Katleen Levy: 'La recolección de firmas en la libre postulación es una casa de empeño' Larish Julio | La Estrella de Panamá

La aspirante a la presidencia de la República por la libre postulación, Katleen Levy, quien renunció al partido Panameñista evidencia las hondas fisuras que la separan del actual presidente del colectivo, José Isabel Blandón. Competir contra él es imposible, señala la entrevistada, por la desigualdad en poder y financiamiento.

En ese escenario, explica que Blandón insiste en llegar a la vicepresidencia y que al reservar puestos de elección para las alianzas, debilitó al partido. A juicio de Levy, el partido no logrará resultados efectivos si continúa empleando la misma estrategia que en las elecciones de 2019, cuando logró solo el 8% de los votos, nunca antes había marcado tan bajo el Panameñismo, dice.

En la lucha por la recolección de firmas para la libre postulación, en las que Levy se encuentra en el sexto puesto en cuanto a la cantidad de firmas recolectadas, asegura que el ejercicio se ha convertido en una vil casa de empeño en el que gana quien más paga por firmas. Esta realidad le dificulta competir por el limitado financiamiento que tiene. Prefiere apostar a salir a las calles y hacer el trabajo sola, sin tener que pagar a nadie. Confía en que para el 31 de julio, fecha en la que culmina la recolección de firmas, su foto aparecerá en la boleta del Tribunal Electoral como candidata a la Presidencia de la República por la libre postulación.

En la carrera por la recolección de firmas se posiciona en sexto lugar entre los que más han recolectado, ¿qué cree que debe hacer para quedar entre los tres primeros?

Katleen Levy: 'La recolección de firmas en la libre postulación es una casa de empeño'

Primero que estoy muy contenta, las firmas que he conseguido las he sudado, han sido porque he visitado cada casa para que nos den la oportunidad. Hemos presentado propuestas, no es que yo esté en mi oficina pagando por firmas. Es lamentable, la recolección de firmas en la libre postulación es una casa de empeño, quien paga más tiene más oportunidades de llegar y está en el top tres, que son los que van a pasar. Nosotros vamos a continuar recorriendo el país buscando las firmas. Aún nos queda hasta el 31 de julio para caminar y estoy segura de que vamos a quedar dentro de los tres primeros.

¿Quién paga por las firmas?

Los precandidatos. Los que están liderando pagan por firmas a sus activistas. Pueden pagar $3, $4, $5 o $6 por firma conseguida. En días de año nuevo que nadie estaba recogiendo firmas, como el 1 de enero, llegaron a pagar hasta $8. Te mandan tu mensaje como activista: hola, hoy vamos a pagar $8 por firma, ¿te animas a buscar? Es muy difícil competir así, yo no soy millonaria, me estoy patrocinando sola la campaña, tengo un par de amigos que no son políticos que me han estado ayudando, pero competir de esa manera ha sido desigual.

¿Cómo se financia la campaña?

Yo soy abogada y empresaria, ya había hecho un ahorro para esta campaña y al final he buscado apoyo de familiares y amistades que no tienen que ver con política, pero les comenté a lo que aspiro y a lo que puedo llegar y me han estado apoyando. Pero compararme con los que tienen 100 mil firmas, mi gasto no es ese.

¿Cómo va a cambiar la estrategia para poder lograr su objetivo?

Sí, te digo que yo había parado por algunas cosas que me han pasado, la muerte de mi padrastro y los ataques que he recibido como mujer a lo largo de mi campaña. Llegó un momento en el que sí estuve como cabizbaja, me desanimé. Pero después arranqué, tenemos hasta el 31 de julio y espero que esos bolsillos de esta gente no lleguen hasta allá, porque es una negociación. Todavía no se sabe cuánto le va a dar el Tribunal Electoral a cada candidato. Puede ser que los candidatos le estén diciendo a los representantes o a diputados que les van a dar un millón de dólares después de que recojo las firmas, y te puedo dar esto después para pagarte la campaña. Entonces han estado metiendo a representantes actuales. Es un negocio que le ha convenido a las personas que están en la recolección de firmas porque diariamente se pueden meter al bolsillo $90 si recoge 30 firmas. Yo no tengo esa plata. Así que lo que hago es que busco solita mis firmas.

