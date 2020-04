Rómulo Roux pide aclarar escándalos en compras estatales

El presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux afirmó este jueves que es necesario que se dé una investigación objetiva, respetando el debido proceso, para aclarar los escándalos que han surgido a raíz de las compras estatales en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19.

De esta manera, manifestó Roux, se daría un paso importante para que el gobierno pueda ir recuperando la confianza y credibilidad que, a su juicio, se ha ido perdiendo producto de la falta de transparencia.

El líder de esta agrupación política insistió en su propuesta de que se cree una comisión de notables que reporte, de forma constante y transparente, cómo se está gastando cada dólar, porque ahora no hay los controles que había antes, debido al Estado de Emergencia declarado por el propio Ejecutivo.

“Si vamos sumando todo eso (los escándalos), provoca que primero el panameño no sienta que hay solidaridad. Cuando le pides a la gente que aguante encerrado en su casa, en cuatro paredes, que la comida va a llegar, que espere el vale digital que llegará después, pero ven por otro lado una danza de millones, genera desconfianza y falta de credibilidad, los panameños lo ven como falta de solidaridad del gobierno hacia la pueblo”, sostuvo Roux.

Detalló que los cuestionamientos no solo apuntan al contrato de los ventiladores, y asegura que no hay que olvidar los $168 millones de la Caja del Seguro Social (CSS), el reciente contrato de gel alcoholado por $13 millones, contratos excesivos de publicidad, personas que porque formaron parte de la campaña del presidente y que ahora están en puestos del gobierno ganando miles de dólares y que mucha gente no sabe qué hace la mayoría de estas personas.

“Él (presidente Cortizo) necesita tener la credibilidad y confianza del pueblo panameño para ganar la guerra contra el COVID-19, para salvar vidas, mantener trabajos y rescatar la economía, pero eso se está perdiendo y la única manera que pueda recuperar esa confianza y credibilidad es a través de mayor transparencia en todos sus actos, incluyendo las compras del Estado que se llevan adelante en el marco de la pandemia”, manifestó.

El también ex candidato presidencial, instó al gobierno a informar al país sobre cuáles serían los criterios, medidas, sectores económicos, regiones y el plan, que estaría considerando para una eventual apertura gradual, tomando en consideración que lo principal que hay que cuidar es la vida y salud de los panameños.