Eduardo Quirós: ”Los decentes podemos hacer que las cosas cambien” Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Eduardo Quirós tiene respuestas a quienes dudan sobre su independencia política. El haber pertenecido al Partido Panameñista hasta mayo pasado, y ejercer el cargo de ministro durante la administración de Mireya Moscoso, ha sido motivo de cuestionamientos sobre sus posibles vínculos partidistas. Desde su perspectiva como precandidato autónomo a la presidencia, los independientes tienen chance de lograr la victoria en mayo de 2024. Lo dice por el hastío y lo defraudado que se siente el panameño ante el desempeño de los colectivos tradicionales. La fórmula, según su criterio, consiste en la participación colectiva a la hora de tomar decisiones, lograr consensos en fechas precisas, enfrentar los problemas y no patear la lata, entre éstos últimos la seguridad social y la infiltración del crimen organizado en la política.

¿Valió la pena el salto de La Estrella de Panamá a precandidato a presidente?

Sí, sobre todo porque tenemos un compromiso para tratar de hacer que las cosas cambien.

¿Se considera un político?

Yo creo que todos somos políticos. Aunque esos 12 años de inactividad en la política me hicieron mucho bien. Puedo ver mejor las necesidades de la gente y comprender mejor el sentido de la política con “P” mayúscula. Es decir, la que es servir e intentar que el bien común sea mejor.

Siempre ha sido político…

Yo creo en la participación política. Incluso desde antes de cumplir la mayoría de edad estaba activo en política.

¿Cómo hará para zafarse del estigma de que los políticos no cumplen lo que dicen?

Lo preguntas y creo que no conoces la magnitud de lo que es. Este proceso de recolección de firmas te obliga a estar en contacto directo con mucha gente. Por lo menos así lo hemos asumido. Conversamos con la gente y hemos notado un rechazo impresionante a la política. La gente siente que la han defraudado, que no le han cumplido y no tienen credibilidad, no hay confianza. Lo que necesitamos es lograr recuperar esa credibilidad, dar esperanza a la gente. Que los panameños comprendan que tienen que participar para que los cambios se puedan cumplir. No es dar un voto de confianza y luego cheque en blanco y te pierdes por cinco años. No, esto va a requerir que todos los ciudadanos nos involucremos. Habrá quienes tienen que dar cinco pasos, otros más, pero todos nos tenemos que involucrar para obtener o recuperar la credibilidad.

¿Qué será diferente en su caso para convencer al elector?

En ese caso viene el aporte que uno hace. Hay que trabajar esa esperanza porque el panameño en el fondo es bueno, duda, pero quiere confiar, quiere creer que hay decencia, que los decentes podemos hacer que las cosas cambien. Hay que trabajar esa esperanza. Lo otro es presentar una trayectoria y una hoja de vida que muestra que hay alguien que ha ejercido el servicio público, que lo ha hecho correctamente y por otro lado, que asume un compromiso entendiendo que hay que plantear los problemas, ir a sus causas, plantear soluciones y cómo se van a resolver.

¿Por qué se califica como independiente teniendo vínculos con el Partido Panameñista?

La independencia está en tu capacidad de serlo frente a cada decisión importante que tienes en la vida. Yo siempre he sido absolutamente independiente, incluso cuando fui parte de un partido político. No siempre acataba las decisiones de la cúpula o de quienes dirigían la organización. Después de 12 años de no militancia tengo que decirte que no me siento representado por ningún partido político. Las instituciones están quebradas, lamentablemente para la democracia. La ruta independiente está en la capacidad de poder decidir de esa forma. La segunda cosa es que creo importante que para el próximo gobierno podamos tener gente que sume de todos los sectores. Eso sólo se puede hacer si un independiente preside el país.

¿Cuándo renunció al panameñismo?

En mayo de este año, pero después de no tener militancia por 12 años.

¿Pero aún conserva vínculos?

No, en realidad ninguno porque por razones de mi desempeño profesional había decidido adoptar una línea muy estricta de separación.

¿Por qué se le asocia entonces con la expresidenta Mireya Moscoso?

Bueno, me imagino que lo asocian porque fui ministro de su administración. Que tenga ella relevancia en el partido actualmente, creo que más bien la presidencia del colectivo está en otras manos. Me parece que asumir la decisión de recogerme firmas o de respaldar mi candidatura, lo he dicho ampliamente, tengo los brazos abiertos para todos los que quieran apoyar mi candidatura y crea en el proyecto.

La pregunta refiere a la forma en que se presentan los candidatos… si quienes me rodean están muy vinculados a partidos políticos puede crear la duda…

Yo te contestaría con una serie de preguntas para que el lector las valore: si tomas la decisión de activarte en la vida pública para servirle a tu país en una forma en la que no había otra manera de hacerlo, ¿eres un buen ciudadano o no? Porque estás definiendo que la participación política tiene un valor. Ahora hago la siguiente pregunta: ¿eso te encadena? ¿somete tu criterio? ¿estás impedido de liberarte y decidir un hasta aquí y me separo? ¿no tiene un valor, más bien, salir de una organización cuando sientes que no te representa? ¿eso te inhibe del futuro para siempre? Esa serie de preguntas las expongo para llegar al fondo.

