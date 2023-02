Leah Cedeño: 'La ley de conflicto de intereses obliga a los diputados a hacer su declaración de bienes, pero no necesariamente es pública' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Sólo nueve diputados de los 71 que conforman la totalidad de curules han entregado al portal Espacio Cívico su declaración de bienes patrimoniales y de conflicto de intereses. Las planillas, la asistencia, la hoja de vida, y la transparencia con la que actúan los diputados se valoran para otorgar una calificación. Los que más gastan y menos información entregan son los peores calificados. El objetivo de la organización no gubernamental es intentar reforzar el voto informado de los ciudadanos, especialmente cuando se acerca un nuevo periodo electoral y lo más importante, el adecentamiento de la política. No solo de la Asamblea, sino del acceso a la información, los datos abiertos, las planillas, viajes y viáticos. Ofrecer al ciudadano las herramientas para que pueda hurgar en las finanzas públicas sin tanto mareo, de una forma clara y precisa. Leah Broesner, vicepresidenta de Espacio Cívico, explica la metodología para calificar a los diputados, revela quiénes son los 10 más buscados, y los planes para las próximas elecciones.

¿Cuántos diputados han publicado su declaración patrimonial?

Nueve diputados han entregado una declaración voluntaria de intereses y de patrimonio. Obviamente, por la metodología de boletín escolar que tiene el boletín de diputados, vas a ver que estos nueve diputados van a estar con el mayor puntaje, porque se les asigna un puntaje a los diputados que otorgan de forma voluntaria estas dos declaraciones.

¿Quiénes son los diputados?

Los independientes Juan Diego Vásquez, Edison Broce y Gabriel Silva. Eric Broce del PRD, Yesenia Rodríguez del panameñismo, Corina Cano del Molirena, Mayín Correa del CD, Luis Ernesto Carles del panameñismo y también el independiente Raúl Fernández.

¿Cómo es el proceso para que el diputado les entregue su declaración de bienes patrimoniales?

Nosotros hemos mandado en dos ocasiones cartas formales, una al principio de la herramienta y la otra a la mitad. Algunos respondieron, otros no dijeron nada. Otros dijeron que no les parecía una obligación. Los que decidieron responder son los nueve. No es un proceso en el que ellos responden de inmediato. Incluso hay un proceso de entender el formulario. Les hablamos del parlamento abierto, sobre todo el de ética y probidad, que es bajo el cual se rige la importancia de presentar estas declaraciones. Una vez se comprende que no es un asunto político, o por molestar a nadie, sino que es algo muy válido que pueden hacer, entonces pasan a presentar la declaración y nos hacen llegar vía correo electrónico una carta en la que autorizan a Espacio Cívico a publicar las declaraciones.

¿Cuál es la excusa de los diputados que no entregan sus declaraciones de bienes patrimoniales?

Mayormente dicen que no están obligados a hacerlo y eso obviamente fue antes de la ley de conflicto de intereses, pero con la entrada de la ley de conflicto de intereses debe cambiar. Lo interesante es que la ley de conflicto de intereses lo lleva a hacer la declaración, pero que no necesariamente es pública. Al hacerla pública es diferente. A veces la gente piensa que es más importante la declaración de patrimonio, pero ambas son importantes. La primera es saber cuánto tienes y con cuánto entraste. Pero la de conflicto de interés en sí, no es una falta, sino, no prevenir el delito. En este sentido podemos observar, por ejemplo, un diputado que se financiaba con el aporte de un abogado, ¿qué busca este diputado al rechazar una ley? Queremos entender los conflictos de intereses de los diputados, saber qué tan altruista fue el aporte de las personas que apoyaron sus campañas o si hay otros intereses. Tener el interés, reitero, no es la falta, sino saber prevenir al momento en que se presenta el conflicto.

¿Cuáles son las búsquedas más comunes cuando se meten a la página?

En los últimos 18 meses las mayores descargas que hemos tenido han sido la hoja de vida del diputado y su propuesta política. Es lo que la gente busca.

