos, muchas personas no votan por partidos sino por personas. Desgraciadamente, y lo digo así, el precandidato con mayor aceptación ahora mismo es Ricardo Martinelli. Yo no quisiera que él fuera presidente nuevamente, pero es una realidad política. Creo que, si la justicia no juega su papel, poniendo a Martinelli en el justo lugar que debe tener, vamos a tener serios problemas. Está demostrado que Martinelli jugó un papel fundamental en la corrupción, sus hijos lo han confesado públicamente. Después de Martinelli vienen las personalidades de otros partidos y ahí sí creo que habrá muchas sorpresas.

¿De su partido qué sorpresa veremos?

Se van a dar encuestas que van a ir demostrando a los partidos quiénes tienen la mejor opción. El partido que más opción tiene, por su historia, es el PRD, si escoge un buen candidato.

¿El PRD repite?

No es fácil. El momento político panameño no lo veo igual a otros tiempos. Los partidos están casi todos en el mismo nivel de no aceptación por el electorado, pero son los partidos tradicionales. Si Martinelli no corre, todos los partidos tienen la oportunidad. El reto del país es enfrentar a Martinelli. Creo que, si la justicia no juega su papel, el país va a tener un serio problema de imagen hacia afuera y hacia adentro, que ya lo estamos viendo. El Grupo de Acción Financiera ha reiterado que tenemos las leyes, pero no las cumplimos, y eso no es mentira.

Independientemente de la situación de salud que enfrenta el mandatario, ¿José Gabriel Carrizo es una buena opción para el PRD en las próximas elecciones?

En la situación en que se encuentra la política panameña, como están los partidos políticos, yo creo que Gabriel Carrizo y otros panameños pueden tener la misma opción. Para el partido, después que lo apoye y se sume a la estructura puede ser una buena opción, lógicamente eso lo va a decidir el pueblo panameño.

En el panorama internacional hemos visto un florecimiento de las izquierdas, en el PRD hay una izquierda marcada, ¿cómo la evalúa?

Cuando hablas de izquierda hay una franja muy amplia. El ámbito puede ir desde un Gabriel Boric de Chile que no se puede comparar con un Daniel Ortega de Nicaragua. Son izquierdas muy diferentes, aunque se pueden apoyar entre sí. Yo creo que nuestro partido ha sido consecuente y ha perdido algunas veces las luces socialdemócratas, pero sigue siendo de esa facción. Creo que lo que está sucediendo en América Latina no se puede catalogar al mismo nivel de todas las izquierdas, hay que diferenciarlas. El PRD se identifica con aquellos países que siguen el patrón.

Usted alabó el triunfo de Gustavo Petro en Colombia en el sentido de que el pueblo se liberó del hartazgo político, ¿en Panamá tenemos ese hartazgo?

En Panamá sucede lo que en todo el mundo. La situación económica mundial ha llevado a los partidos políticos que no se han adaptado a esa nueva forma que exige la ciudadanía de poder vivir en una mejor calidad de vida, a un descrédito. Este descrédito está dando como resultado la aparición de nuevas figuras políticas. Pero yo creo que los colectivos seguirán siendo esenciales para la democracia, pero les toca entender lo que se está viviendo en el mundo y a la vez desarrollar nuevas estrategias.

FUNDADOR PRD

Aconseja al gobierno innovar para dejar atrás lastres que por décadas no hemos logrado superar

Nombre completo: Francisco Sánchez Cárdenas

Nacimiento: 28 de enero de 1942, Panamá.

Ocupación: Neurocirujano

Resumen de su carrera: Universidad de Valladolid, España. Residencia en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la CSS, Universidad de Bonn, Alemania. Miembro de la Sociedad de Neurocirugía. Neurocirujanos Asociados de Panamá. (Napsa). Corporación Neuroquirúrgica de Panamá. Microneurocirujano. Cirugía de columna vertebral. Neurocirujano de la CSS. Neurocirujano del Centro Médico Paitilla. Neurocirujano del hospital Punta Pacífica. Exsubdirector de Servicios Médicos de la CSS. Exministro de Salud. Exdirector general de la CSS. Exministro de Vivienda. Expresidente de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía de Panamá.