Se decía que el señor Juan Carlos Varela la financiaba, ¿qué hay de cierto en eso?

No, se comprobó que no. Fue la época en la que competí contra el señor José Blandón por la presidencia del partido Panameñista. Si él me hubiera apoyado a mí hubiera sacado un porcentaje más alto, saqué el 30% sola. Varela sigue teniendo una fuerza en el colectivo porque a diferencia de Blandón él sí formó una estructura de muchos años que hoy todavía le son leales, pero en este momento Blandón no lo ha hecho. Si me hubiera apoyado, yo hubiera ganado.

Ese 30% del que habla, la apoyó para endosar su firma para su campaña?

En este momento yo he sido muy respetuosa y no he querido que me apoyen para conseguir firmas porque yo me fui del Partido Panameñista, renuncié.

Pero esa gente que creía en usted, ¿ no le endosaron su candidatura?

Hay una realidad, todas las personas, estén inscritas o no en partidos políticos, pueden firmar. Pero cuando camino no sé en qué casas hay Panameñistas o no. Muchos me han llamado para decirme que me van a firmar, me invitan a su comunidad para caminar y recoger firmas. En esta semana salí en la televisión y recibí mensajes de miembros del partido que coinciden conmigo en que no hay democracia en el partido Panameñista, que lo que advertí que iba a pasar, está pasando. Se están reservando las posiciones.

Hay tres personas con ciertos vínculos al colectivo que están postulándose por la libre, ¿qué le dice a usted eso?

Yo fui la única que me salí. Eduardo Quirós también, pero Melitón Arrocha, quien también busca firmas para presidente, no renunció. Lo que me dice es que en este momento no estamos conectando con el Panameñismo, yo no me siento identificada tanto en principios, o valores. Cuando yo entré al partido había democracia, todas las posiciones fueron a primarias, pero en este momento se están reservando. Si yo hubiera podido correr dentro del panameñismo a primarias en contra de Blandón para el cargo de candidato presidencial, yo lo hubiera hecho. Pero si tú estas reservando todo, porque tienes la dirigencia, la Junta Directiva, el Directorio Nacional, es imposible poder competir. Adicional a eso, maneja el subsidio electoral. No hay transparencia con el subsidio, todavía nos preguntamos qué se está haciendo con el dinero, cómo están manejando la plata. Ahora viene a una campaña presidencial con el mismo logo con el cual perdió en las elecciones pasadas, obtuvo un 8% cuando el partido nunca había perdido así. Viene con la misma estrategia de estar eliminando los colores del partido Panameñista, estrategia que hizo en la pasada elección cuando se quiso vender como independiente, pero a la final, después de estar viviendo 30 años del gobierno, no puedes venderte como independiente.

¿Usted financia su propia campaña?

Sí.

¿Cuánto le sale al mes?

Al mes podríamos estar hablando de aproximadamente $7 mil u $8 mil.

¿De dónde saca la plata?

De mis negocios. Yo trabajo y me va bien. No se puede decir que esa cantidad es mía, hay gente que me ayuda. Acuérdate que vengo del sector agro, de la construcción del área del circuito 8-6 y de $500 en $500 voy tocando la puerta y te ayudan.

Ahora va a necesitar más dinero…

Siempre he pensado que si yo salgo a la calle es muy diferente. Obviamente estoy peleando con unas carteras más fuertes y que es imposible. Pero es hasta el 31 de julio, todo puede pasar.

¿Qué pasa en el partido Panameñista, falta de democracia o un divisionismo marcado entre Blandón y Varela?

Yo siempre aspiré a quedarme dentro del partido Panameñista. Cuando empecé mi caminar saqué cierta cantidad de convencionales. Era la persona con más convencionales a nivel nacional porque el circuito al cual representaba es el de más inscritos a nivel nacional. Me senté en la mesa con Blandón y le dije que quería ser parte de la junta directiva, indistintamente de la posición. Eso no me importaba, creo que tengo todo. Cumplo con todo. Soy la persona con más convencionales en el partido y le dije que iba a hacer mi campaña a nivel nacional, que no quería que él me diera una línea. Cuando arranqué a caminar nunca me dio una posición. Con eso y todo, me dijo que no me iba a postular y comenzó a hablarle a las personas para decirles que si me apoyaban a mí, el día de mañana cuando se decidían las reservas iba a reservar la posición para negociarla en alianza.

