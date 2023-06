Felipe Argote: 'Precandidatos presidenciales evaden hacer planteamientos que les quiten votos' Larish Julio | La Estrella de Panamá

Los retos económicos que aguardan a la próxima administración gubernamental requieren de un equipo capaz de resolverlos y un Ministerio de Planificación y Política Económica que defina las prioridades. Pero más que eso, según el economista Felipe Argote, es necesario definir el rumbo del país. Un tema que ha sido postergado por décadas, aunque con intentos puntuales al que poco seguimiento se les ha dado. Definir posiciones en tiempos de política puede ser una ruleta rusa. Argote pide a los aspirantes presidenciales definir cómo van a atender el tema del déficit evidente en programas puntuales de la Caja de Seguro Social, así como su posición con respecto al contrato con Minera Panamá. De igual forma, analiza la capacidad de endeudamiento del país, considerando que los próximos préstamos se inviertan en un programa agresivo de infraestructura para generar empleos.

De los precandidatos que se vislumbran en este momento, ¿cuál es el más capaz?

Yo creo que como individuos todos tienen capacidad. Pero si tú me dices, con quién va a gobernar Martín Torrijos, o Rómulo Roux de Cambio Democrático, o José Blandón del Panameñismo, con los mismos diputados que están adentro votando a favor del gobierno. Si tienes ese equipo de trabajo no tenemos ninguna oportunidad, entonces creo que la alternativa está en los independientes.

¿Qué propuestas económicas de los precandidatos a la presidencia considera viables?

Es que todos están evadiendo hacer planteamientos que les quiten votos y solo dicen vota por mí, confía en mí, yo lo voy a hacer bien. No, dime cosas concretas sobre lo que vas a hacer. Por ejemplo, sobre el asunto de la minera, todo aquél que esté a favor de ese contrato. No entiendo cómo se va a renunciar a la soberanía, decir que no pueden pasar por arriba, o decir que solo seis funcionarios van a poder pasar. Eso es absurdo. Solamente el contrato, por hecho de que dice cómo te vas a gastar la plata. Hay cosas que se pueden mejorar.

¿Qué precandidato tiene un mejor plan para atender el tema de la Caja de Seguro Social?

Ninguno. Todos están diciendo que voten por ellos para que cuando sean presidentes nos vamos a sentar a dividir el sacrificio entre todos. No tienen ningún plan. Y quien puede tener un plan es aumentar la edad de jubilación y la cuota empresarial, así como a los trabajadores, y no lo quieren decir. Ese es el problema. Que lo digan, así es como se hace política.

¿Hay forma de sacar adelante el déficit del programa Invalidez, Vejez y Muerte sin implementar medidas paramétricas?

Claro que sí. Aquí no existe edad de jubilación, sino la fecha en que cumples la edad para que la CSS te mande un cheque porque todo mundo sigue trabajando. El asunto es muy sencillo. Aquí somos más fundamentalistas de mercado que Milton Friedman. El Fondo Monetario Internacional dijo, vamos a dividir el sistema, unos se van a quedar solidarios, pero a partir de 2008 no entró nadie más a ese programa. Mientras que en el sistema solidario hay dos por cada jubilado, en el sistema mixto hay 200, por ejemplo.

El próximo gobierno tendrá que atender el tema de la CSS, de no lograr un consenso en el primer año, ¿cuánto tendrá que poner el gobierno central para tapar el hueco?

Depende de la propuesta. Yo he hablado de que siga siendo mixto, pero para todo aquel que tenga dos salarios mínimos. Es decir, lo que paga al seguro se va al fondo solidario y de ahí hacia arriba todo su salario se va al fondo personal. Significa que si tienes mil dólares de ingreso, los primeros mil cien que pagues, van al sistema solidario, de lo cual te garantiza $700. Lo demás que pongas al fondo personal de pensión. El problema es que la plata que debería de estar en el solidario no está ahí. Yo estoy en contra de que se fusionen ambos programas. Yo propongo que lo que ahora tienes en el fondo personal no se toque, estoy hablando de la parte solidaria del sistema mixto que debió estar siempre en el sistema solidario.

La CSS no tiene la capacidad de conocer de forma inmediata la cantidad que hay en la cuenta de cada individuo que está en el sistema mixto

Por eso hay que barrer a esa directiva. Los estados financieros que se están presentando son de 2020. Estamos en el 2023 y no sabemos cómo estaban los informes anteriores.

El presidente Laurentino Cortizo hizo un llamado a empresarios y trabajadores para que se pongan de acuerdo respecto al tema, ¿qué futuro le ve a eso?

