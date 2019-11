La procuradora General de la República de Panamá, Kenia Porcell, anunció al país que presentará mañana al presidente de la República, Laurentino Corizo, su renuncia al cargo. Esta se hará efectiva el 1 de enero de 2020.

Porcell se pronunció este martes en una entrevista a Radio Panamá sobre los "Varela Leaks", las filtraciones que incluye supuestos mensajes entre ella y el expresidente Juan Carlos Varela.

Porcell pidió a los magistrados y jueces que actúen en derecho y que el dinero no los compre.

"Soy una servidora que no me he robado un real. Ha sido muy delicado lo que ha ocurrido", manifestó.

"Lo único que tengo como panameña son los valores y principios. Soy una mujer de principios. Hay que hacer investigaciones, hay que descubrir cuántos Pegasus hay", detalló la procuradora en la entrevista radial.

Porcell destacó que hace meses atrás un fiscal de otro país le reveló que un cubano y un chileno se dirigían a Panamá y uno de los blancos sería ella.

La procuradora fue nombrada por el expresidente Varela, quien terminó su mandato presidencial el 30 de junio.