Casi al finalizar el periodo legislativo…

Sí, y siempre es interesante ver cuando hay una noticia o un escándalo de algún diputado se disparan las visitas a la página y las búsquedas. Por ejemplo, los más buscados de la página son Benicio Robinson (PRD), Raúl Pineda (PRD), el diputado Héctor Brands (PRD) también porque la gente busca su nombre en Google y en las primeras opciones aparece la Asamblea Nacional y Espacio Cívico, pero la gente lo sigue buscando sin estar activo como diputado. Luego tenemos a la diputada Kaira Harding (PRD) del 8-1, Juan Diego Vásquez, independiente 8-6, Crispiano Adames (PRD) del 8-7, Sergio Gálvez (CD) del 8-7, Jairo Salazar (PRD) del 3-1, Zulay Rodríguez (PRD) del 8-6 y Edison Broce (independiente 8-8).

¿Qué buscan de ellos?

Por lo general la hoja de vida, la propuesta política. Pero también monitorean la planilla y los viáticos.

¿Quién tiene la planilla más acumulada en el periodo actual?

Primero hay que explicar que en la página de la Contraloría se puede descargar solamente la planilla 002 y el décimo tercer mes relacionado a esa planilla. Las otras áreas, cuando le das clic, la Contraloría no te permite ver estos otros gastos. Solo permite ver esas dos cosas. Ese gasto acumulado del 2019 a la fecha, por ejemplo, el diputado Gonzalo González, que es el que más ha utilizado ese presupuesto está en $819 mil. Es decir, es un diputado que ha utilizado la mayor cantidad de dinero destinado a planillas. Por otra parte, el que menos ha utilizado ha sido Juan Diego Vásquez con $326 mil.

¿Todo se va en planilla?

Tendríamos que entrar a ver salario por salario para confirmarlo. Hay personas que tienen salario muy alto, otros que tienen salarios más bajos. Por ejemplo, la planilla del diputado Adán Bejerano (independiente 12-2) tiene más de 130 personas, pero acumuladas, es decir, mucha gente entra por un periodo de dos o tres meses y luego es relevada por otro personal, y así sucesivamente. Pero tiene casi todos del mismo apellido. Es una de las planillas que más nos llama la atención. Son de personal transitorio, pero con el mismo apellido habría averiguar si se trata de familiares.

Con respecto al comportamiento legislativo y sus donantes, ¿han encontrado alguna conexión?

Bueno, hay muchas constructoras dentro de los donantes de campaña y no necesariamente todas tienen contratos con el estado. Sin embargo, es un ejercicio que hay que hacer aparte y cruzar información porque un donante de campaña no debería ser contratista del estado. Si como empresa aspira a ser contratista del estado no debería hacer donaciones de campaña porque hay un conflicto de intereses.

Puedes entrar al buscador, poner donaciones y buscar tu diputado y puedes ver quiénes donaron en el 2019 y cuáles van a repetir en la campaña de 2024 para entender a quiénes se deben estos diputados.

¿Qué dato llama la atención en este ejercicio?

El tema de las constructoras, porque sentimos que no debe existir ese conflicto de intereses.

En lo referente a narcopolítica, ¿encuentran algún indicio entre los donantes y la gestión de algún diputado?

No lo llamaría indicio, pero puedes encontrar un abogado que mayormente sus clientes han sido acusados de narcotráfico que le donó a algún diputado(a) que está en la Asamblea. Se puede ver qué afinidad puede tener, si bien no dice mucho, es interesante que haga la ciudadanía esas investigaciones. Curioso que cuando publicamos en las redes sociales la declaración de patrimonio de intereses, la gente comenta, aprueba o desaprueba la acción del diputado. En otros casos afirman que tienen mucho más de lo que dijeron, hacen un juicio de valor.

Se aproxima una nueva elección, ¿contarán con un monitoreo de los presidenciables?

Vamos a hablar de los candidatos a diputados. Pensamos que el órgano legislativo es de suma importancia y es importante monitorear la gestión. El voto informado va a ser para la sección de diputados. En nuestra página hay una sección de voto informado para el 2024 en la que existe un perfil de lo que se le va a pedir a los candidatos a diputados. Los candidatos pueden publicar su información en nuestra página, nosotros les vamos a servir de plataforma para que se den a conocer bajo factores muy específicos que tienen que ver con las áreas de enfoque de su propuesta, salud, educación. Y vamos a pedirles también que nos den su declaración voluntaria de conflicto de intereses y patrimonio.

Sería bueno pedirles que notaricen sus propuestas para evitar que sean un mecanismo de convencimiento sin sustento…

Aún siendo voluntario solamente nueve diputados han entregado sus declaraciones. En ese momento, cuando lanzamos la guía de políticos en 2019, de los 480 candidatos que había, menos de 30 personas entregaron esta declaración.