Absurdo. Si llama a ambos sectores para que se pongan de acuerdo, ¿por qué organizó un diálogo con representantes de todo tipo de gremios?, había una clase de gente que sólo estaba para levantar la mano.

¿Debe ser un diálogo tripartita?

No, lo que pasa es que debe haber primero una estrategia país. Saber qué país queremos. A los individualistas les gusta el tema sajón que tiene el sistema individual. Pero allá cuando uno se pone viejo y vende su casa, lo llevan a un asilo y lo van a visitar una vez al año. Pero igual, cuando alguien se muere los impuestos son tan altos que casi no deja herencia. El sistema es complejo.

¿Es sustentable el tren Panamá – David?

Sabes que cuando China hace relaciones con un país le regala lo que pida. Costa Rica, por ejemplo, les pidió un estadio de fútbol. Panamá pidió un estudio técnico del proyecto que explica cuánto cuesta, pero no dice cuál es el punto de equilibrio que debe tener de pasajeros. Lo que yo sí sé, es que sale más caro traer los productos de tierras altas a la capital, que traer un producto de Holanda. Por supuesto, que esto baja las condiciones de la relación de costos. La línea uno y dos del metro es lo que cuesta el tren a Chiriquí, estos proyectos se hicieron en uno o dos años. Necesitaríamos determinar el punto de equilibrio. Este es un país logístico, lo que necesita son trenes, carreteras, caminos de penetración, comunicación. Pero te digo algo, necesitamos un Ministerio de Planificación y Política Económica para planificar.

Ya tenemos un Instituto de Planificación y Política Económica, ¿para qué un ministerio?

Ese instituto es un “tente allá”. Tienes ahí a un profesional que lo ves en los diálogos de Coclé. Necesitamos una estrategia para priorizar.

¿La recuperación económica se está viendo reflejada en la generación de nuevos empleos formales?

No. Eso se debe a que el Estado tiene una política consciente de procurar el desempleo informal. Fomenta el desempleo informal y no establece los mecanismos para garantizar que se formalicen los empleos. Por ejemplo, aquí tenemos ocho mil conductores de Uber que no pagan impuestos, otros andan en moto matándose para llevar los pedidos que cobran por día, no cobran seguro, cuando no se puedan subir a la moto, ¿quién les va a pagar la jubilación? Tú y yo. El Estado establece las reglas. El sistema en conjunto no es el adecuado. El concepto es generar buenos empleos, de calidad, para que la gente pueda ir a los restaurantes y comer, gastar plata.

¿Qué pasaría si en este nuevo periodo legislativo no se aprueba el contrato que hizo el gobierno con Minera Panamá?

No pasa nada. Hay que rechazarlo porque esos son cuatro reales. Son $375 millones que no alcanzan para ocho meses de subsidio de la gasolina. Vas a dejar cuarenta años (de concesión) por $375 millones. Eso es absurdo. Hay que negociarlo de nuevo.

La empresa podría accionar la demanda que tiene pausada en los Tribunales de Arbitraje Internacional…

Ellos pueden hacer lo que les dé la gana con su demanda. Ellos necesitan un buen trato y nosotros también. Pero no significa tirarse al piso, que es lo que han hecho. Cambiaron el sistema de cobro de ingreso a utilidad bruta. Si es el gerente de la empresa, por ejemplo, y yo le digo Qué tal si deciden que sea First Quantum y no Minera Panamá la que comercialice. Si esto es así puede que Minera Panama solo se ponga un margen de utilidad bruta de 5% ya que solo se encarga de la explotación. Esto no estaría en contra del contrato y nos reduce las regalías muchísimo porque el margen actual de la empresa es superior al 50%. ¿Entonces por qué no lo hacemos? Ese sistema de cobro hace muy sencillo que nos paguen menos. Nos habla de $375 millones como si fuera la plata del mundo, cuando la empresa se ha metido $2,500 millones en utilidad neta.

Esas negociaciones tomaron más de un año, ¿implicaría que la empresa reclame ante los tribunales internacionales?

Este país tuvo suficiente muestra de personalidad cuando nos decían que era una ilusión pensar que podíamos sacar a la mayor potencia militar y económica de nuestro territorio. Y se fueron. Ahora parece que están hechos de mantequilla.

La mayor parte de mis entrevistados recuerda ese pasaje de nuestra historia como un ejemplo a seguir, ¿dónde están esos personajes ahora?

Se pusieron viejos. Están ahí, están viejos. Están cansados y cualquier cosa es buena para ellos. Necesitamos que entre la juventud. Los puedes ver. Los jóvenes de ahora, de 20, 21 o 26 años, los ves con una formación educativa, tengo esperanza en los jóvenes.

¿Experimentamos una recuperación económica real?