Lo que buscamos es la honestidad que se tiene con la ciudadanía para presentarse como independiente…

Y yo regreso sobre el punto que valido. Es una buena oportunidad para aclarar que la independencia de criterios está en la persona. Segundo, ahí está mi hoja de vida, mi trayectoria. Que me diga alguien que no soy independiente en mi criterio, o en la forma de tomar decisiones en asuntos importantes, lo he sido en cualquier circunstancia y enfrentado a cualquier situación. Dicho eso, yo puedo entender que alguien que no presente su hoja de vida totalmente abierta, omitiendo que hace 20 años fui ministro en la administración de Mireya Moscoso, sí lo fui y lo disfruté. Que 12 años estuve inactivo, también es un hecho cierto, entonces veamos las cosas en su contexto general.

¿Quién financia su campaña?

Uno, tienes que definir criterios muy claros. Yo asumí la decisión de que mi campaña no solamente tuviese los criterios que establece el Código Electoral, sino unos criterios adicionales. Por ejemplo, no recibir dinero de ningún partido político o de alguna persona que esté directamente ligada a un partido político y también que el financiamiento de mi campaña estará completamente abierto una vez termine mi candidatura.

Usted ha mantenido en reserva los nombres de quienes financian su campaña, ¿por qué?

Hay una etapa en la que estamos haciendo una campaña austera. Es una realidad porque el trabajo está en el candidato que sale a buscar las firmas y no es tan fácil que alguien te firme si no estás ahí para responder sus preguntas, eso es algo muy personal y el compromiso que tenemos. También tenemos activistas y voluntarios en menor medida que están ayudando y se les cubre el estipendio, la alimentación, en términos generales. No son gastos significativos en este momento que cubrimos con aportes familiares y amigos cercanos.

¿Cuántos activistas tiene?

Estamos limitados por el tema de la aplicación. Confiamos en el Tribunal Electoral, en que mejore la herramienta para recolectar firmas. Adquirimos 82 teléfonos celulares con la aplicación y a veces los rotamos según el área determinada para obtener la mayor cantidad de apoyo.

¿Cuántas personas le brindan su apoyo al día?

Depende del momento y la hora que lo hagas. Estar en lugares de flujo masivo de personas, poder estar en las terminales de transporte, en el metro, en los parques. Hay gente que va con más tiempo y se acerca y puedes hablar con ellos más calmadamente. En un día el equipo puede conseguir entre 200 y 400 firmas al día.

Se encuentra en el tercer lugar en la recolección de firmas para la candidatura independiente. ¿Cómo se siente en esta posición?

Yo creo que es importante explicar que es necesario lograr el 2% de los votos válidos como piso para calificar, eso representa 39 mil y doscientas firmas aproximadamente para aspirar en una de las tres candidaturas independientes. Nosotros estamos muy cerca de obtener ese mínimo, pero luego tienes que competir por ser uno de los tres que más firmas recoja. Yo me siento bien con lo que estamos haciendo, creo que hemos tenido un desempeño muy encima de las expectativas que iba a tener o que pensaba tener, porque hemos tenido mucho respaldo orgánico. Es decir, de gente que se nos acerca y nos comenta que hicieron la video llamada y nos dieron su apoyo. Cuando empiezas a ver los números, eso está siendo significativo. Hay mucha gente que todavía está pendiente de firmar y lo están haciendo. El periodo dura hasta julio del próximo año.

¿Cómo convence a una persona de firmar su candidatura?

Yo me presento, les doy mi hoja de vida, les entrego una volante en la que está mi historia, les digo que hay un QR donde puede ahondar en la propuesta y hablo con ellos, les explico mis intenciones.

¿Qué opción real considera que tienen los independientes en esta elección considerando el poder económico de los partidos políticos?

La veo toda. En esta elección no se trata de quién tiene la cuenta más grande. Se trata de quién entiende los problemas de la gente, conoce sus causas y presenta cómo se pueden solucionar y muestra cómo lo va a hacer. Ese va a ser el centro de este debate.

¿Cómo haría un independiente con la logística?

Hay una gran cantidad de candidaturas independientes a distintos niveles. Ya no es un solo candidato buscando votos el día de las elecciones, son muchos independientes a diferentes cargos. Lo que hay que construir es un gran acuerdo con todas esas candidaturas para que tengas una estructura electoral seria. Construir un acuerdo y aparte, velemos por el día de las elecciones, porque las estructuras partidarias a las que se les da tanta relevancia no han tenido éxito en otros países de la región porque están muy quebrados. Tienen una gran cantidad de gente que inscriben en sus partidos, como lo hizo el oficialista el pasado fin de semana que metió 50 mil, ¿pero tú crees que realmente hay gente en este país que cree que el gobierno lo está haciendo bien? No, en esa estructura inscriben a la gente, pero esos no son votos.

