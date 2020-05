Roux: urge transparencia y comunicación para resolver crisis económica y de la CSS

La crisis que enfrenta el país a raíz de la pandemia y que agudiza cada vez más la ya difícil situación financiera de la Caja del Seguro Social (CSS) demanda del gobierno transparencia y comunicación, que le permitan recuperar la confianza de los ciudadanos, y tomar decisiones como la de convocar con urgencia una mesa de diálogo nacional para abordar, en principio, las fórmulas para salvar el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), lo cual no puede postergarse más, afirmó este martes el presidente del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux.

El opositor reiteró su llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo para que, por un lado, convoque cuanto antes el diálogo nacional para salvar la CSS, y por otro, su gobierno haga las correcciones o ajustes que permitan que la “reapertura gradual” logre el fin principal que, a su juicio, debe ser la de salvar la mayor cantidad de empleos de los panameños, ya que la pandemia podría dejar al país con más de 20% de desempleo.

"Tenemos la responsabilidad de evitar que la Caja haga absolutamente nada que afecte nuestras pensiones, hasta que haya una mesa de diálogo nacional, que ya el presidente (Cortizo) volvió a decir que la iba a convocar, pero no se ha hecho. Esto no es algo que se puede dejar para mañana, tenemos que hacerlo ya. Estamos en medio de la pandemia, pero no por eso vamos a descuidar el tema de nuestras pensiones, el ahorro de cientos de miles de panameños, de toda su vida", RÓMULO ROUX Presidente del partido Cambio Democrático

Para Roux, los pasos que se den de cara a la reapertura gradual no solo tienen efectos en la economía, sino también en la CSS, tienen que evaluar cómo se está comportando ahora y cómo se comportará la economía, a partir de los esfuerzos que se realizan para reactivarla, lo que incidirá en la recuperación o debilitamiento de los ingresos de la CSS.

“Por eso el plan de apertura es clave y afecta directamente la salud y el ámbito social. Esto no se tiene que ver como un tema de empresas vs trabajadores. Al contrario, aquí lo que queremos es que la economía avance, para que haya más trabajo, mejor salud; para que la gente este tranquila, y que puedan comer, comprar medinas o atender sus necesidades básicas que ni siquiera para eso alcanza la ayuda que se está tratando de distribuir por parte del gobierno”, indicó.

El también excandidato presidencial reiteró que el gobierno debe aumentar la cantidad de fondos que destina para ayudar a las familias, muchas de las cuales están viviendo en pobreza extrema, ya que los $80 que distribuyen con el Panamá Solidario no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos. A esto se suma que hay hogares donde los padres, que meses o semanas atrás estaban percibiendo ingresos, ya perdieron su entrada económica y aún no aparecen en los registros del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, lo cual es una falla que debe corregirse, pues les limita recibir ayuda gubernamental.

Asimismo, pidió mayor coordinación de las autoridades del gobierno y no haya más “improvisación”, a fin de que las empresas que puedan reabrir puedan hacerlo sin contratiempos, ajustándose a lo que determinen las autoridades de salud; y las que faltan, se les notifique con antelación la fecha en que podrán operar para que puedan prepararse y tomar las medidas.

Roux planteó, además, que producto de los miles de millones de dólares que ha gestionado el gobierno para hacerle frente a esta pandemia, se amerita un informe detallado de cómo se está utilizando o se va a utilizar dichos recursos en bonos solidarios o en un plan económico para apoyar a las empresas y salvar los empleos, un tema que también se desconoce.

“Yo vuelvo a hacer un llamado al gobierno, al presidente (Cortizo), por favor sean más transparentes, comuniquen más, den más explicaciones sobre los casos donde hay dudas para que no quede como un evento en que te atraparon haciendo algo malo o que no habías dicho todo. Tenemos que recuperar la confianza y credibilidad de la población, porque sin eso no vamos a vencer esta crisis y no vamos a salir adelante”, concluyó el líder opositor a través de un comunicado de prensa.