Sí, realmente Panamá está condenado a crecer por nuestra posición estratégica, por ventaja comparativa. Estamos recuperando. Recordemos que caímos un 20% que en mi opinión no era necesario, fuimos de los cinco países que más caímos en el mundo, además de islas que dependen netamente del turismo. La mala administración del proceso durante la pandemia, que hizo que se rompiera la cadena comercial, sobre todo la clase media, quienes tenían un local tuvieron que cerrarlo por un año y al regresar tuvieron que pagar el alquiler de un año. Los bancos ahora mismo están cobrando lo que dejaste de pagar y realmente no les importa porque el Estado no estableció los parámetros de repartir el sacrificio de la pandemia. Eso hizo que se rompiera el tejido económico.

¿Cómo se está recuperando el tejido comercial?

Se está recuperando porque en este país la gente se levanta a las cuatro de la mañana y llega a las ocho de la noche a su casa y contra todos los pronósticos al día siguiente hace lo mismo.

¿Hay una mejora económica en los hogares?

Gerente de empresas y amante de la música

Nombre completo: Felipe Alberto Argote

Nacimiento: 24 de febrero de 1957, Panamá Ocupación: Economista

Resumen de su carrera: Licenciado en economía. Master suma cum laude en Finanzas. Posgrado suma cum laude en educación superior. Estudios de doctorado en Administración de Negocios. Gerente General de cadena de 5 tiendas Abernathy, Gerente General de 3 tiendas La Nota y El Deportista, y 3 academias de música Yamaha. Presidente de editorial DaJa ediciones. Autor de los libros Historia de la Economía, Globalización, La Privatización del INTEL, Cuarto Oscuro, Un Experimento Llamado Tierra, Crisis del Seguro Social, El Colapso Final, Finanzas para Empresarios y Profesionales no Financistas. Par Nacional del Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria, Presidente de Comisión de Entorno Macroeconómico de APEDE. Vicepresidente de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Más de 300 artículos en blog www.elblogdefeliperagote.net, Productor y presentador de Economía 101 en youtube. Profesor de Macroeconomía para estudiantes de maestría en Administración de Empresas.

Como ya sabemos la distribución económica es una de las más desiguales, la gente debería tener condiciones mejores. Cuando yo entré a trabajar en la década de los ochenta, el salario que me ofrecieron fue de $835 como economista recién graduado. Ahora están ofreciendo $700 a un ingeniero electromecánico cuarenta años después. Es absurdo el nivel económico que tienen los profesionales.

¿Eso va aparejado a una mano de obra capacitada o una baja inflación?

Eso va acompañado de las condiciones de oferta y demanda que funcionan en forma general. Si tienes una pésima educación se gradúan muy pocos, que deberían tener mejores salarios. Cómo es posible que haya una escasez de profesionales, debido a la mala educación, y que esos profesionales no ganen buenos salarios. Hay un problema en la estructura de conjunto, porque tú tienes graduados de ciencia que no han visto un laboratorio en su vida.

¿Cómo se corrige?

Esto se puede hacer, no en un año, pero sí se puede hacer. Se hace mediante educación subsidiada, pero no repartiendo plata. Si al niño le das una educación gratuita y además le das la comida, el niño va a ir por la comida. Si vas a estudiar y tienes buenas notas, el estado debe subsidiarte para que te quedes en la universidad.

Durante la pandemia el gobierno adquirió deuda, ¿qué tanto margen hay para seguir endeudándonos en una relación deuda PIB del 58%?

Eso es muy importante. Es una desgracia que se haya pedido tanto dinero para malgastar en clientelismo y amiguismo. Sin embargo, hay que guardar las proporciones que existen en este país y no hay que causar pánico. Aquí no estamos como en Grecia, cuando quebró ese país, la relación deuda PIB era de 179% y la Unión Europea les decía que iban a quebrar. Aquí estamos en 58%, antes en 60% y no ha sido porque dejaron de pedir dinero, sino porque ha crecido la economía. Entonces el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ejemplifica nuestra economía por eso, ¿cómo así? Lo que tiene de capacidad de endeudamiento Panamá es muy amplio. Lo que pasa es que no quiero que sigan pidiendo porque no me gustaría que se malgaste, pero no es porque no podamos seguir pidiendo préstamos.

¿Cuál es el margen de endeudamiento antes de que se convierta en un asunto de alarma?

Por mí que no sigan pidiendo prestado. Este año, después de muchos años, parte de la inversión se hizo con ingreso corriente, lo que indica que la tendencia es tener más dinero. Hay que pedir, pero si vas a hacer un agresivísimo plan de inversión. Yo estoy de acuerdo con el tren Panamá – David porque es un proyecto de cinco a siete años que genera empleo.