¿Quiere decir que reservó las posiciones de quienes le apoyaron a usted?

Si tú pretendes ser candidato, caminas todos los días, inscribes y te llama el presidente del partido y te dice: en cuanto tú apoyes a Katleen no voy a sacar la candidatura “x” porque la estás apoyando y no va a ser para ti. En esa situación, ¿qué haces? Yo lo decía, y hay una nota que le mandé a Blandón en la que le pregunté qué posiciones iba a reservar, porque si reservas posiciones es imposible que puedas competir. Él dice que está reservando los puestos por el tema de las alianzas, pero el partido se hubiera lucido si hubiera sacado toda su oferta electoral.

En esta elección, ¿cuál es el futuro del Panameñismo?

Va a depender de las aspiraciones personales de Blandón. Está obsesionado con la vicepresidencia, pero a ti te tienen que medir, hay números. Hay una realidad, el Panameñista es muy fuerte en las áreas rurales, no así en las urbanas. Nuestra estructura fuerte está en el área rural. Entonces, ¿qué ha hecho Blandón para fortalecer esto? Nada. En el partido Panameñista no se ha inscrito una persona que se haya sumado por su liderazgo. Además, tres personas mandan en el partido y están viendo qué puesto les va a tocar en la negociación y él con la obsesión de ser el presidente.

¿Cree que logre una alianza con Cambio Democrático y otros partidos? ¿Le ve futuro a esa alianza?

Yo le puedo ver futuro porque creo en la estructura del Panameñista. El candidato Rómulo Roux, de Cambio Democrático no ganó la elección pasada porque no tuvo la estructura del Panameñismo cuidándole los votos. Si hay algo que tiene el partido Panameñista y el PRD es que saben cuidar sus votos. Tienen una estructura muy fuerte a nivel nacional. Para mí esa fue la causa por la cual perdió en la vuelta pasada, y en esta ocasión se puede dar, pero Blandón entendiendo que no puede pedir todas las posiciones a su favor.

¿Qué haría si gana su partido, regresaría?

Si sigue dirigido por José Isabel Blandón, no.

No veo que tenga intenciones de dejar la presidencia del colectivo…

Se la pueden quitar igual que él se la quitó a José Luis Varela. Los convencionales mandan.

¿Qué hizo José Luis Varela por el partido en comparación con Blandón?

Era más democrático. Todos fuimos a primarias. Yo fui a primarias, nadie me reservó ninguna posición. En este momento únicamente los que no quieren depender de Blandón, que están en el directorio, son los que van a ir a primarias porque no quieren exponerse en riesgo el día de mañana para que no los postulen.

¿Pudo haber luchado usted desde adentro del partido?

No había forma. No hay transparencia en el subsidio electoral, él lo iba a manejar a su favor completamente, iba a reservar posiciones y así nadie gana unas internas. Es imposible.

¿Cómo negociaría el Panameñismo con otros partidos sin reservar posiciones?

No había necesidad de reservar todas las posiciones. En un circuito como el 8-6 reservar las cuatro posiciones es ilógico. Tienes que ver cómo llegas al medio cociente. La vez pasada llegamos porque yo apoyé con mi participación. Esta vuelta no hay candidatos fuertes, al yo irme de ese circuito, qué candidatos quedan.

Si no sale en la papeleta, ¿cuál es su futuro político?

Yo tengo un movimiento, “Mano Amiga” con el que he salido a recorrer el país. En este momento ya llevo más de 500 días. Este movimiento nace para buscar soluciones a personas de difícil acceso. He camino el interior y he visto a quienes no tienen cómo llegar al hospital oncológico. En este momento no están presentando propuestas reales, todos hablan de alianzas. Yo quiero presentar las mías, por ejemplo, un hospital oncológico en provincias centrales, centros de emprendimiento que vayan casados con la Autoridad para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) para que les den seguimiento a los préstamos. El tema de la constituyente para que se reduzca la cantidad de diputados, conseguir más centros técnicos para preparar a los jóvenes en carreras técnicas y desarrollar el turismo. Yo voy a presentar propuestas, seguir caminando, porque todos están enfocados en alianzas.

¿Cuál es su propuesta para disminuir la corrupción?