¿Cuántas personas alimentan de información el portal?

Tenemos una persona que hace la minería de los datos. Otra que se encarga de ordenarla, limpiarla y subirla. Y una más que se encarga de verificar los datos.

¿Qué diputado ha gastado más en viáticos o viajes?

Es interesante porque no han gastado mucho en este renglón. Lo que nos llamó la atención es que hay diputados correctos que al ver que de pronto tienen un viático en nuestra página que no les hace sentido nos preguntan y nos corrigen. A veces ha ocurrido que nos dicen que no viajaron y devolvieron el dinero, pero la Asamblea no lo registró en su portal. Nos entregan las copias de los cheques que entregaron al Tesoro Nacional. Nos hacen llegar cartas en las que consta que la Asamblea recibió el dinero de vuelta y no lo registraron. Ahí surge un error en cadena, por lo que al diputado le toca hacer una gestión interna para corregirlo. A veces sí lo corrigen. La sección de transparencia de la Asamblea, curiosamente, cuando ocurrió algo como lo relatado, estuvo sin operación por dos días consecutivos.

¿Qué tanto cree usted que esta información en general ayuda a combatir la corrupción?

El acceso a la información y la transparencia es algo que previene la corrupción, entre más ojos hay sobre una gestión y más acceso de datos, menos oportunidades a que se den actos de corrupción. Eso va a ir cambiando porque estamos en la era digital, en la que no hay espacio para la opacidad. Me gustaría mencionar algo sobre los datos abiertos. Poca gente sabe qué es un dato abierto. Si entras a la página de la Contraloría a buscar una planilla, no puedes descargar ni un PDF o un Excel. Es una vista web a la que se tiene acceso, pero sin descarga. Eso ya es un dato cerrado que va en contra de los estándares de la Contraloría.

¿Cuál es el criterio para calificar a los diputados en el boletín?

El criterio va de acuerdo con la importancia que le damos. Eso nos basamos en la hoja de ruta de parlamento abierto y le asignamos un peso de acuerdo con lo que sentimos que es importante.

¿Pero qué tan subjetivo llega a ser?

No es subjetivo. Realmente el 17% son las declaraciones. Cada cosa tiene un porcentaje y al final se suman. Cuando mides la asistencia, por ejemplo, la haces en base al promedio de los 71.

¿Quién sacó la mejor calificación?

Los nueve que hicieron la declaración patrimonial y de conflicto de intereses.

¿Los peores?

Los que más han gastado y no han declarado. Ahí te puedo mencionar a Gonzálo González (PRD) del circuito 4-4. Marcos Castillero (PRD) circuito 6-3, Alejandro Castillero (PRD) circuito 6-1, Jaime Vargas (PRD) circuito 5-2, Rony Araúz (CD) circuito 4-3. Esos son los diputados que tienen un porcentaje bastante bajo.

¿El presidente de la Asamblea qué puntaje tiene?

Crispiano Adames tiene un puntaje medio de 2.9 (el máximo es 5). Utilizamos variables muy específicas. Medimos asistencia, planilla, viajes, declaración voluntaria de patrimonio e intereses.

¿Qué es espacio cívico y a qué se dedica?

Es un observatorio ciudadano dedicado al monitoreo de datos firmes, tangibles, que proceden de fuentes públicas. Con eso armamos lo que es el observatorio ciudadano en el que se puede tener acceso a la información para monitorear a sus diputados. Aparte de eso propiciamos espacios de diálogo sobre temas parlamentarios que están en el debate público constantemente. Todo lo que hacemos tiene que estar alineado a los pilares del parlamento abierto que es transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, ética, y probidad que tiene que ver con declarar el conflicto de interés y los patrimonios.

¿Cómo se financia Espacio cívico?

Inicialmente fue con el capital propio de cada uno, algunos aportamos horas de trabajo y otros pusieron dinero, para poder desarrollar las herramientas. Una vez logramos fortalecer la imagen y las herramientas, algo más sólido, podíamos competir por fondos internacionales. En este momento lo hemos hecho en la embajada de Estados Unidos, la de Canadá, ambas en Panamá, y en el Instituto Internacional Republicano, que son las organizaciones internacionales que han financiado la fundación.

