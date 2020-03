Conceden fianza a los hijos de Martinelli en el caso Odebrecht

El Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó la decisión inicial del Juzgado Duodécimo de Circuito Penal de Panamá, que negaba una solicitud de fianza de excarcelación a favor de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli, por la investigación que se les sigue en el caso Odebrecht.

La fianza de excarcelación fijada fue de $2 millones para cada uno, monto que "deberán consignar con el propósito de no ser detenidos" informó este martes el Órgano Judicial. Según los jueces, "no existe peligro de fuga ya que los imputados no se encuentran en suelo patrio", y están solicitando la fianza para garantizar su libertad ambulatoria antes de regresar a Panamá.

A los hermanos Martinelli se les investiga por blanqueo de capitales en una investigación que inicio en 2017 por supuestos pagos de sobornos y coimas por parte de la empresa Odebrecht a funcionarios para hacerse de contratos estatales.

La medida cautelar de impedimento de salida del país se haría efectiva una vez se consigne la fianza. El fallo del Segundo Tribunal Superior fue suscrito por los jueces María De Lourdes Estrada Villar y José Hoo Justiniani.

Los jueces consideraron —según la información del Órgano Judicial— que "no hay peligro de destrucción de medios probatorios, que ambos son ciudadanos panameños; mantienen arraigo en el país y que no hay evidencia de que una vez consignen la fianza puedan poner en riesgo los demás elementos afines a la investigación".

El juzgado Duodécimo de Circuito Penal de Panamá fijará el edicto en su secretaría este martes 10 de marzo de 2020 para notificar a las partes.