Hay dudas sobre la plataforma del Tribunal Electoral a la hora de inscribir las firmas. ¿Si no tienen confianza en esta herramienta para qué seguir en la carrera?

Lo importante es la voluntad popular. Estás en la carrera porque quieres saber si los ciudadanos quieren ejercer el poder que se les ha dado para poner a un independiente en la papeleta. Es un momento estelar. Esto está mucho más consolidado que la elección anterior. El ciudadano, con su firma, puede decidir quién va a estar ahí en la papeleta, y eso es un poder enorme. Yo creo que la herramienta es eso. Se nos dijo que la plataforma era funcional, que estaba bien elaborada, pero ha tenido problemas. Aun así, seguimos adelante.

¿Tiene confianza en el Tribunal Electoral?

La institución se ha ganado una credibilidad en el país, pero en los últimos años está muy golpeada. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de designar a un magistrado recientemente no ayuda para nada en esa credibilidad. Sin embargo, en esto no hay otro árbitro, es el que tenemos. Si confío, diría: confío, pero verifico.

¿El nuevo magistrado del Tribunal Electoral, en qué daña más la credibilidad de la institución?

Creo que debe declararse impedido en todo proceso en que tenga relación el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Los otros magistrados que de alguna forma mantenían vínculos con partidos políticos, ¿tenían que haber hecho lo mismo?

La forma en la que tan recientemente ha tenido participación y en la que llega evidentemente le deja ese canal para poder mostrar su independencia. Si él lo hace, se va a ganar el respeto de la ciudadanía.

Al final las elecciones involucran a todos los partidos…

Lo que sucede es que tenemos una situación política tan convulsa que hay tantas decisiones menores o previas en el camino hacia el día de las elecciones, que evidentemente no se trata solo de las elecciones. Creo que el TE ha reaccionado bien, han hecho acciones rápidas frente a ciertos hechos específicos, ahora hay que ver si la credibilidad se logra recuperar.

Muy pocos se atreven a hablar de la infiltración del narco en la política, ¿cómo lo enfrentaría usted?

Primero hay que tener muy claro que no podemos seguir escondiéndolo. Está pasando y ocurrió en las elecciones pasadas. Las autoridades lo saben. Por lo menos en las tres últimas administraciones han dicho que existe dinero del narcotráfico en las elecciones. Entonces, hay que evidenciarlo y que la justicia haga su trabajo. Eso está en el centro de mi decisión de no sentirme representado por un partido político. Entonces me lo reclaman. Pero eso está en el centro de mi decisión. Los partidos políticos no han sabido enfrentar la penetración del narco en las elecciones internas y las generales.

En el caso de los candidatos, que es lo más evidente, son quienes ceden a recibir dineros sucios para después protegerlos.

Cuando llegue el momento de recolectar dinero para su campaña, ¿cuál será su esquema de financiamiento?

El mismo que permite la ley. Los recursos que provienen del Tribunal Electoral y con estándares éticos cuando se trata del financiamiento privado.

¿Cuál sería la primera cosa que haría de llegar a la presidencia?

El acto número uno es el ejemplo de honestidad en el servicio público y si el resto de los funcionarios observa que el presidente es honesto, y actúa de manera honesta, eso permea hacia abajo. Esa decisión guarda relación con la educación. Lo es todo, la gran transformación de este país está en la medida en que entendamos que todo se basa en la educación, que fue el gran engaño de este gobierno, que la llamó “la estrella de la educación”. Toda decisión debe ir en ese sentido.

Ese acto es estructural, pero ¿qué otra cosa está en su lista de prioridades?

Hay una lista larga. Lo primero es la eliminación de los ministros consejeros; el establecimiento de que las partidas discrecionales no sean subjetivas; el empoderamiento de los órganos de control que ahora están sometidos; el establecimiento de una relación con la Asamblea Nacional con apego estricto a la ley, que no esté secuestrada por la Comisión de Presupuesto.

Pero eso más bien lo define la elección de los diputados…

Por eso parto diciendo que el servicio público impone honestidad. Enfrentar los problemas, porque ahora mismo se puede decir muchas cosas, pero lo más importante es definir las prioridades y saber que el presidente no está ahí para esquivar los problemas, sino para enfrentarlos. La seguridad social es el centro de nuestra paz social. La gente no lo entiende. La paz social panameña está construida por la seguridad social que tienen los panameños, el sistema está quebrado, no es que va a quebrar, tienes que enfrentarlo desde el día uno.

¿Cree usted que cuenta con el temple para enfrentar esos problemas?

Se requiere construcción de consensos y acuerdos, pero de manera rápida y eficiente entendiendo la gravedad del problema. Hay que construir consensos con fechas de cumpleaños claras donde se defina la solución, aunque sea una primera línea para enfrentar los problemas.

