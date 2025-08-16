‘El Perú necesita liderazgo político real para combatir el crimen y atraer inversión’

Este es un proyecto de inversión privada impulsado por empresarios que buscaron capital en varios países. No recibieron respaldo de Estados Unidos o Europa y fue China quien apostó por él. El Perú, como cualquier nación latinoamericana, necesita inversión extranjera para crecer; sin ella, es muy difícil erradicar la pobreza. Chancay puede convertirse en un nexo directo con Asia, siempre cumpliendo la ley peruana y los compromisos internacionales. Incluso se ha contratado tecnología estadounidense para el control de mercancías. Hubiese preferido capital occidental, pero si no invierten, la responsabilidad también es suya. Lo esencial es que el puerto genere competencia y diversifique el comercio exterior.