El tema de la constituyente, reducir la mitad de los diputados, el no a la reelección. Aquí se dice y se habla que se pierden más de mil millones de dólares, ese dinero no puede ir para la caja personal de más de un político. Eso debería ir a obras.

¿Qué herramientas va a incorporar para combatirla?

Mira lo que está pasando con la ley de extinción de dominio, sacaron los delitos contra la administración pública, que es la corrupción. Entonces para qué presentan la ley. En este momento deberían esperar a que termine el periodo y esperar a que entre uno nuevo para que se discuta la ley tal cual. Ya perdió todo sentido, si haces bien las cosas en la vida, cuál es tu preocupación de que incluyan los actos de corrupción en la ley. Además de sanear la justicia.

¿Cómo sanearía la justicia?

Hay jueces que se sabe que los compran, que los sobornan.

¿Cómo puede probar eso?

Nosotros tenemos a la embajada de Estados Unidos hablando de temas todos los días que pueden asesorar. Yo me he reunido con ellos para hablar de esos temas, podemos asesorarnos. Yo no te estoy hablando de que la justicia está mal en este momento, cuando yo tenía un año y medio mataron a mi papá. Esa persona que lo mató recibió cuatro años de cárcel, aquí se negocian acuerdos de pena cuando no se debería. Tenemos que cambiar el Código Penal, empezar a hacer políticas más duras.

¿Qué opinión le merecen las precandidaturas que se vislumbran hasta ahora?

Martín Torrijos, no logro entender, tiene la popularidad, la experiencia, pero no logro entender cómo será oposición a su propio partido. Yo no soy hija de Omar Torrijos, ni de Arnulfo Arias, ni esposa de él, es totalmente diferente mi situación que la suya. No tengo vida ni herencia política. Él tenía estructura a nivel nacional. Yo, a diferencia de ellos, tuve dos meses para recorrer el país, si hubiera tenido un mes más, 'a tatai' (adiós) Blandón. Pero no pasó. Yo estaba recorriendo el país y les estaba advirtiendo a los panameñistas de lo que venía.

¿Qué hubiera hecho como presidenta del partido Panameñista?

No hubiera aspirado a la presidencia de la República.

¿Cree que Blandón está forzando el cargo?

Todos los presidentes de los partidos van a ponerse de presidente de la República porque aquí no hay democracia. Entonces, si hubiera ganado la presidencia del partido yo animo a candidatos a que participaran. Blandón hubiera podido ser uno. Pero no necesariamente tengo que manejar el subsidio, ser candidato, decir quién corre y quién no. Por eso la democracia está tan debilitada como ahora.

Usted fue vicepresidenta de la Asamblea, la califica como un ente corrupto, ¿qué hizo cuando estaba en ese cargo para adecentarla?

En la Asamblea son cinco en la junta directiva, no firmé un solo papel siendo vicepresidenta con Rubén De León, ni un solo papel. Ni un contrato. En ese tiempo estábamos viendo la campaña electoral del PRD y yo comencé a ver cosas que no me agradaban.

¿Cómo qué?

Pago de aviones, esto y lo otro, se movilizaba el presidente de la Asamblea en helicóptero, pago de comidas. Yo dije, este puesto realmente el que manda es el presidente y secretario general. La junta directiva nunca se reunió.

¿Por qué no denunció lo que estaba pasando?

Mira, nunca hubo una reunión de junta directiva. Dije me voy.

¿Qué pudo haber cambiado desde adentro que no hizo?

Es que a la Asamblea no la va a cambiar una sola persona. Hay mucha gente que solamente habla, si es solamente hablar y no te aprueban leyes, de qué sirve. Yo aspiraba a ser presidente de la Asamblea y mi partido apoyó a Yanibel Ábrego, ¿me entiendes? Qué te puedo decir, una golondrina no hace verano. Me senté con el presidente del partido, me llamó el presidente Juan Carlos Varela y me dijo que tenía que seguir los lineamientos del partido y votar por Yanibel Ábrego, yo me abstuve, no voté. Mucha gente piensa: ella es manejable. Yo no soy manejable. Soy una persona muy inteligente que cree en sus principios y valores y sé muy bien lo que está bien y lo que no.

Katleen Levy: 'La recolección de firmas en la libre postulación es una casa de empeño'